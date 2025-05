Verificarea realității: restaurarea coralilor nu va salva recifele lumii

Nu este un mesaj pe care vreun scafandru ar dori să-l audă, dar cercetările independente privind proiectele de restaurare a coralilor la nivel mondial i-au condus pe COREY JA BRADSHAW de la Universitatea Flinders, CLELIA MULÀ de la Universitatea din Australia de Vest, GIOVANNI STRONA de la Universitatea din Helsinki și echipa lor la o concluzie dificilă.

Recifele de corali sunt mult mai mult decât un loc frumos de vizitat. Se numără printre cele mai bogate ecosisteme din lume, găzduind aproximativ o treime din toate speciile marine.

Aceste recife beneficiază, de asemenea, în mod direct mai mult de un miliard de oameni, oferind mijloace de trai și securitate alimentară, precum și protecție împotriva furtunilor și a eroziunii costiere.

Fără recife de corali, lumea ar fi un loc mult mai sărac. Așadar, atunci când coralii mor sau se deteriorează, mulți oameni încearcă să-i refacă. Dar magnitudinea sarcinii crește pe măsură ce clima continuă să se încălzească.

In noile noastre cercetări, am examinat amploarea proiectelor existente de restaurare a coralilor la nivel mondial. Am analizat factorii care determină succesul sau eșecul lor și cât ar costa de fapt restaurarea a ceea ce s-a pierdut deja. Restaurarea recifelor pe care le-am pierdut deja în întreaga lume ar putea costa până la 26 de trilioane de dolari australieni (12.5 trilioane de lire sterline).

albite Acropora corali în Maldive (Davide Seveso / Universitatea din Milano)

Pierderi globale

Din păcate, recifele de corali suferă peste tot în lume. Încălzirea globală și valurile de căldură marine sunt principalii vinovați, dar pescuitul excesiv si Poluare a înrăutăți lucrurile.

Când temperaturile mării depășesc media sezonieră pentru perioade lungi de timp, coralii pot deveni decoloratÎși pierd culoarea pe măsură ce își expulzează alge simbiotice când sunt stresate, dezvăluind scheletul alb de dedesubt. Albirea severă poate ucide coralii.

Albirea coralilor și decesele în masă ale coralilor sunt acum ceva obișnuit. Luna trecută, o mare parte din apa caldă a inundațiilor zone mari decolorate din reciful Ningaloo pe coasta de nord-vest a Australiei la fel ca secțiuni mari din nordul Marii Bariere de Corali se albeau pe coasta de nord-est.

De la începutul anului 2023, albirea masivă a coralilor a avut loc în întreaga lume. tropice și părți ale Oceanului Indian.

În ultimii 40 de ani, extinderea recifelor de corali s-a înjumătățitPe măsură ce schimbările climatice continuă, evenimentele de albire și decesele coralilor vor... devin mai frecvente. Mai mult de 90% recifelor de corali li se așteaptă degradarea pe termen lung până la sfârșitul secolului.

Corali morți în Maldive în urma unui eveniment de albire (Simone Montano / Universitatea din Milano)

Intervenție directă

Restaurarea recifelor de corali poate dura multe forme, inclusiv eliminarea speciilor care se hrănesc cu corali, cum ar fi pește-papagal, transferul de ouă de corali sau chiar manipularea comunitatea locală de microbi pentru a îmbunătăți supraviețuirea coralilor.

Dar, de departe, cel mai comun tip de restaurare este „grădinărit de corali„”, unde fragmentele de corali cultivate în pepiniere sunt transplantate înapoi în recif.

Problema este scara. Restaurarea coralilor poate fi realizată cu succes doar la scară mică. Majoritatea proiectelor operează doar pe câteva sute sau câteva mii de metri pătrați. Comparați asta cu aproape 12,000 km pătrați de... pierdere și degradare între 2009 și 2018. Proiectele de restaurare nu sunt nici pe departe la amploarea necesară pentru a compensa pierderile cauzate de schimbările climatice și alte amenințări.

Conservatorii lucrează la grădinărirea coralilor și ajută la conservarea acestor forme de viață unice

Costuri exorbitante

Restaurarea coralilor este scump, variind de la aproximativ 10,000 USD la 226 de milioane USD (4,800 - 109 milioane GBP) pe hectar. Gama largă reflectă costurile variabile ale diferitelor tehnici utilizate, ușurința accesului și costul forței de muncă.

De exemplu, cultivarea coralilor (fragmente de corali cultivate în pepiniere și transplantate înapoi în recif) este relativ ieftină (cost mediu 558,000 USD sau 270,000 GBP pe hectar) în comparație cu însămânțarea larvelor de corali (cost mediu 830,000 USD sau 400,000 GBP pe hectar). Construirea recifelor artificiale poate costa până la 226 de milioane USD (109 milioane GBP) pe hectar.

Am estimat că ar costa mai mult de $ 1.6 miliarde (772 de milioane de lire sterline) pentru a restaura doar 10% din zonele de corali degradate la nivel global. Aceasta se face folosind cel mai mic cost pe hectar și presupunând că toate proiectele de restaurare au succes.

Chiar și estimarea noastră conservatoare este de patru ori mai mare decât investiția totală în restaurarea coralilor din ultimul deceniu (410 milioane de dolari sau 198 milioane de lire sterline).

Însă este rezonabil să se utilizeze cel mai mare cost pe hectar, având în vedere ratele ridicate de eșec, necesitatea de a utiliza mai multe tehnici în același loc și cheltuielile mari legate de lucrul la recifele îndepărtate. Restaurarea a 10% din zonele de corali degradate la nivel global, la 226 de milioane de dolari pe hectar, ar costa peste 26 de trilioane de dolari (12.5 trilioane de lire sterline) - de aproape 10 ori mai mult decât în ​​Australia. PIB anual.

Prin urmare, este imposibil din punct de vedere financiar să se abordeze pierderea continuă a recifelor de corali prin restaurare, chiar dacă proiectele locale pot oferi în continuare unele beneficii.

Pepinierele cu frânghii îngrijesc fragmente de corali până când sunt gata de a fi plantate (Luca Saponari / Universitatea din Milano)

Locație, locație, locație

Gama de cercetare Am analizat, de asemenea, factorii care determină alegerea siturilor de restaurare. Am constatat că depinde în mare măsură de cât de aproape este un recif de așezările umane.

În sine, acest lucru nu este neapărat un lucru rău. Dar am constatat, de asemenea, că acțiunile de restaurare erau mai probabile să aibă loc în recifele deja degradate de activitatea umană și cu mai puține specii de corali.

Asta înseamnă că nu vizam neapărat situri în care restaurarea are cele mai mari șanse de succes sau care au cea mai mare importanță ecologică.

O altă limitare este că grădinăritul de corali implică în mod normal doar câteva specii de corali – cel mai ușor de crescut și transplantat. Deși acest lucru poate crește în continuare acoperirea cu corali, nu restabilește diversitatea coralilor in masura necesar pentru ecosisteme sănătoase și rezistente.

Măsurarea „succesului”

O altă realitate tristă este că mai mult de o treime din toate eforturile de restaurare a coralilor eşuaMotivele pot include planificarea deficitară, tehnologiile neverificate, monitorizarea insuficientă și valurile de căldură ulterioare.

Din păcate, nu există o modalitate standard de colectare a datelor sau de raportare a proiectelor de restaurare. Acest lucru face dificilă – sau imposibilă – identificarea condițiilor care duc la succes și reduce ritmul îmbunătățirii.

Reușește acum, eșuează mai târziu

Majoritatea transplanturilor de corali sunt monitorizate pentru mai puțin de 18 luniChiar dacă supraviețuiesc acelei perioade, nu există nicio garanție că vor rezista mai mult. Rata de succes pe termen lung este necunoscută.

Când am examinat probabilitatea unor evenimente de căldură extremă imediat după restaurare și în deceniile următoare, noi am gasit că majoritatea siturilor restaurate suferiseră deja o albire severă la scurt timp după restaurare. Va fi dificil să se găsească locații care vor fi ferite de încălzirea globală viitoare.

Uneori, coralul tânăr este decolorat înainte de finalizarea proiectului de restaurare (Davide Seveso / Universitatea din Milano)

Niciun substitut pentru acțiunea climatică

Restaurarea coralilor are potențialul de a fi un instrument valoros în anumite circumstanțe: atunci când promovează implicarea comunității și răspunde nevoilor locale. Însă nu este încă – și s-ar putea să nu fie niciodată – fezabilă extinderea suficientă pentru a avea efecte pozitive semnificative pe termen lung asupra ecosistemelor recifelor de corali.

Această verificare a realității ar trebui să stimuleze o dezbatere constructivă despre momentul și locul în care restaurarea merită să fie realizată. Fără a stăvili ritmul și magnitudinea schimbărilor climatice, noi avem puțină putere pentru a salva recifele de corali de pierderi masive din secolul următor și nu numai.

Alte abordări de conservare, cum ar fi stabilirea, menținerea și aplicarea zonele marine protejate și îmbunătățirea calitatea apei ar putea îmbunătăți șansele ca un proiect de restaurare a coralilor să funcționeze. Aceste eforturi ar putea, de asemenea, sprijină comunitățile umane locale cu stimulente pentru conservare.

Prin urmare, consolidarea strategiilor complementare ar putea spori rezistența ecosistemului, extinzând acoperirea și succesul proiectelor de restaurare a coralilor.

