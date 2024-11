Scufundări solo cu rechinii din Tiger Harbour

EKREM PARMAKSIZ tocmai s-a întors dintr-o locație emblematică pentru scufundări cu rechini din sudul Maldivelor, unde, cu permisiunea de a se scufunda în afara cadrului obișnuit de grup, a sperat să înțeleagă mai profund modul în care se comportă rechinii tigru.

Prima dată când am fost la Fuvahmulah a fost în februarie, prima dintre cele două călătorii pe care plănuisem să le fac în 2024. Scopul meu? Pentru a explora cel mai populat refugiu pentru rechini-tigru din lume și pentru a cunoaște creaturile magnifice ale acestei insule îndepărtate.

În ultimii opt ani, s-au spus multe despre această locație la extremele sudice ale Maldivelor. Neglijată anterior ca destinație turistică, mii de oameni călătoresc acum la Fuvahmulah anual pentru a se scufunda cu această specie emblematică. Eram foarte curioasă: a venit rândul meu să încerc.

Mijlocul lunii februarie este cel mai bun moment al sezonului în Fuvahmulah și totul a decurs impecabil. Până la sfârșitul călătoriei, făcusem 14 scufundări specifice rechinilor tigru cu un grup de biologi marini italieni sub îndrumarea Francesca Reinero. Ei efectuau fotogrammetrie laser pentru a măsura și identifica indivizi.

A fost de cea mai mare importanță pentru mine, în calitate de conservator al rechinilor, să observ și să fotografiez tigrii din prima mână. Când am părăsit insula după o săptămână, aveam un plan clar să mă întorc în octombrie pentru observații suplimentare.

Am vrut să urmăresc îndeaproape interacțiunea rechinilor tigru din Fuvahmulah, deoarece aceeași specie de rechin se poate comporta și acționa diferit în diverse habitate în anumite circumstanțe.

Permis special

Rechinii tigru sunt remarcați pentru că sunt prădători de vârf agresivi, pe locul doi după albii mari în ceea ce privește numărul de atacuri înregistrate asupra oamenilor. În mod natural, sunt foarte curioși, ceea ce îi ajută să descopere surse de hrană, dar, din păcate, acest lucru explică unele dintre aceste incidente.

Fuvahmulah găzduiește o agregare fără precedent de rechini tigru pe tot parcursul anului, 250 de persoane fiind identificate. Este locul ideal din lume nu doar pentru scufundări recreative, ci și pentru observații specifice și cercetări științifice.

Pentru interacțiune și observare strânsă, aveam nevoie de un permis special de la centrul de scufundări. Obținerea acestuia nu a fost ușoară, deoarece locuitorii insulei și centrele sunt în mod firesc preocupați de eventualele incidente care ar putea pune în pericol turismul de scufundare.

Acest permis permite un anumit tip de libertate, permițând întâlniri foarte apropiate cu aceste animale maiestuoase. Călătoria mea a fost în principal despre scufundări solo cu rechinii tigru, separat de un ghid de scufundări, scafandru de siguranță sau scafandri de agrement.

În mod normal, în timpul scufundărilor cu tigri în Fuvahmulah, scafandrii sunt obligați să rămână într-un grup, stând nemișcați în spatele unui drop-off pentru a observa rechinii care se hrănesc.

Zile la Port

La obținerea libertății necesare, am făcut un plan cu cei trei ghizi de scufundare. Odată ce hrănirea s-a terminat, mă scufundam singur pe fundul nisipos de la Tiger Harbour (cunoscut anterior ca Tiger Zoo).

Odată ce soseau rechinii, mergeam singur și mă apropiam. Pentru siguranță, doi ghizi de scufundări îmi acopereau întotdeauna spatele pe măsură ce traficul de rechini se intensifica.

Hrănirea în Fuvahmulah se făcea în două moduri: ascunzând resturile de ton sub pietre mici și strângând din barcă. Ambele metode au fost făcute cu respect și, de regulă, la hrănire și la adulți, toți ghizii de scufundare se retrăgeau de la fața locului din cauza pericolului potențial.

În total, am făcut 12 scufundări cu rechini tigru (26 de întâlniri înregistrate, inclusiv scufundările din februarie) la Tiger Harbour. Acest sit în formă de potcoavă, cu o adâncime de 8-10 m, este situat chiar în afara portului principal. Abundența rechinilor tigru de aici îl face o vizită obligatorie pentru orice scafandru.

Toate scufundările au fost foarte intense. În timp ce ghizii de lângă mine erau extrem de stresați din cauza probabilității reduse de mușcătură nedorită, m-am simțit în largul meu în timpul fiecărei întâlniri apropiate, datorită celor 15 ani de experiență în scufundări cu rechini și, poate, vibrațiilor bune.

Atât în ​​februarie, cât și în octombrie, rechinii tigru au fost aprovizionați zilnic, pe tot parcursul anului, iar agregarea a fost complet dominată de femei. Dintre zecile de rechini pe care i-am observat, doar unul era mascul. Și majoritatea femeilor erau însărcinate.

Știm că Fuvahmulah oferă condiții adecvate pentru gestație, având în vedere furnizarea de hrană și apă caldă pe tot parcursul anului.

Înainte de a da naștere, rechinii tigru preferă habitatele de coastă puțin adânci pentru siguranța puilor lor, deși nu se știe științific dacă aceștia dau naștere în jurul insulei. Un lucru este sigur: pentru gestație aleg apele protejate ale Fuvahmulah.

Prădători de vârf perfecti

Am observat, de asemenea, unele femei adulte cu cicatrici de împerechere foarte adânci pe corp. Unele femei prezentau răni vindecate, în timp ce altele prezentau răni proaspete și deschise.

În timpul întâlnirilor, am observat frecvent că, în timp ce rechinii gravide erau calmi, persoanele mai tinere erau hiper-curioase. Tinerii erau, de asemenea, destul de mari, susținând teoria conform căreia puieții mai mici evită probabil zona înainte de a ajunge la o anumită dimensiune pentru a se sustrage de pradarea ridicată (rechinii tigru sunt cunoscuți canibali).

O ierarhie distinctă între rechini era evidentă. Cei mai mici cedau mereu câmpul odată ce simțeau prezența maiestuoasă a adulților. În cazurile în care m-am străduit să ajung în contact strâns cu cei tineri, ei au preferat să fugă brusc, în timp ce femelele adulte erau neînfricate în același context.

Rechinii tigru prezintă, de asemenea, comportamente distincte în comparație cu alte specii. Minimizează cheltuiala de energie și își măresc șansele de succes la vânătoare, furișându-se pe o pradă nebănuită, evitând risipa de energie a prăzilor care le urmăresc, care sunt deja conștiente de ele și pot scăpa cu ușurință.

Acest comportament este la fel de valabil în interacțiunile lor cu oamenii. Ori de câte ori observau că mă apropii ușor, schimbau brusc direcția și se îndepărtau. Nu au încercat niciodată să mă urmărească când eram pe deplin conștient de prezența lor și mă uitam la ei.

Orice mișcare subtilă, cum ar fi o întoarcere lentă a capului sau o ridicare a mâinii, îi făcea întotdeauna să alunece sau să devieze. Acest lucru ilustrează și mai mult de ce sunt prădătorii perfecti ai vânătorii furtive. Parcă puteau simți de la distanță cea mai mică schimbare fizică a coloanei de apă.

Vigilență sporită

În unele ocazii, am numărat mai mult de 10 rechini în același loc. În timpul anumitor întâlniri, unii indivizi păreau excesiv de îndrăzneți și aventuroși, forțându-mă să-i îndrept cu mâinile, ceea ce necesita o vigilență sporită când erau mai aproape. Scafandrii de siguranță din spatele meu îi alungau neîncetat pe cei care se apropiau pe furiș.

Cele mai bune întâlniri de contact strâns au avut loc atunci când rechinii au apucat resturile de ton (capete de pește, intestine și așa mai departe) așezate sub pietre mici de către ghizii de scufundări. În acest moment, au devenit cu adevărat fioroși.

Acesta a fost momentul să fiu deosebit de precaut, deoarece au început să se îndrepte direct spre mine fără nicio ezitare. Dar de obicei, odată ce se saturau, părăseau locul, alunecând ușor în întuneric. Alții ar aluneca pe lângă ei cu un ochi precaut. Unii s-ar apropia cu atenție, curios, dar precauți.

La fel ca oamenii, rechinii tigru au trăsături de personalitate diferite. Fiecare rechin este un individ cu preferințele și comportamentele sale unice.

Observarea gamei lor de răspunsuri în diferite situații ajută la interpretarea și prezicerea mai bună a modului în care anumite tipuri de prădători se comportă în jurul oamenilor.

În niciun moment nu m-am simțit amenințat, chiar și în timpul prim-planurilor extreme. În cele mai multe cazuri, am fost de fapt la mila lor, dar nu a avut loc nicio încercare de mușcătură. Rechinii tigru sunt foarte inteligenți și nu am crezut niciodată că suntem în meniu.

Chiar dacă este considerată cea mai mare agregare cunoscută de tigri din lume, cu peste 250 de indivizi, apele acestei insule îndepărtate sunt sigure și distractive de scufundat.

După ce am înregistrat acele 26 de scufundări în două sezoane în același an și am discutat cu biologi marini rezidenți, ghizi locali și pescari, cred că această agregare mare și probabilitatea scăzută de agresiune se datorează probabil surselor de hrană cu efort redus, hrănirea pescarilor și centre de scufundare, abundența de ton (thunnus albacares si Katsuwonus pelamis) și alte specii de pești pelagici și sentimentul de protecție oferit de apele lui Fuvahmulah.

Chiar dacă se știe că rechinii tigru pot migra pe distanțe mari (peste mii de kilometri), datele științifice arată fidelitate clară la adulți și rezidența la tineri.

Mama Mare

O anecdotă foarte interesantă: o celebră femelă de rechin adult numită Big Mama a fost zărită în apele din jur ale capitalei, Malé. După ce a stat acolo o săptămână, s-a întors la Fuvahmulah. Asta s-a întâmplat cu zece zile înainte de a sosi eu. Cred că aceasta conturează imaginea generală a dinamicii populației naturale de rechini tigru aici.

În Fuvahmulah, s-ar putea să întâlnești rechini-tigru la fiecare scufundare, deoarece aceștia sunt literalmente peste tot, chiar și în locuri îndepărtate de scufundări. În ciuda faptului că sunt considerați prădători de vârf și vânători ascunși, nu au fost înregistrate incidente în apele din Fuvahmulah. Acest lucru se datorează în mare parte unor factori precum alegerea prăzii, utilizarea habitatului și nivelurile de activitate.

Scafandrii, non-scafandrii, apneistii și chiar snorkelerii se bucură fără teamă de prezența acestor animale magnifice. Sunt creaturi cu adevărat calme și uşoare.

La toate scufundările am fost însoțit de un grup entuziast de ghizi de scufundări: Safdhar, Izzu și Asfhag, din Fuvahmulah Scuba Club. Centrul de scufundări a oferit sprijin și asistență excepțională la fiecare etapă, atât sub apă, cât și deasupra apei. Au asigurat întâlniri sigure și cuprinzătoare, fără a compromite protocoalele esențiale de scufundări.

Acest centru de scufundări bine pregătit are șase ghizi de scufundări, două bărci mari, un centru de scufundări confortabil și un hotel.

Nu cu mulți ani în urmă, existau doar un centru de scufundări și trei hoteluri. Acum, există 11 centre și peste 30 de hoteluri.

Fuvahmulah este în plină expansiune ca o nouă destinație de scufundări în întreaga lume, cu apele sale bogate pline nu numai de rechini-tigru, ci și de alte specii pelagice, cum ar fi rechinii-ciocan scos, trear și rechini-balenă, raze oceanice și balene cu cap de pepene galben.

Apropo, Netflix este foarte interesat de acest paradis îndepărtat și intenționează să filmeze un nou reality show acolo în iunie 2025.

