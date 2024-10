Cum am găsit o creatură nouă în Cayman

Cunoscuții scafandri și scriitori-fotografi britanici LAWSON WOOD și LISA COLLINS au dat peste ceva neașteptat în timp ce lucrau împreună pentru a ilustra o nouă carte. explică Lawson

După ce am locuit în Cayman Brac mulți ani, înainte de a mă întoarce mai târziu în Scoția și am scris câteva cărți în Insulele Cayman, am fost abordat de Bloomsbury Publishing pentru a scrie și a ilustra cu fotografii o nouă carte: Ghid de identificare a vieții marine în Caraibe; Florida; Insulele Golfului și Atlanticul de Vest.

Întinzându-se până la est până în Bermude și Barbados, aceasta ar fi a treia dintr-o serie de cărți de identitate pe care le făcusem pentru companie (prima era pe Marea Mediterană și a doua pe Marea Nordului și Canalul Mânecii).

Noua carte de identitate a vieții marine în curs de dezvoltare

Părea destul de o sarcină, dar știam din timpul petrecut în Insulele Cayman că acestea sunt baza perfectă pentru a explora restul Caraibelor.

Publicasem deja ghiduri de scufundări în Bermuda, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine SUA și Britanice, Cozumel și Yucatan și Bahamas și, în acest proces, adunasem o cantitate imensă de material fotografic pe peștii osoși, rechini și raze, iarbă de mare, alge și nevertebrate – crustacee, echinoderme, moluște, bureți și viermi.

Prietena mea foarte bună, profesorul Mary Wicksten de la Universitatea Texas A&M, a ajutat în trecut la identificarea crustaceelor ​​ciudate pentru mine, așa că a fost firesc să apelez din nou la expertiza ei în încercarea mea de a face noua carte cât mai cuprinzătoare posibil.

De asemenea, am sunat la o altă prietenă bună, Lisa Collins din Capture Cayman, pentru a o întreba dacă are fotografii cu animale de care nu era sigură. De fapt, ceea ce i-am cerut au fost fotografii cu lucruri ciudate!

Lisa a făcut toate opririle și, în ciuda programului ei de lucru foarte încărcat, a reușit să-mi trimită o varietate uimitoare de pești și nevertebrate, multe dintre ele pe care nu le-am mai văzut până acum.

O altă fotografie a Lisei Collins cu „creveții” neidentificați

Selecția ei a inclus blennii de știucă; cătunul mascat; mai multe tipuri de Elysia melci de mare; creveți, melci – și o creatură foarte curioasă care semăna cu un creveți și era evident un membru al super-familiei crustaceelor.

Confundat cu un creveți

Fotografia Lisei a fost trimisă în mod corespunzător profesorului Wicksten, care a reușit să identifice creatura. De asemenea, a devenit foarte încântată să descopere că specia nu a mai fost fotografiată sau înregistrată niciodată în Caraibe, cu atât mai puțin în Insulele Cayman.

Faptul că a fost confundat inițial cu un tip de creveți nu a fost surprinzător, deoarece are un aspect destul de asemănător cu creveții, deși s-ar putea să observați că cel mai mare cheliped (gheara) are un cârlig distinct la capăt.

Profesorul Wicksten a efectuat cercetări suplimentare și a constatat că unul dintre colegii ei a înregistrat de fapt specia din Cuba cu puțin timp mai devreme.

Există alte două specii în același Pagurotanais grup de familie: P bouryi si P guitarti, deși anterior nu fuseseră înregistrate decât din Atlanticul de nord-vest. Au o formă foarte asemănătoare cu creatura găsită de Lisa în Cayman, așa că ar fi existat o șansă de identificare greșită, dar profesorul Wicksten a spus că a fost identificată în principal prin gheară.

Nu existase însă nicio înregistrare în Caraibe, așa că ceea ce fotografiase Lisa era o specie nouă în ceea ce privește Insulele Cayman. Creatura a fost identificată în mod pozitiv ca un izopod care locuiește în tub, Pagurotanais largoensis.

Vedere mai atentă a Pagurotanais largoensis

Natură agresivă

Acest izopod marin a fost înregistrat anterior doar din larg nord-estul Pacificului și, ulterior, a fost găsit și de-a lungul coastei offshore din Florida, unde se știe că locuiește în tuburi vechi de vierme tubular și cochilii mici de gasteropode.

Se știa foarte puțin despre specie, iar fotografia Lisei a fost o dovadă suficientă pentru a confirma lumii științifice marine că ea a existat în apele Cayman.

Ea dăduse peste animalele minuscule în timp ce căuta nudibranhii printre frunzele de alge găsite adesea în zonele nisipoase de pe locurile de scufundări din jurul Cayman. Ea observase și natura lor agresivă, în timp ce se luptau între ei și se hrăneau prolific.

Fotografiarea lor s-a dovedit problematică din cauza cât de repede se mișcau și cât de mici erau. Lisa crezuse că sunt o specie de creveți și a fost uimită să afle că erau izopode nedescrise înainte în apele Cayman.

Pentru orice scafandru interesat să găsească aceste creaturi, Lisa este disponibilă pentru ghidaj de scufundare la mal pentru a vă arăta unde se află. Ca un fotografia subacvatică instructor, ea vă poate ajuta și să le fotografiați. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați Cayman Capture.

