Weekend lung scufundări în Republica Dominicană

Oportunitatea de a vizita Republica Dominicană pentru câteva zile a apărut brusc și s-a dovedit irezistibilă pentru MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER – dar ar fi suficient de văzut sub apă pentru a satisface cerințele scafandrilor care au bătut mai mult decât puțin?

A fost nevoie de un zbor direct de trei ore și jumătate de la New York la Punta Cana, iar weekendul nostru lung de scufundări era în curs.

Cu mulți ani în urmă călătorisem prin această țară. A fost punctul de plecare al unei aventuri pe croaia către legendarele Bănci de Argint, situate între insula Hispaniola, pe care Republica Dominicană o împarte cu Haiti, și Turks & Caicos.

Băncile de argint este locul de reproducere de iarnă pentru populația de balene cu cocoașă din Atlanticul de Nord, iar la acea vreme întreaga noastră atenție era asupra balenelor. De-a lungul unei lungi și extinse cariere de scufundări care a urmat acelei călătorii, nu ne-am întors niciodată în Republica Dominicană și această excursie de weekend a fost o oportunitate de a face scufundări în sfârșit pe această insulă adesea trecută cu vederea (de scafandri).

Am ales să facem scufundări în regiunea cunoscută sub numele de Bayahibe din cauza apropierii de o epavă notabilă, sfantul Gheorghe. La sosire ne-am conectat rapid cu Scuba Caribe, unul dintre operatorii locali de scufundări și a aranjat programul nostru de scufundări. A doua zi dimineață devreme eram pe o barcă care se îndrepta către primul nostru loc de scufundări, un recif cunoscut sub numele de Guaraguao1.

Plaja din Bayahibe

Imbarcare pe barca de scufundare

Guaraguao1 este un recif de mică adâncime, ondulat, cu pete de nisip amestecate cu fâșii de recif. Am observat imediat că unii dintre corali se înălbeau, rezultatul unei veri extrem de fierbinți și o amintire a efectelor devastatoare pe care schimbările climatice globale le au asupra sistemelor sensibile ale recifelor de corali ale lumii. Odată cu apropierea vremii mai răcoroase de iarnă, sperăm că coralii se vor recupera.

Cu toate acestea, mulți corali prosperă aici, iar recifele găzduiesc o gamă obișnuită de locuitori ai recifului din Caraibe. Peștele soldat Blackbar și-a căutat adăpost sub surplosele de corali, împreună cu chipeșul pește veveriță lung.

Pește veveriță timid

Filefish cu pete albe

Între aflorimentele de corali se învârteau mai multe specii de pești papagal, iar scafandrii experimentați puteau observa stațiile de curățare a recifului, ocupate de pești de curățare galben strălucitor, care așteptau următoarea slujbă. Am urmărit, de asemenea, perechi de pești fluture cu patru ochi în timp ce își croiau drum printre fani și gorgonie.

Peștii papagal cu bandă roșie sunt colorați izbitor

Pentru scafandrii interesați de istorie, reciful Guaraguao găzduiește un muzeu unic de epave subacvatice. Tunurile, o ancoră mare, muschetele și ghiulele au fost mutate aici din locurile de galeoane spaniole din apropiere.

Chifă de tun sprijinită pe capătul unui tun în Rezervația arheologică subacvatică Guadalupe

Într-adevăr, era chiar în largul țărmului Bayahibe unde rămășițele Maica Domnului din Guadalupe au fost găsite epave și unde astăzi este desemnat ca muzeu viu al Rezervației Arheologice Subacvatice Guadalupe.

Marker care comemorează Nuestra Senora de Guadalupe

Pe Shallow

A doua noastră scufundare a fost la Via Shallow, un sistem de recif din apropiere similar cu Guaraguao1. Aici, ne-am oprit să salutăm o murene cu aspect feroce, în timp ce făcea tot posibilul să intimideze grupul de scafandri care luptă pentru o oportunitate de a arunca o privire la frumoasa creatură.

Murene pătată încearcă să arate feroce

În apropiere, ascuns sub zăbrelele violet ale unui fan de mare, am găsit un frumos cauri cu limbă de flamingo, un subiect perfect pentru obiectivele noastre macro de 60 mm. Am găsit, de asemenea, un creveți de coral cu benzi cu o pușcă de ouă – o altă oportunitate frumoasă de fotografie.

Cauri cu limbă de flamingo

Creveți de coral cu bandă cu o pușcă de ouă

Am continuat să înotăm ușor peste recif, uitându-ne la locuitorii sistemului de corali care își desfășoară ritualurile zilnice. Apoi am zărit un intrus, peștele-leu invaziv, plutind nemișcat lângă o movilă de corali.

Peștii-leu și-au făcut drum în Atlantic și Caraibe din Indo-Pacific și, în ciuda aspectului lor frumos, nu sunt bineveniți deoarece sunt prădători voraci, cărora le lipsește ei înșiși un prădător natural. Totuși, nu putem rezista să facem un portret al acestui intrus.

Peștii leu sunt invazivi și nu aparțin Caraibelor

Wrasse creol multicolor

Acestea au fost scufundări relativ puțin adânci, cu o adâncime maximă de 16 m, ceea ce le face ideale pentru toate nivelurile de scafandri. Pentru noi ni s-au părut mai degrabă site-uri de scufundări potrivite pentru scafandrii începători și, în interior, tânjeam după ceva mai provocator.

Cu toate acestea, Penon Perfundo și Acuario au fost locurile de scufundare pentru a doua zi, o altă pereche de recife de mică adâncime, cu fani legănători și pâlcuri de corali tari. La Penon Perfuno, domicile amenințau orice scafandru care se apropia prea aproape de bârlogurile lor.

O doamică bicoloră

Sergenții-majori au devenit nervoși în timp ce înotam peste masele lor de ouă violet, iar raze galbene zburau peste zonele nisipoase ca niște mici covoare magice arabe.

La scurt timp după scufundarea de la Acuario, un rechin doică de mărimea unei persoane a fost zărit odihnindu-se sub o surplosă de corali, entuziasmând acei scafandri din grup care nu mai văzuseră niciodată un rechin.

La mică distanţă, am găsit un spectacol mai interesant, dar mai puţin evident. Acolo, în vârful unui stâlp de corali destul de mare, o grămadă de cricuri de bar se năpusteau înainte și înapoi în căutarea evidentă a ceva.

Gobi de mentă pe un cap de coral

Și, da, am vrut să spunem mai degrabă „grămădiță” decât „școală”, pentru că peștii aceia erau într-adevăr într-un pachet haotic, mai degrabă decât într-o procesiune organizată. Nu am putut să vedem ce căutau sau să ne dăm seama ce făceau, dar un pește-porc spaniol singuratic era în mijlocul scrumului și părea să se alăture!

Înainte de a se termina scufundarea, am întâlnit o pereche de nudibranchi mari de varză, un pește trunchi patat, un pește-limă mâzgălit și un pește trompet. Culorile, formele și dimensiunile strălucitoare ale locuitorilor recifului de corali nu încetează să uimească.

Un nudibranch de varză se strecoară de-a lungul recifului

Sfântul Gheorghe

În ciuda acestor întâlniri, a fost sfantul Gheorghe epava care ne-a atras cel mai mult, iar acest site era programat pentru a doua zi.

sfantul Gheorghe a fost construit în 1962 în Scoția, inițial numit Norbrae. Scopul său a fost de a transporta grâu și orz între Norvegia și Americi și a fost folosit timp de 20 de ani înainte de a fi abandonat în portul Santo Domingo.

A fost redenumit sfantul Gheorghe după uraganul devastator care a lovit Republica Dominicană (și întreaga Caraibe și Golful Mexic) în septembrie 1998. În iunie 1999, nava a fost scufundată la aproximativ o jumătate de milă de plajă în 40 m de apă. Epava are o lungime de 72 m, iar vârful este accesibil în aproximativ 15 m.

Balustradă pe epava St George

A durat puțin timp când am coborât pe linia de acostare până la epavă pentru a observa conturul tulbure al navei scufundate, din cauza vizibilității reduse la fața locului. Dar zâmbetele noastre s-au lărgit pe măsură ce vârful epavei a devenit mai clar. O secțiune de pod primitoare ne-a atras atenția și în curând ne-am trezit înăuntru, explorând suprastructura.

Albastrul profund al apelor din jur a marcat un contrast puternic cu interiorul maro ruginit al epavei, în timp ce ne uitam prin uși, trape și ferestre.

Odată ieșiți afară, am înotat de-a lungul părții pupei a navei, fotografiend o balustradă acoperită de organisme marine colorate. Bureții violet și-au stabilit casa aici, împreună cu zeci de pești de recif mai mici care se învârteau în apele de deasupra.

Bureții violet pe Sfântul Gheorghe

sfantul Gheorghe este o epavă intrigantă și una care necesită mai multe scufundări. Pentru cei cu certificări avansate, prova face semn în ape mai adânci, împreună cu calele de marfă. O scufundare pe epavă nu este suficientă, dar a fost permis tot weekendul nostru lung și ne-am dorit să ne întoarcem.

Obiectivul unui scafandru nou

Mai târziu, în timp ce ne-am împachetat echipamentul în camera de hotel și ne-am pregătit să zburăm acasă, ne-am gândit la scufundările din Republica Dominicană. Pentru noi, am avut imediat impresia că recifele sunt mai interesante pentru scafandrii nou în acest sport. Experiențele noastre de scufundări din întreaga lume ne-au obosit probabil de aceste recife.

Dar, pe măsură ce ne-am gândit mai departe, ne-am conectat cu ceva mai profund, ceva mai important. Într-adevăr, am început să privim scufundările prin lentila unui scafandru nou.

Puffer cu nas ascuțit

Zâmbetul malefic al unui pește șopârlă

Ne-am amintit de senzațiile minunate ale primelor noastre respirații sub apă cu toți acești ani în urmă și de uimirea pe care am avut-o când am înotat pentru prima dată peste un recif de corali sau am privit apele cristaline ale tropicelor de pe marginea unei bărci.

Cu siguranță, mai văzusem mai mult din ceea ce am văzut în Republica Dominicană; nu era „nimic nou”. Dar întotdeauna există ceva nou, de fapt. Asemenea grupului de bar jack am văzut înotând frenetic deasupra coralilor la Acuario. Încă nu știm exact ce făceau acolo!

Un blenny iese cu ochiul din gaura sa de protecție

Comunitatea de scufundări cuprinde scafandri la toate nivelurile. Și toată lumea învață mereu. Chiar și scafandrii experimentați văd lucruri noi și învață la fiecare scufundare – chiar dacă este pur și simplu pentru a învăța cum să-i învețe pe noii scafandri despre minunile lumii subacvatice.

Weekendul nostru lung în Republica Dominicană s-a încheiat prea repede. Și am învățat încă un lucru: trebuie să planificăm o întoarcere!

