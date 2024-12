Dunia Baru a lui Wakatobi

Dunia Baru, numărul 35 pe Wakatobi Dive ResortLista site-urilor de scufundări a lui se află cu mândrie pe lista „Top Ten”, deoarece cei care ajung să-l cunoască îl văd ca pe un recif aproape egal cu un alt favorit al fanilor. Grădină zoologică. Acest lucru se datorează faptului că acest site se întâmplă să fie similar în imediata apropiere a stațiunii și are o topografie similară cu cea a grădinii zoologice, cu un profil înclinat acoperit de corali duri care duce la o platformă nisipoasă înainte de a se rostogoli din nou la 20 de metri (70 de picioare). jos un zid. Dunia Baru are o „vibe ahh” în care scafandrii se pot bucura de profiluri lungi pe mai multe niveluri la adâncimi medii, în timp ce caută o colecție diversă și intrigantă de viață marina.

La câteva minute de debarcaderul Wakatobi Dive Resort, Dunia Baru are un recif de corali dur magnific, cu un profil înclinat care duce la o platformă nisipoasă, înainte de a se rostogoli din nou la 20 de metri (70 de picioare) pe un zid.

Scufundările încep cu o coborâre a amarajului la o adâncime de 12 metri (40 ft), unde un fund de nisip este punctat de capete de corali în relief. Panta de deasupra acostarei trece la roci acoperite cu corali, iar partea superioară este dominată de o pădure de corali de cerb și degete care se ridică la adâncimi de snorkeling. Cei mai mulți scafandri salvează partea de sus a pantei pentru degajarea de gaze la sfârșitul scufundării, dar fotografii se îndreaptă uneori către cornii de cerb pentru a căuta numeroasele specii de cardinalfish care pândesc printre ramuri, inclusiv cea mai căutată, pijama. cardinalfish.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

Cardinalfishul pijama este preferatul fotografilor, deoarece prezintă unul dintre cele mai strălucitoare și mai neobișnuite modele de culoare dintre orice pește de pe recif. Ochii roșu-portocalii izbitori ai peștelui ies în evidență dintr-o față galben-verzuie care trece brusc la mijlocul corpului la o secțiune posterioară argintie înfășurată cu pete purpurie adânci. Acest model de culoare neobișnuit creează aspectul unui adormit cu ochi încântați care poartă fundul de pijama cu buline - ceea ce este o analogie potrivită, având în vedere că acești pești sunt hrănitori nocturni.

Scafandrii care urmează panta în jos de la acostare vor găsi o mulțime de subiecte suplimentare demne de atenție. Peticele de nisip sunt presărate cu vizuini de gobii de creveți cu partenerul lor de crustacee care conviețuiește. Este un divertisment bun să urmărești acești creveți mici ocupați în timp ce își desfășoară activitatea de a excava vizuina comună.

Gobii de creveți împreună cu partenerul lor de crustacee care conviețuiesc oferă un divertisment bun, creveții mici ocupați făcând toată munca de a-și excava vizuina comună, în timp ce guful de creveți nu face nimic sau nimic, cu excepția pericolului.

A detour to the rubble piles found on the northern edge of the site at depths down to 20 meters provides an opportunity to hunt for flasher wrasse. Often considered one of the “holy grails” of macro photography, these brilliantly-festooned fish can present quite a challenge for underwater shutterbugs, as they rarely hold still long enough for a portrait.

Wrash-uri și peștii papagal trec în mod regulat, la fel ca și ocazional țestoasa verde. Dunia Baru are, de asemenea, partea sa de nudibranhii colorați și este una dintre cele mai bune locații din Rezervația Marina Wakatobi pentru a căuta viermi plati în nuanțe de curcubeu.

De asemenea, pe acest site se află și creveții mantis care construiesc camere subterane elaborate în nisip. Deși uneori își fac apariția în timpul zilei, aceste creaturi de altă lume sunt văzute mai des în timpul scufundărilor de noapte. Și Dunia Baru este o locație populară pentru scufundări după întuneric, deoarece se află la doar o scurtă plimbare cu barca de stațiune și se confruntă cu curenți minimi. După apusul soarelui, o distribuție cu totul nouă de personaje apare pentru a încânta scafandrii la ceea ce mulți dintre cei care au vizitat acest site descriu ca fiind unul dintre noile lor favorite.

All in all, Dunia Baru is a great dive between such a great mix of beautiful hard corals, a deep drop-off, and unique marine life subjects. But don't forget, Wakatobi has over 50 other named dive sites that are worth a visit, making it a photographer's paradise for doing everything, from honing your skills or adding new and exciting imagery – be it wide angle, macro, or both to your photo library.

Pentru a afla mai multe despre Wakatobi, vizitați Site-ul Wakatobi sau Wakatobi Dive Resort's site de blog, Wakatobi Curgere.

Photo credits: Walt Stearns