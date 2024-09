Clopotele iadului și alte specialități din peșteră din Yucatan

PIERRE CONSTANT a fost în Mexic, mereu dornic să aprofundeze în el cenotes – mai ales într-un moment în care cel puțin unii dintre ei ar putea fi amenințați. El a scris raportul și a făcut toate pozele...

Yucatan este un tărâm fascinant, nu numai pentru cultura sa, natura și fauna sălbatică unică sau vechile situri arheologice ale mayașilor, ci și pentru că este un paradis al scafandrilor.

A fost a cincea mea vizită în ultimii cinci ani. În 2017, am participat la un curs TDI sidemount peșteră în Playa del Carmen. În 2018, am scufundat în cenotes în jurul Meridei și s-a întors în anul următor pentru mai multe.

În 2020, peștera mea-pregătire a fost împins cu un pas mai departe cu un curs de etapă în Playa și DPV pregătire în Tulum. A fost mai interesant, dar mai provocator – la acest nivel, nu poți folosi o cameră subacvatică pentru că ai nevoie de ambele mâini pentru a te ocupa de echipament.

Elliot la adâncime în pasajul Alexis de apă sărată din Regina

Cu greu poți pretinde că ai făcut Yucatan după o singură călătorie. Un Deschideți apa Scafandru într-un Cenote are voie să facă doar scufundări în cavernă, cu lumina zilei mereu la vedere. Orice într-un mediu deasupra capului necesită o peșteră specifică pregătire urmată de peșteră avansată pregătire, totul bine înainte de a ajunge la nivelul complet al peșterii laterale și așa mai departe.

Cei mai mulți scafandri care experimentează cenotes pentru prima dată s-ar bucura doar de acces limitat și s-ar cunoaște siturile clasice scufundate de majoritatea turiștilor. Cu mii de cenotes din care să alegi, ar fi nevoie de o viață întreagă pentru a le explora pe toate.

Cei mai dedicați, hardcore, scafandri rezidenți în peșteri vor continua să descopere noi cenotes din când în când, sau împingeți mai departe în limitele necunoscute ale sistemelor de peșteri existente.

Elliott între stâlpi în Tortuga

gondwana

Înainte de destrămarea vechiului Gondwana, cuprinzând continentele din America de Nord și de Sud și Africa, Yucatan a fost atașat temporar de ceea ce va deveni într-o zi Venezuela. Pe măsură ce proto-Atlanticul și Golful Mexic au început să se formeze în urmă cu 140 de milioane de ani, s-a desprins și a devenit o placă izolată.

Rotindu-se în sens invers acelor de ceasornic și în derivă spre vest în următorii 50 de milioane de ani, Yucatan s-a ciocnit cu Mexic. O zonă de fractură a apărut în estul peninsulei și s-a format bazinul Yucatan.

Platoul Yucatan a fost făcut din calcar cretacic, fără râuri de suprafață, dar cu subsol prin care se scurge apa. Un impact meteoritic care a lăsat un crater vast în Yucatan și a provocat a doua extincție în masă din lume a creat, de asemenea, o vastă rețea de fracturi în subteran, iar peste milioane de ani ploaia a dizolvat și mai mult calcarul pentru a crea fluxuri de apă subterană și doline.

Cele mai lungi râuri subterane din lume, clasificate drept „sisteme”, se găsesc în regiunea de coastă Quintana Roo, la est de Yucatan.

Max luminează o colecție de stâlpi la Xulo

Epoca de gheață a afectat peninsula între 150,000 de ani și 20,000 de ani în urmă. Ultimul a văzut sosirea oamenilor din Asia printr-un pod de uscat peste strâmtoarea Bering. În condițiile de frig extrem, au fost atrași să trăiască în subteran. Nivelul mării era cu 65 m mai jos decât este astăzi.

Animalele preistorice, cum ar fi urșii, leneșii uriași și tigrii cu dinți de sabie, au împărțit peșterile, în timp ce deasupra solului colindau mamuți, mastodonti și gliptodonti împreună cu lame, cămile și cai.

La sfârșitul ultimei ere glaciare, acum aproximativ 8,000 de ani, nivelul mării a crescut și majoritatea peșterilor au fost inundate de apa mării. Apa dulce din ploi s-a ridicat în vârf ca un strat distinct, formând haloclina încețoșată, unde sarea și apa dulce se amestecă între ele.

Max care se confruntă cu stalactite și stâlpi în Xulo

Mult mai târziu, peșterile au jucat un rol important în cultura mayașă. Cuvântul Cenote provine din Maya dzonot, adică prăpastie sau caverna plină cu apă, simbolizând o intrare în Xibalba, lumea interlopă a morților dar și locul fertil de unde își are originea viața – o cale simbolică între Pământ și infralume.

Marea Acropole, Yaxchilan

S-a găsit ceramică în doline, împreună cu rămășițele unor ofrande de sacrificiu, cum ar fi fete tinere. Cenote uneori au oferit locuri de înmormântare pentru persoane în vârstă sau demnitari. În zilele noastre, mayașii consideră că cenotes cu respect, ca loc pentru spiritele cavernei.

Reîmprospătarea mea

Zborul Air France a aterizat noaptea la Cancun. Am aranjat mașina de închiriat și, cu ploaie pe autostradă, am ajuns la hotelul din Playa del Carmen o oră mai târziu, ajungând să se culce bine după miezul nopții.

Era obligatorie o zi de tranziție, pentru a-mi pregăti echipamentul de scufundări și camera subacvatică. Trebuia să mă întâlnesc cu Max, ghidul meu de scufundări în peșteri, a doua zi. Ne întâlnisem cu patru ani mai devreme în călătoria Merida.

Scafandru de peșteră Max

Foarte profesionist, Max a început cu o revizuire amănunțită a echipamentului meu, plângându-se de unele aspecte precum absența unui furtun lung pe secunda mea. regulator, un tăietor de fir și bobine.

Nu făcusem scufundări în peșteră de doi ani, așa că era nevoie de o perfecționare. Am simțit un pic de tensiune la gândul că mă aflu din nou într-un mediu deasupra capului și am știut că trebuie să mă concentrez pe deplin. Când nu se exersează în mod regulat, lucrurile pot fi uitate, iar cu această linie de activitate nu există loc de eroare.

am facut 25 cenotes / peșteri până acum și căuta ceva nou, captivant și, dacă se poate, „special”.

Conducerea noastră inițială ne-a dus spre nord, spre Puerto Morelos, de unde am virat spre vest pe Ruta de los Cenotes. Junglea Yucatan este destul de uscată, cu o înălțime maximă a copacului de 15 m și găzduiește păsări uimitoare și animale fascinante, cum ar fi jaguarii și pumii, pe care lui Max îi place să le fotografieze folosind camere cu infraroșu plasate în locuri îndepărtate.

Zapote: copac și clopoței

Panou la Zapote Cenote

Sapodilla Cenote în lumina soarelui

Ne-am propus să scufundăm în Zapote, o dolină în formă de clepsidră care s-a dovedit destul de întunecată odată ce ne aflam sub apă, cu un strat otrăvitor de hidrogen sulfurat adânc de 30-35 m. Din aceasta, trunchiul unui copac zapote vechi de 4,500 de ani a apărut ca o fantomă, crescând din patul de 54 de metri adâncime.

Max și stalactitele de ciuperci inversate de la Zapote

Ceea ce îl face unic pe Zapote sunt „clopotele iadului”, sau stalactitele în formă de ciupercă inversată, care atârnă de pereți. Aceste formațiuni sunt făcute în apă printr-un mecanism biogeochimic, deși bacteriile prinse în stratul de hidrogen sulfurat creează clopotele.

Cunoscute sub numele de „extremofile”, aceste bacterii se dezvoltă în medii extreme, procesând sulful și ridicând pH-ul apei pentru a crea formațiuni unice deasupra haloclinei. Așadar, clopotele sunt vii la exterior, iar organismele alimentate cu sulf contribuie la acumularea de calciu.

Clopotele iadului se închid

Scufundă printre stalactitele de ciuperci

Clopotele necesită un mediu cu lumină scăzută și se formează numai lângă stratul până la 35 m. În 2020, un cercetător a teoretizat că acestea s-au format astfel din cauza bulelor de dioxid de carbon care se ridicau din adâncime și au rămas prinse de tavanul aproape orizontal.

Datarea radiometrică a unora dintre clopote indică faptul că acestea au crescut în perioada Holocenului mijlociu și târziu. Unele dintre aceste CO amuzante 2 -ciupercile consumatoare pot ajunge la 1-2m lungime si 80cm latime, iar dolinele invecinate contin structuri similare. Arborele zapote în sine afișează „clopoței”.

Trunchi de copac zapote cu scafandri coborând

Max la oprirea de siguranta din Zapote

Domul Maravilla

Cenote Maravilla se afla în apropiere – o dolină circulară, parțial aruncată în aer de proprietar, cu o scară abruptă de lemn coborând în ea. Odată sub apă, forma vizibilă a domului a devenit evidentă.

Nu existau formațiuni demne de menționat, dar exista o vizibilitate mare și un fulger magnific de lumină după-amiaza devreme care străpungea adâncimea.

Site-ul oferă ambianță pentru fotografia subacvatică precum și a fi un pregătire site pentru apneisti. Temperatura apei a fost de 25°C.

Antrenamentul apneisti la Maravilla

Fosilă de scoici pe perete, Maravilla

Ne-am îndreptat spre sud în următoarele două zile, până în apropiere de Dos Ojos și sistemul Sac Actun. Aceasta a fost stabilit în 2018 ca cel mai lung sistem de peșteri subacvatice cunoscut din lume, conectând 187 cenotes și o lungime de 365 km uimitoare.

În martie 2008, trei membri ai Proyecto Espeleogico de Tulum au explorat groapa Hoyo Negro și au găsit rămășițele unui mastodon la 60 m. La o adâncime de 43 de metri, craniul și oasele unei adolescente mayașe, o paleo-americană numită acum Naia, au fost datate cu 12-13,000 de ani.

Platformă în Tak Be Ha Cenote

Apă secretă

La Cenote Tak Be Ha (Apa secretă), rezervoarele noastre au fost aduse cu o frânghie printr-o gaură pentru coș din tavan până la nivelul apei. O scară abruptă de piatră permitea coborârea într-o cameră mare, largă, cu mult decor și lumină artificială.

Serpuind printre stalagmite de la Tak Be Ha

Coloane la Tak Be Ha

Panou de avertizare, Tak Be Ha

Sub un plafon de stalactite și helictite, Tak Be Ha

Mai departe, un drum de pământ cu gropi de 8 km ducea prin pădure până la locul Concha, o dolină pe jumătate prăbușită cu un copac uriaș Alamo care își întinde rădăcinile ca tentaculele unui târâș. poulpe. Senzația de junglă era copleșitoare.

Stâlpi și stalactite la Concha

Sub helictitele de la Concha

Max se îndreaptă în tunelul de la Concha

Scafandri de peșteri care ies dintr-o scufundare la cenotul Concha

Accesul la apă a fost foarte puțin adânc peste nisip alb. În afara peșterii erau copaci înalți cu frunze și păsări frumoase zburau. Trecând pe furiș printr-o poartă îngustă în calcar, am coborât imediat la o adâncime de 14 m pentru restul scufundării. Vizibilitatea era clară.

La prima intersecție în T am urmat linia din stânga, șerpuind prin diverse camere cu coloane, stalagmite, stalactite și helictite atârnând de acoperiș ca săgeți.

După 30 de minute, când manometrele mele arătau 140 de bari, Max a subliniat o proeminență deasupra podelei peșterii. Spre surprinderea mea, am văzut scheletul complet al unui lenes uriaș de pământ, Xibalba oviceps, situată acolo unde a murit cu mai bine de 10,000 de ani în urmă, în timpul ultimei ere glaciare.

Schelet de leneș de pământ uriaș la Concha

Leneș de pământ uriaș (Museo de la Prehistoria)

La întoarcere, Max m-a tras deoparte într-o cameră mică. Un mic panou cu numărul „285” a marcat oasele unui mic gomphothere, Cuvieronus tropicus, un mastodon impresionant cu colți drepti îndreptați spre înainte.

Urmând poteca îngustă a junglei înapoi la mașină cu un rezervor pe umăr, am observat cu uimire un șarpe minuscul încolăcit frumos pe o stâncă și m-am repezit înapoi să fac o fotografie.

„Fii foarte atent, asta este a nauyaca!” a avertizat un scafandru mexican care trecea în peșteră. Vipera de groapă supremă Bothrops asper este un șarpe extrem de otrăvitor, cunoscut și sub numele de fer-de-lance care poate scuipa venin pe distanțe de până la 2 m. „Un prieten de-al meu a fost mușcat și a rămas patru zile la terapie intensivă…”.

Ultima viperă de groapă care se odihnește pe o stâncă la Concha

Nu eram la mai mult de 50 cm distanță când am făcut fotografia. La scurt timp după, Max a dat peste o tarantulă păroasă din Yucatecan, Brachypelma epicureanum, pe podeaua pădurii. Negru cu abdomenul roșcat, s-a ascuns rapid în gaura sa.

Taninul spectaculos

În a patra zi de scufundări în peșteră, Max m-a dus într-unul dintre locurile lui preferate, la 20 km de Tulum și la 8 km în interior. O altă tarantulă ne-a întâmpinat în parcare în timp ce ne pregătim echipamentul și rezervoarele, iar la plimbarea de 50 m până la Koi Cenote un șarpe coral variabil de 60 cm de sudul Yucatanului, Micrurus apiatus, alunecat pe podeaua pădurii.

Tarantula păroasă vine să arunce o privire la Koi

Roșu închis cu benzi negre conturate cu benzi galbene înguste, era o creatură superbă, destul de timidă, dar otrăvitoare.

O scară de fier ruginit cobora în spirală în Cenotemica deschidere a lui, direct la pânza freatică. Blocurile de ciment au ajutat la așezarea rezervoarelor în apă puțin adâncă. Era o cupolă largă, un tavan joase cu stalactite și câțiva lilieci – podeaua era din guano negru, volatil de lilieci, în timp ce pereții erau calcar alb.

Refracție dublă a luminii în Koi Cenote

La o adâncime de 10-14m, Max m-a condus sub apă până la Xuxi cenote. „Îți voi arăta ceva special”, spusese el, iar acum m-am mirat de această priveliște.

Max aproape de taninul din cenotul Xuxi

În timpul sezonului ploios, prezența solului și a frunzelor are ca rezultat o mulțime de tanin, care se scurge în jos în subsolul apei. Acest lucru se traduce prin roșii, portocalii, galbeni și verzi uluitoare în coloana de apă - o viziune apocaliptică. Am împins mai departe în diferite camere.

După un picnic de tacos, ne-am întors la Koi dar de data aceasta am sărit în stânga și apoi în dreapta la o grămadă neclară de oase de elefant la care am ajuns după o înot de 30 de minute. Mici conuri albe INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) au fost plasate ca indicatori pentru investigația științifică.

Marcajele indică oasele fosilizate ale unui elefant

Pe Xulo

La sud de Tulum, cu puțin timp înainte de Muyil, se află Uku Cuzam, numit și Xulo după proprietarul local Maya. Explorat inițial de Alvaro Roldan în 2013, acum este conectat la Systema Caterpillar și în aval de acesta. „Un de cinci stele Cenote!”, a exclamat Max.

Scara în jos spre Xulo Cenote

Un bărbat în vârstă pe nume Emilio era îngrijitorul locului, împreună cu cei doi câini ai săi. După ce am plătit taxa de intrare de 300 de pesos (11.60 GBP), am coborât o treaptă în zona joasă. Cenote. Panza freatică era în întuneric și a trebuit să-mi aprind lumina căștii ca să mă instalez.

Foarte repede linia s-a prăbușit la 10 m și au apărut camere foarte ornamentate, cu stâlpi minunați, ploaie de stalactite, stalagmite în formă de degete sau candelabre și pereți de draperii și helictite.

Descântecul a fost de scurtă durată. Max sări brusc la dreapta, într-un coridor de restricții sub un tavan jos. Întoarcerea era de neconceput și trebuia să-mi așez camera cu brațele stroboscopice extinse în lateral pentru a merge înainte. Se simțea destul de inconfortabil.

În cele din urmă, am ajuns din urmă cu linia principală care trecea printr-un tunel lateral. Un alt salt și a fost înapoi la bază de acolo, într-o scufundare de 56 de minute. Strobe nu mai funcționează corect și am bănuit că bateriile sunt descărcate. Am decis să las camera în urmă pentru următoarea scufundare.

Aceasta sa dovedit a fi o decizie înțeleaptă, deoarece ghidul meu de scufundare a făcut un salt spre stânga, după un al treilea set de săgeți duble, și m-a condus prin restricții și pasaje foarte înguste sub acoperiș, șerpuind lateral fără oprire. Mi-a făcut chiar semn să mă opresc în momentele cheie, ca să poată rula un videoclip cu mine cu GoPro-ul lui.

Max ieșind dintr-o peșteră de la Xulo

După 67 de minute, mulțumit de performanța și flotabilitatea mea, Max mi-a strâns mâna pozitiv înainte de a ieși.

Stând liniștit în fața colibei lui de lemn, Emilio ne aștepta cu o caguama, o sticlă de bere de 1 litru, cu câinii săi odihnindu-se plat pe pământ. Câțiva tucani au zburat deasupra capului, au aterizat pe o creangă pentru a ne arunca o privire și au decolat imediat ce mi-am luat camera.

Emilio savurând o bere în fața casei sale la Chulo

Pasajul Alexis

Cu sediul în Tulum pentru următoarele trei nopți, ultima mea zi de scufundări a fost cu Elliot și site-ul Cenote Regina. Explorat inițial în 2004 de Robbie Schmittner, este acum conectat la Sistema Ox Bel Ha (prin Mayan Blue), dar puțin cunoscut, cu excepția celor norocoși!

În tunelul principal sub un acoperiș de stalactite la Regina

Un bazin mare de apă cu o punte de lemn era înconjurat de palmieri. Orificiul tulbure de intrare a început într-o restricție, apoi sa deschis într-o peșteră destul de întunecată, cu un tunel larg. Planul era T-stânga, T-stânga până ne-am cufundat adânc într-un canion la o adâncime de 25 m.

Dintr-o dată, s-a luminat ca prin farmec în Pasajul Alexis, o albie subterană în alb și albastru deschis unde apare haloclina și totul a fost încețoșat timp de 30 de secunde. Era un mediu fascinant – dar era deja timpul să mă întorc.

Tunel albastru deschis înainte

Stâlpi și stalagmite, Regina

Pentru următoarea scufundare, planul de acțiune a fost T-dreapta, T-stânga și T-dreapta. Încă o dată, am căzut într-un pasaj adânc de apă sărată dincolo de 18 m.

În timp ce mă uitam la Elliot dispărând în ceața haloclinei, urechea dreaptă mi-a devenit dureroasă sub presiune și mi-am dat seama că nu puteam intra mai adânc fără a risca probleme serioase. Acest lucru ar putea deveni un coșmar în câteva secunde.

Mi-am fluturat frenetic lumina către Elliot, până când a înțeles semnalul meu ca întreruperea scufundării. Mai bine să ai grijă decât să-mi pară rău.

Pierre Constant după o scufundare la Concha Cenote

Trenul Maya În septembrie 2018, președintele ales mexican Andres Manuel López Obrador a anunțat proiectul „Tren Mayan” de 1,525 km în jurul peninsulei Yucatan. Deținută de Forțele Armate Mexicane, ar face legătura între orașele Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum și Bacalar. Un referendum în orașe a arătat că 92% dintre oameni sunt în favoarea, după ce li s-a promis dezvoltarea turismului și alte beneficii și cu finanțarea de 321 de miliarde de pesos (aproximativ 16 miliarde de dolari) provenind în principal dintr-o taxă regională de turism. Construcția a început în iunie 2020 și se preconizează că va fi finalizată în acest an, Activiștii pentru protecția mediului și pentru drepturile indigenilor s-au opus construirii de noi piste prin junglă și au prezis un dezastru pentru natură. Pe măsură ce proiectul a continuat, ei au susținut că jungla a fost tăiată fără să fi fost efectuate studii de mediu. Dar în noiembrie 2021, Departamentul de Interne a scutit trenul Mayan și alte proiecte de infrastructură de la evaluarea mediului. În ianuarie 2021, echipajele au descoperit peste 8,000 de artefacte și structuri antice în timpul săpăturilor. Comunitatea de scufundări în peșteri a prezis că proiectul va declanșa prăbușirea multora cenotes și peșteri și, din păcate, se spune că s-a întâmplat deja în cel puțin 100 de puncte. În Quintana Roo, unde au existat proteste împotriva lucrării, 1,800 km de peșteri și râuri subterane respiră prin mii de cenotes care va fi perturbat de Trenul Maya. Animalele sălbatice, cum ar fi jaguarii, pumele, maimuțele păianjen, oceloții, agoutii și păsările beau din cenotes dar acviferul Maya este acum expus unui risc ridicat de poluare. Planurile originale includeau locomotive electrice care trag trenurile, deși guvernul a anunțat ulterior trecerea la motorină pentru a reduce costurile. În 2020 a spus că jumătate din ruta Merida-Cancun-Chetumal va fi încă electrificată. Dar aspectele negative ale proiectului par să fi fost ascunse cu atenție publicului, iar președintele mexic AMLO este hotărât să finalizeze lucrările înainte de sfârșitul mandatului său. În drum spre diverse cenotes Am văzut autostrăzile largi de distrugere tăiate prin jungla Yucatan – și amploarea defrișărilor pare înfiorătoare.

