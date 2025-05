Fascinating House Reef Regulas din Wakatobi

Iată doar o mică mostră a ceea ce poate fi găsit pe reciful House Wakatobi. Și după cum pot atesta mulți scafandri și snorkelari care au experimentat această menajerie subacvatică a vieții marine, merită cu adevărat titlul de cea mai bună scufundare pe mal din lume.

Casa Recifului lui Wakatobi encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Cuplul ciudat al lui Wakatobi

Gobiul de creveți al lui Randall (Amblyeleotris randalli) se împerechează de obicei cu creveții Alpheus randalli.

O căutare atentă a nisipului sau a petelor de moloz de pe reciful House poate dezvălui propriul „cuplu ciudat” al lui Wakatobi. Gobiul de creveți din Randall (Amblyeleotris randalli) este un pește care locuiește în vizuini și nu se prea pricepe la treburile casnice. Spre deosebire de peștii falci și alte specii care își sapă propriile locuințe în fundul mării, acest mic pește inteligent își lasă colegul de cameră să lucreze. Când te întâlnești cu unul dintre acești pești cu dungi distinctive, probabil vei vedea un creveți mic lângă el. Acest crustaceu își asumă responsabilitatea de a construi și întreține locuința subterană comună. În schimbul întreținerii împrumutului, creveții aproape orbi se bucură de protecția atentă a gubiului cu ochi ascuțiți, care menține o scanare peripatetică a împrejurimilor în timp ce creveții se chinuie la îndepărtarea resturilor.

Condamnat Muncă

Unii scafandri le numesc blennie condamnate (Pholidichthys leucotaenia), alții spun gobi de inginerie. Cel mai probabil veți întâlni puii din această specie, deoarece aceștia formează școli care se numără la sute pentru a roii recifele care se hrănesc cu alge.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Acești tineri ar putea fi confundați cu somnul dungat, deoarece imită semnele acestei specii extrem de toxice pentru a păcăli potențialii prădători. Adulții sunt mult mai izolati, petrecându-și cea mai mare parte a zilei uitându-se de la gura tunelurilor pe care le excavează în nisip - de aici referința inginerească. Dacă se întâmplă să vezi ieșirea unui adult, vei înțelege denumirea de condamnat, deoarece peștii maturi iau profiluri asemănătoare anghilei, cu dungi albe distinctive pe un fundal negru, la fel ca hainele clasice ale închisorii.

The Cleaning Con

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Întinderile superioare ale recifului din Wakatobi sunt acoperite de stații de curățenie, unde lăbrițele mai curate dansează și se îndreaptă să atragă clienții. Există un grad de încredere încorporat implicat atunci când un prădător de recif se oprește cu fălcile deschise, permițând unei falange de pești mici și creveți să roiască peste corpul său și în gură pentru a îndepărta paraziții, pielea moartă și infecțiile tulburătoare.

Dar există un locuitor viclean al recifelor care exploatează etosul stației de curățare.

Fangblenny cu dungi albastre (Plagiotremus rhinorhynchos)

Fangblenny-ul cu dungi albastre (Plagiotremus rhinorhynchos) imită aspectul și comportamentul unui pui de labri de curățare cu dungi albastre. Dar în loc să culeagă paraziți, acest fangblenny ia o mușcătură de carne. Colții omonimi ai acestui pește pot elibera un venin care amorțește durerea, care conține opioide asemănătoare morfinei, care împiedică victima să simtă ciupirea.

A Star Is Born

Hollywood a făcut o stea dintr-un mic pește albastru strălucitor pe nume Dory. Îți poți găsi omologul din lumea reală pe Wakatobi's House Reef, deși s-ar putea să fii la fel de confuz ca personajul din desene animate când vine vorba de nume. Paleta de pește chirurg (Paracanthurus hepatus), așa cum se numește regal blue tang, flagtail surgeonfish și litera-șase pești, doar câteva din cele aproape duzină de nume pe care i s-a dat acestui pește.

Paleta de pește chirurg (Paracanthurus hepatus)

Cu orice nume, nu se poate înșela modelul distinctiv de culoare indigo și bleumarin arborat de adulții din specie. La fel de emblematic ca și culoarea sa este nasul ascuțit, ca un bot, gura mică și dinții delicati ai acestui pește chirurg. Această lucrare dentară minusculă este folosită pentru a îndepărta bucăți mici de alge din corali și roci, dând rudelor din viața reală a lui Dori un rol important în menținerea coralilor liberi de creșterea excesivă de alge.

Ghearele furiei

Creveți Mantis Păun (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Ascuns la vedere

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers și Munchers

Observarea broaștelor țestoase este aproape garantată pe reciful House Wakatobi și există două specii pe care este cel mai probabil să le întâlniți. Tinere broaște țestoase verzi care caută hrană în paturile de iarbă din apropierea țărmului, alergând după meduze și folosind ciocul pentru a draga fundul mării în căutare de mici crustacee și nevertebrate.

Broasca țestoasă verde mare cina pe ierburi de mare în adâncime

Mai târziu în viață, vor trece la o dietă vegetariană și vor pășuna ei înșiși pe ierburi de mare. Țestoasele marine verzi joacă un rol important în sănătatea ecosistemului ierburilor marine, deoarece ciugulesc părțile superioare ale ierburilor fără a perturba rădăcinile plantei, ceea ce servește la îmbunătățirea sănătății și a creșterii paturilor de iarbă marine.

Țestoasa Hawksbill se uită în portul domului camerei unui fotograf.

Treceți pe versantul recifului și este mai probabil să dați peste o țestoasă hawksbill. Hawksbills se bucură de o dietă mai variată decât verii lor vegetarieni și vor mânca dintr-un meniu mixt de bureți, anemone, alge, calmari și creveți. Adesea se hrănesc în jurul grămezilor de piatră, folosindu-și capetele înguste și fălcile asemănătoare unui cioc pentru a ajunge în colțuri.

Dartfish Trifecta

Având o gamă uimitoare de nuanțe de curcubeu, peștii săgeți sunt printre cele mai colorate descoperiri de pe recifele Wakatobi. Dar apele peștilor și fotografi care se apropie prea agresiv vor descoperi în curând trăsătura omonimă a acestor locuitori de fund ușor de speriat. La primul indiciu de necaz, peștii săgeți vor apărea din nou în împrumuturile pe care le scot în nisip sau în fundurile mării de moloz.

Observatorii Dartfish au un trio de opțiuni la Wakatobi. Primul este peștii săgeți bicolor (Ptereleotris evides) care se găsesc de obicei pe recifele puțin adânci, ceea ce îi face o descoperire ideală pentru practicanții de snorkeling. Acești pești sunt printre cele mai mari specii de pești dart, crescând până la lungimi de până la 6 inci.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evides)

Scafandrii care se aventurează în adâncimi medii de 6 până la 15 metri pot căuta peștii săgeți de foc (Nemateleotris magnifica), care se găsesc adesea în perechi, și au o colorație distinctă, asemănătoare unei flăcări, de la mijloc până la coadă.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Mai adânc sunt și peștii săgeți împodobiți (Nemateleotris decora), care favorizează rafturile acoperite cu nisip și rigolele de pe versanții recifului la adâncimi de la 15 la 30 de metri.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Gene de lux

Capul plat al lui De Beaufort (Cymbacephalus beauforti), mai frecvent numit pește crocodil.

Există un vânător ascuns care trăiește pe recifele din Wakatobi, dar majoritatea scafandrilor vor înota chiar pe lângă acest pește fără să-i observe prezența. La fel ca reptilele cu numele lor, peștele crocodil este un prădător de ambuscadă care își petrece cea mai mare parte a timpului întins nemișcat pe un afloriment de recif, așteaptă cu răbdare ca o masă să înoate în raza unei lungi bine programate. Acești pești sunt maeștri ai camuflajului și își pot adapta culoarea și modelul corpului pentru a se potrivi cu mediul înconjurător.

Ochiul unui pește crocodil

Peștii crocodil depășesc, de asemenea, una dintre cele mai frecvente cadouri care îi afectează pe vânătorii furtivi - ochii. Pentru a-și ascunde înfățișarea ascuțită, acești pești cresc creșteri lungi, asemănătoare genelor, cunoscute sub denumirea de lapeți. Formele neregulate și dantelate ale acestor excrescențe de lapetă ajută la spargerea contururilor întunecate și reflectorizante ale ochilor, care altfel ar putea alerta potențiala pradă asupra prezenței acestui prădător.

Chiar nu mușc

Deși este adesea văzut pe unele locuri de scufundări de la Wakatobi, unul dintre cei mai letali vânători din apă nu este de fapt un locuitor al recifului. Craitii de mare cu bandă sunt de fapt reptile care respiră aer, care trăiesc pe țărm și fac vânătoare care țin respirația printre corali și albii de iarbă de mare. Un crait de mare poate rămâne sub apă până la jumătate de oră, când este suficient timp pentru a localiza prada și a administra o mușcătură paralizantă letal.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Veninul unui crait de mare este de zece ori mai puternic decât al unei cobre, dar scafandrii nu au de ce să se teamă. Acești șerpi nu sunt agresivi – deși ar fi extrem de neînțelept să înfigi un deget prea aproape într-o manieră amenințătoare. Wakatobi găzduiește și un impostor. Anghilele șarpe cu bandă prezintă aceleași benzi distincte albe și negre ale craitului de mare, bazându-se pe această direcție vizuală greșită pentru a păcăli potențialii prădători. O privire mai atentă dezvăluie diferențe subtile, deoarece corpul krait-ului este mai rotunjit și are un cap mic și tocit.

Wakatobi Dive Resort, găzduiește cele mai bune recife de corali din Indonezia

Wakatobi Dive Resort este situat în sud-estul Sulawesi, Indonezia, în inima triunghiului de corali. Cunoscut pentru recifele sale de corali magnifice și extrem de protejate – de la faimosul său recif House și peste 42 de locuri de scufundări denumite în jur – această insulă paradisială idilică, situată la 750 km est de Bali, este ușor accesibilă prin intermediul zborul privat pentru oaspeți al stațiunii.

Pentru a merge direct la pagina Întrebări pentru rezervare la Wakatobi Click aici