Scafandrii tehnici găsesc ultimul crucișător al Marinei Regale dispărut din Primul Război Mondial

Scafandrii tehnici, din Regatul Unit, Germania, Olanda, Polonia și Spania, au reușit să identifice cu siguranță HMS Nottingham la aproape 100 km în largul coastei de nord-est a Angliei, la o adâncime de 82 m. Aceasta a urmat unor cercetări ample asupra materialelor de arhivă din Regatul Unit și Germania.

O parte din numele navei la pupa (Steffen Scholz)

Epava crucișătorului este întoarsă la 45° spre babord, cu prova orientată spre nord, ridicându-se pe alocuri la 8-10 m de fundul mării. Tunurile și o mare parte a suprastructurii rămân la locul lor, iar starea generală de conservare este descrisă ca fiind „excelentă”, cu excepția provei avariate.

Nava de război a fost unul dintre numeroasele crucișătoare ușoare din clasa Town ale Marinei Regale, proiectate pentru desfășurare independentă pe distanțe lungi și adesea servind ca cercetașe înaintea navelor de luptă ale Marii Flote.

Crucișătorul soră HMS Lowestoft, prezentând configurația distinctivă a pâlniei din clasa Town

Un veteran al bătăliilor cheie din Primul Război Mondial de la Heligoland Bight, Dogger Bank și Jutland, HMS Nottingham a fost torpilat și scufundat de submarin U-52 pe 19 august 1916, în timpul ultimei încercări a Flotei Germane de Mare Înaltă de a traversa Marea Nordului către Anglia.

Treizeci și opt de marinari au fost pierduți în timpul confruntării. Căpitanul, 20 de ofițeri și 357 de membri ai echipajului au fost salvați de distrugătoare.

Luni de pregătire

ProjectXplore spune că în ultimul secol s-au făcut numeroase încercări nereușite de a găsi epava.

După aproximativ opt luni de pregătiri, echipa, folosind barca închiriată Jacob George condus de Iain Easingwood din MarineQuest din Eyemouth, au localizat epava pe 22 aprilie anul acesta, efectuând ulterior o inspecție ulterioară două zile mai târziu. Au folosit un sonar cu scanare frontală și laterală și un ecosonor cu fascicul unic.

Scanare a HMS Nottingham (ProjectXplore)

Dimensiunile navei se puteau vedea corespunzând NottinghamLungimea sa era de 139 m și lățimea sa de 15 m. O ruptură clară era evidentă în fața podului, iar cele patru pâlnii și sonda de la pupa erau vizibile, precum și cele nouă tunuri de 7 inci, lungi de 6 m.

Epava se afla mult mai aproape de poziția victimei raportată de U-52 decât a făcut-o cu relatările britanice despre poziția care se scufundă.

Scufundare cu receptor de respirație

Pe 16 iulie, echipa de 10 persoane s-a scufundat la epavă pentru a o documenta folosind... fotografie, fotogrammetrie, video și sondaj liniar. Scafandrii foloseau respiratoare JJ-CCR și DPV-uri configurate cu GUE.

Au găsit numele navei gravat în relief pe pupa, lângă un hublou cu vedere spre cabina de zi a căpitanului.

Găsirea numelui navei (Rogier Visser)

Terase din lemn (Steffen Scholz)

Puntea din lemn a rămas la locul ei în spate și la mijlocul navei, cu gruiele amplasate pe punte, iar cabestanele și lanțurile erau încă la locul lor. Tunurile de 6 inci puteau fi văzute cu muniții neutilizate stivuite lângă ele.

Una dintre arme (Steffen Scholz)

Scafandri lângă o armă (Steffen Scholz)

Joe Colls-Burnett măsoară una dintre arme (Steffen Scholz)

La pupa se puteau vedea cele trei țevi de ancorare, iar pe fundul mării zăcea o ancoră de tip chei cu lanțul întins. Pe babord, în spatele punții, scafandrii au dat peste plăcuțe albe cu emblema coroanei albastre a Marinei Regale și motive cu pupa și vela.

Ancoră cu bară în țeavă (Steffen Scholz)

Ancoră pe fundul mării (Steffen Scholz)

Podul căzuse în față și în babord, iar echipa a reușit să localizeze semnalul de turație al motorului în această zonă. Au fost localizate și cele patru pâlnii în configurația lor distinctivă, de tip „Town”.

Podul și cazanul s-au răsturnat pe partea babord a epavei (Steffen Scholz)

Telegraful revoluției motorului (Steffen Scholz)

Trei torpile

O spartură clară în fața punții de comandă a corespuns rapoartelor despre primele două explozii de pe babord, între pereții etanși, care au întrerupt toată alimentarea cu energie a navei.

Căpitanul Charles Miller se grăbise să sprijine unul dintre pereții etanși pentru a menține nava la suprafață și a câștiga timp pentru ca majoritatea echipajului să se îndepărteze.

Hublou (Steffen Scholz)

O a treia torpilă a lovit partea babord la 25 de minute după primele două lovituri, provocând înclinarea puternică a navei spre babord și scufundarea cu pupa înainte. NottinghamSe pare că tunarii au continuat să tragă asupra U-52 până când s-a scufundat.

„HMS” Nottingham „este fără îndoială crucișătorul din clasa «Town» cel mai bine conservat din lume”, se arată în raportul scafandrilor. Majoritatea celorlalte nave din clasă fuseseră vândute și dezafectate până în anii 1940.

„Starea sa de conservare este o dovadă a construcției sale robuste și a faptului că torpilele au lovit o zonă în general similară, precum și a adâncimii relative și a naturii neperturbate a sitului.”

Echipa internațională ProjectXplore, formată din scafandri tehnici și căpitanul Iain Easingwood (Dominic Willis)

Scafandrii proiectului au fost Dan McMullen și Leo Fielding, care au coordonat proiectul, Dominic Willis, Joe Colls-Burnett, Steffen Scholz, Joe Robinson, Alexandra Pischyna, Rogier Visser, James Sanderson și Andrzej Sidorow.

Fielding și McMullen au pregătit o raport detaliat despre descoperire, iar Marina Regală a fost notificată. Urmăriți ProjectXplore pe Instagram or Facebook.

