Scafandrii urmăresc victima unei epave din anii 1850

Un transatlantic francez care s-a scufundat în circumstanțe neobișnuite în urmă cu 168 de ani, odată cu pierderea celor 132 de pasageri și echipaj, a fost descoperit de o echipă de scufundări din New Jersey – la 320 km de coasta Massachusetts.

Căpitanul navei cu care s-a ciocnit Lyonezii în 1856 și-a continuat drumul, pretinzând că nu știa că era condamnat.

Scafandrii Atlantic Wreck Salvage, care operează din New Bedford pe nava lor de expediție Tenace, căutase epava de câțiva ani. Adâncimea și locația sa exactă nu au fost dezvăluite, dar se spune că se află în „ape adânci”, o mare parte din ea îngropată în fundul nisipos al mării.

Membrii echipei (din spate stânga) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; și (fata stanga) Tim Whitehead, Eric Takakjian și Jennifer Sellitti, cu hublouri recuperate din epavă (Francois Merle, Rick Simon și Joe St Amand au participat la expedițiile de căutare anterioare) (Atlantic Wreck Salvage)

In tranzitie

Lyonezii a fost construită în Anglia pentru Compagnie Franco-Americaine în 1855, cu un an înainte de scufundarea ei, de către Laird & Sons of Birkenhead. Ea a fost una dintre cele șase nave destinate utilizării care transportau pasageri și corespondență peste Atlantic – în cazul ei, între Le Havre și New York.

Construcția navală era în tranziție la acea vreme și Lyonezii a fost construit atât cu pânze cât și cu motor cu abur.

„Fiind una dintre primele nave cu aburi franceze de pasageri care au o traversare programată în mod regulat

Atlanticul și un vas cu abur de tranziție timpurie fac Lyonezii„descoperire semnificativă”, spune Eric Takakjian, membrul echipei de scufundări care a lucrat cel mai mult la găsirea epavei.

„Metodele ei de construcție a cocii de fier au reprezentat unele dintre cele mai vechi exemple ale acestui tip de construcție a cocii pentru navele oceanice despre care se știe că există.

Colorat Illustrated Times of London desen de Lyonezii scufundarea (colecția Jennifer Sellitti)

„În mod similar, mașinile ei de propulsie sunt unice prin faptul că reprezintă unul dintre mai multe modele de motoare care au fost încercate înainte ca precedentele să fie stabilite pentru mașinile navelor cu aburi oceanice.

Lyonezii„Motorul orizontal cu acțiune directă precede motoarele compuse inversate, care au devenit norma la scurt timp după aceea”, spune Takakjian.

Scufundarea „hit-and-fugi”.

Lyonezii era în prima ei călătorie de întoarcere în Franța când, la 2 noiembrie 1856, s-a ciocnit de barca americană. adriatic, care naviga spre sud din Maine spre Georgia. Linia transporta un număr de pasageri de la proeminenți New York și familiile Boston.

adriatic a fost avariat, dar a putut ajunge în portul din Massachusetts pentru reparații. Căpitanul ei a presupus asta Lyonezii era intactă pentru că ea și-a menținut cursul și nu a raportat incidentul.

Cu toate acestea, gaura mică din carena Lyonezii ar permite în cele din urmă să pătrundă suficientă apă de mare pentru a copleși nava și ea s-a scufundat câteva zile mai târziu.

Andrew Donn cu X-CCR pe cale să se scufunde în epavă, ajutat de Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Se presupune că cei mai mulți dintre cei aflați la bord au avut timp să scape cu bărcile de salvare când nava s-a prăbușit în cele din urmă, dar doar 18 persoane au fost salvate în cele din urmă, după ce au petrecut o săptămână pe mare. În roman se face referire la dezastru Campionate 20,000 sub mare de Jules Verne.

Mai departe spre mare

Partenerii Atlantic Wreck Salvage, Jennifer Sellitti și Joe Mazraani, ambii avocați din domeniul apărării penale, au lucrat cu Takakjian din 2016 pentru a localiza epava, după ce au fost intrigați de povestea neobișnuită a coliziunii.

În ciuda relatărilor din ziarele contemporane care indică faptul că Lyonezii coborât în ​​cele din urmă la sud-est de Nantucket Shoals, cercetătorii epavei au descoperit că conturile supraviețuitorilor și documentele judecătorești îi îndreptau din ce în ce mai mult mai departe, spre malul Georges.

Locul epavei a fost unul dintre numeroasele semne potențiale scanate lateral de o echipă de descoperire în urmă cu un an, iar scafandrii s-au întors în august pentru a le investiga.

Acest cilindru a motorului a fost cheia pentru identificarea epavei (Andrew Donn)

Găsirea meciurilor

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer și Tim Whitehead s-au scufundat în epavă de 13 ori pentru a face măsurători, video și alambicuri. După ce au examinat datele de sus, au putut să facă o identificare preliminară bazată pe dimensiunea navei, locația, placarea cu fier, hublourile și motorul cu abur.

„Una dintre chiulasele mari îndreptat orizontal și nu foarte sus de nisip”, a spus Mazraani. El și Packer au putut să confirme că măsura 145 cm – „dimensiunea exactă pentru cilindrii de pe Lyonezii„motor”.

La o scufundare ulterioară, a zărit și un ochi de lemn, folosit pentru tachelaj și indicând că aceasta fusese o navă echipată atât pentru vele, cât și pentru abur. „Acele indicii, cu locația, datele sonarului și măsurătorile au consolidat și mai mult faptul că ne scufundam pe linia franceză pierdută.”

Fanii lui Joe Mazraani se îndepărtează pentru a dezvălui ochiul mort conservat (Andrew Donn)

Planuri de urmărire

Echipa plănuiește acum să dedice mai mult timp explorării și documentării complete a epavei. „Ne vom întoarce la locul epavei cât mai curând posibil”, a spus Jennifer Sellitti Diverse.

„Expediția noastră din august 2024 s-a concentrat pe identificarea epavei. Scufundările ulterioare se vor concentra pe cartografierea și documentarea locului epavei, precum și pe salvarea artefactelor.

„Atlanticul de Nord este inospitalier pentru epave. Furtunile, curenții și uneltele de pescuit pot îngropa epave și le pot sfărâma. Acest lucru face ca este esențial să documentăm și să salvam ceea ce putem înainte de a trece și mai mult timp.”

Salvarea epavelor din Atlantic au descoperit o serie de epave, inclusiv U-550, ultimul submarin german al celui de-al Doilea Război Mondial despre care se știe că se odihnește în apele Atlanticului de Nord care pot fi scufundate.

În februarie va apărea cartea cartonată a lui Sellitti Afacerea Adriatică: o lovitură maritimă în largul coastei Nantucket, acum fiind extins pentru a include un capitol care conține o descriere detaliată și fotografii ale epavei în sine.

