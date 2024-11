Cel mai mare coral din lume descoperit în Solomons

De trei ori mai mare decât recordul anterior și atât de masiv încât poate fi văzut din spațiu, un mega-coral despre care se crede că are aproximativ 300 de ani a fost descoperit în Insulele Solomon.

Un grup de oameni de știință de la National Geographic Pristine Seas într-o expediție pe nava de cercetare Argo observat – sau nu putea rata – enormul Pavona clavus organism, care măsoară 34 x 32 m și se ridică la o înălțime de 5.5 m de la fundul mării. Circumferința sa totală este de 183 m.

Coralul creștea în greutate neobservat în grupul de insule Three Sisters din sud-vestul Pacificului de secole.

Vedere aeriană a celui mai mare coral din lume (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

Echipa a descris-o ca fiind colorată în mare parte maro, cu stropi de galben strălucitor, albastru și roșu, oferind un habitat spațios pentru o serie de specii de pești de recif, crabi, creveți și alte nevertebrate de recif.

„Tocmai când credem că nu mai este nimic de descoperit pe Planeta Pământ, găsim un coral masiv format din aproape un miliard de polipi mici, care pulsa de viață și de culoare”, a spus Enric Sala, exploratorul National Geographic în reședință și fondatorul Pristine Seas.

„Aceasta este o descoperire științifică semnificativă, precum găsirea celui mai înalt copac din lume, dar există motive de alarmă. În ciuda locației sale îndepărtate, acest coral nu este ferit de încălzirea globală și de alte amenințări umane.”

Un scafandru care măsoară coralul (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Coralul începe la o adâncime de 13m și coboară până la o adâncime maximă de 39m. Când echipa a observat prima structură, s-au gândit că ar putea fi un naufragiu până când directorul de imagine subacvatic Manu San Félix s-a scufundat pentru a face o inspecție mai atentă.

„Codul genetic al acestor polipi simpli este o enciclopedie enormă care a scris cum să supraviețuiască mai multor condiții climatice și până acum face acest lucru în fața încălzirii oceanelor”, a spus San Félix.

Coralul acoperă aproximativ cinci terenuri de tenis (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

„Coloniile mari de corali adulți ca aceasta contribuie în mod semnificativ la refacerea ecosistemelor recifelor de corali datorită potențialului lor de reproducere ridicat”, a remarcat Eric Brown, cercetător de corali pentru expediția Pristine Seas în Insulele Solomon. Brown a fost cel care a identificat și măsurat recordul mondial anterior de corali în America samoa.

„În timp ce recifele de mică adâncime din apropiere au fost degradate din cauza mărilor mai calde, a fi martor la această mare oază de corali sănătoasă în ape puțin mai adânci este un far de speranță”, a spus el.

Măsurarea coralului s-a dovedit o sarcină dificilă (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

„Acum douăzeci de ani, în timp ce lucram pentru NOAA, am văzut în mod neașteptat, în timp ce am remorcat pe partea de vest a T'au, în Samoa Americană, ceea ce este acum cunoscut sub numele de Big Momma, unul dintre cei mai mari corali înregistrati până în prezent”, a amintit Molly Timmers, Pristine Seas. ’ om de știință principal al expediției.

Se consideră că Big Momma are mai mult de 500 de ani și are o înălțime de peste 6 m, deși circumferința sa este o fracțiune din cea a coralului Insulelor Solomon, la 41 m.

„Astăzi am avut ocazia incredibilă să văd un coral și mai mare în Insulele Solomon”, a continuat Timmers. „În timp ce Big Momma arăta ca o linguriță uriașă de înghețată căzută pe recif, acest coral nou descoperit este ca și cum înghețata a început să se topească, răspândindu-se pentru totdeauna pe fundul mării.”

„Înghețata a început să se topească” (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

Insulele Solomon găzduiesc a doua cea mai mare diversitate de corali de pe planetă, lăudându-se cu peste 490 de specii tari și moi cunoscute.

Expediția de câteva luni în Insulele Solomon a început la jumătatea lunii octombrie, cu cei 18 oameni de știință și realizatori de film care studiau sănătatea oceanelor. Instrumentele pe care le au la dispoziție includ camere foto și video de adâncime, sondaje cu scuba, numărătoarea păsărilor marine, sondaje vizuale subacvatice, prelevarea de probe de ADN din mediu și un nou submersibil de 1,300 m, argonaut.

Membrii echipei pe submersibilul Argonauta (National Geographic Pristine Seas)

„A face o nouă descoperire a acestei semnificații este visul suprem al fiecărui om de știință și explorator și suntem încântați că acest mega-coral, care va ajuta la inspirarea luării deciziilor privind conservarea oceanelor, a fost găsit aici, în frumoasele Insule Solomon”, a spus Paul. Rose, șeful expediției Pristine Seas.

Aventura reprezintă un parteneriat între National Geographic Pristine Seas și guvernul Insulelor Solomon. „Oceanul asigură mijloacele noastre de existență și a contribuit atât de mult la economia și comunitățile noastre naționale”, a declarat premierul Solomons, Jeremiah Manele.

„Supraviețuirea noastră depinde de recifele de corali sănătoase, așa că această descoperire interesantă subliniază importanța protejării și susținerii acestora pentru generațiile viitoare.”

Tot pe Diversnet: PRISTINE SEAS INIȚIE ÎNTREPRINDEREA PENTRU PACIFIC DE 5 ANI, PRISTINE SEAS DIVES BIKINI + ALȚI 3 ATOLI, RECIFUL GIGIANȚAL DE TRANDAFIRI DIN TAHITI ULIMește scafandrii