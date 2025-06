De ce nu mă satur niciodată de Maldive

Cu aparatul foto pregătit, RICHARD ASPINALL se retrage în Atolul Male de Nord, unde culorile strălucitoare de sub linia plutirii vor lăsa cu siguranță o impresie de durată. În orice caz, ce e rău în a te juca cu peștii?

Puține lucruri sunt mai frumoase în viață decât să te trezești cu o priveliște a oceanului, care se izbește ușor de o plajă cu nisip alb la câțiva metri distanță, iar cerul azuriu se întinde până la orizont. Frunzișul tropical luxuriant și palmierii de deasupra aruncă o umbră binevenită, legănându-se în briza blândă.

Ce plăcere absolută este să privești răsăritul soarelui, știind că munca e departe și tot ce trebuie să faci este să te bucuri de un mic dejun delicios și să găsești centrul de scufundări. Bine ai venit în Maldive.

Această țară miraculoasă de insule situate pe o creastă montană din Oceanul Indian a definit de mult „luxul tropical”. Având în vedere că are unele dintre cele mai bune locuri de scufundări din lume, întinderea glorioasă de atoli care ating direct Ecuatorul o face o destinație pe care o puteți vizita de nenumărate ori, mai ales atunci când simțiți că meritați niște scufundări relaxante și puțin răsfăț.

Când s-a ivit oportunitatea de a sta la complexul OBLU NATURE de pe insula Helengeli, am profitat imediat de ocazie. Fusesem pe un liveaboard în Maldive acum aproximativ un an și, deși sunt...

mereu încântat de scufundările pline de energie, adesea cu curenți puternici, dintr-unul dintre itinerariile „Cele mai bune”,

Ideea unei vile de lux pe o insulă suna perfect.

De asemenea, a însemnat că și partenerul meu, care nu se pricepe la scufundări, putea veni. O șansă să fim împreună și să ne bucurăm de niște scufundări: ce e mai bun din ambele lumi.

Peisaj colorat cu recif

Călătoria ne-a dus de la Newcastle, prin Dubai, la Male, capitala Maldiviei. Am petrecut o noapte într-un hotel aproape de aeroport ca să dormim după călătorie, înainte de a lua o scurtă plimbare cu barca cu motor spre nord, către Helengeli. Insula este o fâșie subțire de nisip coralian și verde tropical care formează o mică parte din marginea nord-estică a Atolului Male de Nord (Kaafu).

Pe măsură ce vă apropiați de OBLU NATURE, vedeți mai întâi vilele deasupra apei și micul doc, unde se află tradiționalele cai de muncă din lemn ale Oceanului Indian, dhonies, odihniți-vă între scufundări și excursii cu barca la apus.

O primire rapidă din partea personalului și o sugestie de a instala aplicația complexului pe telefoane au fost rapid soluționate, iar noi am fost conduși la cazare. Cerusem o vilă pe plajă, pentru a beneficia de umbra palmierilor. Ca roșcată care locuiește în Scoția, trebuie să mă feresc de soare.

Vilele deasupra apei se bucură de răsărit sau apus, în funcție de direcția în care sunt orientate, și sunt puțin mai departe de restaurantul central al stațiunii, bar, concierge și centrul de scufundări, deși deplasarea pe jos este foarte ușoară, fiind disponibil și un serviciu de transfer de tip cărucior de golf.

Dhonis sunt caii de bătaie ai Maldivelor (OBLU NATURE Helengeli de SENTIDO)

Stațiunea (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Centrul de scufundări

După ce am verificat rapid echipamentul foto și am efectuat un test de vid pe carcasă (cât de mult îmi place acea „lumină verde intermitentă a fericirii”), am mers pe aleea centrală mărginită de palmieri și am găsit TGI Helengeli.

Centrul este bine umbrit – ideal pentru a încerca echipamentul de scufundare – și se află la doar o scurtă plimbare de doc și de dhoniesPersonalul avea o butelie de 15 litri care mă aștepta, umplută în proporție de 30%.

După ce am îndeplinit documentele obișnuite, mi s-a înmânat echipamentul – preț standard de la un centru de scufundări, de la furnizori renumiți – și am pornit spre prima mea scufundare din călătorie.

Centrul de scufundări TGI Maldive (OBLU NATURE Helengeli de SENTIDO)

TGI operează un sistem destul de standard de două scufundări dimineața, o scufundare după-amiaza și o scufundare nocturnă la cerere. Cele aproximativ 30 de locuri vizitate în mod regulat fac parte din lanțul exterior de insule mici și recife care definește nord-estul Atolului Male de Nord.

Aceste situri au nume minunate, cum ar fi Kagi Kuda Kangu și Boda Gaa Faru. Dacă încă vă înregistrați scufundările, este o plăcere să scrieți aceste cuvinte.

O tânără broască țestoasă hawksbill îl privește pe Richard Aspinall

Scufundările de după-amiază se fac adesea mai aproape de stațiune, în zone mai adăpostite. Curenții pot fi mai puternici după-amiaza, deși anotimpul și mareele fac ca predicțiile să fie foarte dificile. Înainte de fiecare scufundare, un ghid verifică curentul, care determină modul în care se va aborda locul. Din fericire, mersul după curent este norma.

Prima noastră scufundare a fost un perete, formând o parte a unui canal sau kanduCanalele pot fi foarte distractive cu curenți rapizi, dar sunt adesea nepotrivite pentru fotografi, fiind luate la fugă de subiecții lor!

Din fericire, curentul a fost minor în ziua aceea și, în câteva minute, am zărit prima mea broască țestoasă și am intrat în ritmul fericit al scufundărilor.

Am zburat la câteva specii de corali înainte de a coborî la mică adâncime pentru a mă bucura de bancuri de fusilier, pești-lipper cu linie albastră și pești-fluture cu guler în ultima jumătate de oră a scufundării de 60 de minute.

Pentru mine, recifele din Maldive strălucesc cu adevărat în apele puțin adânci. Fundul nisipos care se scufundă în adâncuri prezintă puțin interes, deși merită întotdeauna să fii atent, pentru că am vedea mai mulți rechini cu înotătoare negre și cu înotătoare albe trecând pe sub noi.

Kandus se numără printre locurile de scufundări tipice din Maldive. Chiar și în curent moderat, acestea pot fi foarte relaxante: țineți reciful de o parte, urmați ghidul și rămâneți cu prietenul vostru.

Da, trebuie să respecți toate regulile normale, dar este o scufundare ușoară. Mi-am dat seama că, dacă aceasta era prima ta excursie de scufundare după calificare, poate, sau o excursie pentru a-ți aprofunda cunoștințele și abilitățile, această scufundare a fost practic perfectă.

Pește fluture cu guler

Chiar și în soarele tropical puternic, lumina artificială (aici furnizată de stroboscoapele lui Richard) scoate în evidență culorile spectaculoase ale recifului.

Am dormit bine în noaptea aceea, ajutat de câțiva Mojitola bar, iar soția mea a raportat lucruri excelente despre spa.

Maha Tila

Punctul culminant al zilei următoare avea să fie Maha Thila, o scufundare cu un număr excelent de pești clovn din specia locală cu picioare negre și, mai răspândit, peștii clovn Clark. Aceștia din urmă sunt mult mai vioi și sunt ușor de observat în timp ce se ghemuiesc într-o anemonă cu vârf bule – în acest caz, un splendid exemplar roșu.

Peștele clovn cu picioare negre

Pe măsură ce curentul se intensifică puțin, ridică fustele acestei anemone.

thilasunt un tip de recif cel mai bine descris ca vârfuri subacvatice și distinct de un rpm prin faptul că nu ies la suprafață. Ambele sunt ideale pentru scufundări, cele mai mici fiind ideale pentru a explora împrejurimile înainte de a efectua o oprire de siguranță în apele puțin adânci, unde țestoasele pot fi adesea văzute odihnindu-se.

Printre canale, colțuri și afundări ale kandusEram nerăbdător să-mi scot obiectivul macro. Prima scufundare „pentru observarea creaturilor” la colțul recifului s-a încheiat ca o derivă cu curent mediu printre bancuri de pești lutea – frumoasă, dar nu ceea ce mi-am dorit.

A trebuit să aștept până a doua zi înainte să pot explora un sit local numit Peșterile Trix. Nu erau chiar peșteri, ci mai degrabă niște surplombe adânci unde coralii de deasupra aruncă o umbră permanentă peste ceea ce par a fi niște adâncituri mari scoase din lateralul recifului.

Aceste „peșteri” umbroase erau acoperite de viață și, printre coralii bici, hidrozoare și gorgonii. M-am distrat de minune vânând guvizi și nudibranhiate minuscule.

Vizibilitatea foarte bună îi permite lui Richard să încerce să surprindă peisajul recifului mai larg

Torțele sunt esențiale pentru astfel de locuri; altfel, sunt locuri plictisitoare și neinteresante, pierdute în întunericul umbrelor lor. Chiar și o torță mică dezvăluie o bogăție de roșu, roz și violet și un nivel uimitor de detalii în speciile iubitoare de umbră care acoperă stânca.

Guviș de coral bici

Viermi de pom de Crăciun

Ca în cazul tuturor scufundărilor din Maldive, orice se poate întâmpla, iar pe la 20 m și la jumătatea scufundării am găsit o pereche de rechini doică odihnindu-se împreună. Acești pești toleranți pot fi ușor de abordat, dar după o singură I-am lăsat singuri să moțăie.

Rechin doică

Peșterile Doris

O scufundare similară la Peșterile Doris într-o după-amiază a dezvăluit mai multă viață macroscopică, deși îmi blestemam vederea din ce în ce mai slabă. M-am mulțumit cu niște portrete de pești și am acceptat provocarea de a fotografia guvizii roșii de foc foarte speriați care trăiesc în vizuini în nisipul de corali.

O pereche de guvizi roșii de foc

Peștii-șoim, la fel ca guvizii, sunt subiecte bune pentru portrete

Înainte să-mi dau seama, eram deja la jumătatea călătoriei și o vizită la spa era necesară. Nu sunt un

sunt un iubitor înnăscut de spa, dar încep să apreciez sinergia spa/scufundări și, pe măsură ce mă doare spatele

a fost lovită și împinsă de o femeie micuță cu o forță supraomenească, m-am gândit la

ce ofereau stațiuni precum OBLU NATURE pe această minunată insulă Helengeli.

Sunt disponibile diverse tratamente, inclusiv pietre calde și masaj balinez. Am rezervat un tratament suplimentar prin intermediul aplicației pentru dimineața plecării noastre, pentru a ușura zborul spre casă. A fost superb!

Spa (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Au fost scufundări relaxante, blânde, fără stres și ideale atât pentru scafandrii experimentați care caută puțin lux, cât și pentru începătorii dornici să se dezvolte și să capete încredere, poate stând cu membrii familiei sau cu o persoană dragă (am spus că există o vilă pentru luna de miere?) și efectuând un număr bun de scufundări, petrecând în același timp timp de calitate împreună.

Apropo de asta, trebuie să menționez restaurantele. The Grill, așa cum este cunoscut, se află lângă plajă, prinde cel mai bine briza de seară și se adresează tuturor dietelor. Dacă mâncați pește, acesta este locul ideal pentru dumneavoastră.

Preferatul meu dintre cele trei restaurante se numește Raga Route. Într-un fel, seamănă puțin cu Maldivele în ansamblu - influențat de cultura și mâncarea indiană, dar cu o notă aparte. Mâncarea a fost somptuoasă, delicat condimentată și bogată. O destinație absolut obligatorie.

Restaurantul mai mare, de tip bufet, al complexului a fost, de asemenea, excelent, cu diferite „stații” care ofereau preparate din bucătăria internațională. Din fericire, sala de sport a complexului va contribui într-o oarecare măsură la arderea caloriilor nou acumulate!

Reciful de casă

Pentru mulți oaspeți, reciful casei ar putea fi prima lor introducere în lumea subacvatică. Oaspeții pot împrumuta gratuit un set de snorkeling și, atâta timp cât rămân în zonele marcate, pot petrece toată ziua privind lumea subacvatică trecând.

Reciful în sine este, în esență, o continuare a părții subacvatice a insulei, lung și subțire și situat între două structuri recifale mai mari. Mă aștept ca mulți oaspeți să încerce snorkeling-ul înainte de a decide asupra unei sesiuni de scufundări cu TGI. Obținerea unei certificări de bază aici, pentru mulți, ar fi cu siguranță mai bună decât o carieră rece din Marea Britanie, deși sunt conștient că unii oameni nu ar fi de acord.

Anghilă Moray

Langustă

Reciful casei este ideal pentru scufundări nocturne și pentru observarea altor creaturi, iar eu aș fi petrecut cu plăcere mult mai mult decât cele 45 de minute standard pentru o scufundare nocturnă.

De asemenea, mă descurcam foarte bine cu benzina și aș fi putut renunța la butelia de 15 litri pe care o cerusem, dar e bine de știut că acestea sunt disponibile. Profilurile de scufundări din timpul săptămânii au făcut ca scufundările de o oră cu peste 50 de bari la suprafață să fie norma.

Ceea ce nu mă așteptam la o scufundare nocturnă a fost o întâlnire scurtă, dar minunată, cu un rechin cu înotătoare albe. În mod normal timid, acest pește anume, vânând în întuneric, a înotat spre mine și s-a uitat rapid la aparatul foto înainte de a pleca în viteză.

Rechinii cu vârf alb sunt des întâlniți în Maldive, dar rareori vezi unul apropiindu-se atât de mult.

Scufundările în reciful casei în timpul zilei sunt, de asemenea, o plăcere, iar în lumina tropicală puternică și vizibilitatea superbă, am petrecut câteva scufundări plăcute printre bancurile de pești cu linie albastră, în timp ce se despărțeau și se reformau în jurul meu, neavând încredere deplină în acest intrus neîndemânatic.

Banc semnătură de snapper cu linie albastră

Buze dulci orientale

Culorile Maldivelor

Păstrăvii lutani trăiesc adesea la adâncimi mari, așa că o întâlnire la mică adâncime este foarte plăcută, deoarece pot fi numărați în număr de mii. Ei și peștii cu buze dulci orientale sunt pești chintesențiali ai Oceanului Indian, culorile lor galben strălucitor pe fundalul albastrului fiind o combinație la fel de puternică precum oceanul turcoaz pe fundalul nisipului alb de coral de la suprafață.

Anemonefish

Dincolo de amabilitatea personalului, mâncarea excelentă, spa-ul minunat și chiar liliecii de fructe care zboară între insule în căutarea unei hrane bune, cred că Maldivele au din abundență culoarea.

Culorile oceanului, nisipul, verdele copacilor pe fundalul cerului sunt toate excepționale, dar coboară sub suprafața apei și explorează recifele. Culoarea este peste tot.

Peștele-clovn

Pește chirurg

De la galbenul și argintiul peștilor la roșul bureților și rozul coralilor, în mijlocul acelui albastru intens al oceanului - culoarea este peste tot.

Acum aproape două decenii, i-am spus unui tip de la clubul meu de scufundări că merg în Maldive. El, fiind o epavă înrăită amator, a respins-o ca fiind „doar o joacă cu peștii”.

Chestia e că avea dreptate, e ca o joacă cu peștii. Mii dintre ei, de toate mărimile, culorile și formele, cu un lux tropical glorios pe suprafață. Dacă nu ați fost în Maldive, faceți-o. E fabulos!

Vilă Deluxe pe plajă cu piscină (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FACTFILE AJUNGEM ACOLO: Richard a zburat cu Emirates de la Newcastle la Male via Dubai. Transferurile gratuite cu barca cu motor la Helengeli durează aproximativ 50 de minute. CAZARE: OBLU NATURE Helengeli de SENTIDO (Stațiuni all-inclusive din Maldive). Scufundare: TGI MaldiveScufundările individuale încep de la 114 USD (85 GBP). Se poate închiria echipament, butelii de 15 litri și nitrox. Sunt disponibile și jet-ski-uri, caiace și alte sporturi nautice. ELECTRICITATE: Se folosesc prize de tip britanic peste tot. VALUTĂ: Bancnotele mici în rufiyaa maldiviene sau dolari americani ar putea fi utile, deși majoritatea vizitatorilor folosesc plata cu cardul pentru toate achizițiile. PREȚURI: Toți oaspeții sunt cazați în Planul OBLU Island, care include cazare, facilități, masă și băuturi nelimitate, activități și excursii. Richard a stat într-o vilă Sunrise Water cu piscină, cu prețuri în prezent începând de la 630 USD (470 GBP) pe noapte. Așteptați-vă să plătiți între 525 USD (390 GBP) pentru o vilă Deluxe Beach și 1,335 USD (1,000 GBP) pentru o suită Beach cu piscină (toate două camere comune). Vile pe apă la apus (OBLU NATURE Helengeli de SENTIDO)

