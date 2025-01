Obținerea unei imagini de ansamblu la Wakatobi

Surprinderea adevărată amploare a recifelor din Wakatobi prin imagini cu unghi larg

Nu se poate nega atracția fotografierii vieții marine evazive care se ascund în adâncurile unui recif. Totuși, prea des, fotografi care vin în Wakatobi riscă să fie atât de prinși în documentarea micilor detalii încât ajungem să pierdem imaginea de ansamblu. Aceste scene panoramice de recif sunt cele care prezintă adevărata amploare și calitatea unei destinații, iar cea mai bună modalitate de a le crea este prin adăugarea de tehnici de fotografiere panoramică largi și super-large la amestecul de imagini.

Câțiva scafandri navighează pe partea laterală a unui drop off la Wakatobi. Pentru a surprinde imaginea, am stat deasupra lor la o adâncime de 3.6 m/12 ft. Setările camerei: ISO 200, viteza obturatorului 1/125 sec., obiectiv Tokina 10-17mm setat la 10mm, Diafragma F/5.6, dual Sea & Sea YS-250 setat între jumătate și sfert de putere.

După ce am făcut mai multe călătorii în Indonezia Wakatobi Dive Resort, Pot să atest că un fotograf ar putea petrece săptămâni aici umplând card de memorie după card de memorie cu portrete spectaculoase ale vieții marine și fotografii macro, fără să rămână niciodată fără material unic pentru subiect. Dar asta este doar jumătate din poveste. Pentru a surprinde întreaga frumusețe a acestei destinații, va trebui să vă concentrați pe imaginea de ansamblu.

O imagine perfectă

Stațiunea Wakatobi este înconjurată de unele dintre cele mai curate recife de corali din lume și nu este un accident. Programul emblematic de conservare a marinei al stațiunii finanțează o rezervație marine privată care protejează aproximativ 20 de kilometri de recif. Dovezile eforturilor lor proactive de conservare sunt ușor evidente în vitalitatea recifelor.

Fotografii precum acest scafandru care trece peste un coral uriaș de pe masă (la 9.1 m/30 ft.) arată ce loc grozav este să fii în public. Pentru a capta setările camerei de imagine au inclus: ISO 200, viteza obturatorului 1/160 sec., cu obiectivul meu Tokina 10-17mm fisheye setat la 12mm, diafragma F/7.1 Pentru a menține lumina naturală, ambele stroboscopice Sea și Sea YS-250 au fost setat la jumatate de putere.

Pe lângă faptul că rămâne într-o stare aproape impecabilă, terenul subacvatic al Wakatobi cuprinde o topografie dramatică. Există pante abrupte de recif și pereți verticali care se ridică la câțiva metri de la suprafață, creste scufundate și munți submarin care se înalță din adâncuri cu vârfuri care se înalță în adâncimea pătată de soare. Adăugați o claritate excelentă a apei și o abundență de lumină ambientală și aveți condiții ideale pentru fotografierea cu unghi larg pentru a prezenta aceste priveliști în detalii vibrante.

Aprinderea Trandafirului

La locul de scufundări al lui Wakatobi Roma există o formațiune uriașă de corali, supranumită „trandafirul” pentru forma sa evidentă când este privită de sus. Am simțit că cea mai bună opțiune a mea era să aleg un obiectiv fisheye și să fotografiez folosind doar lumină ambientală, deoarece erau multe disponibile. Folosirea stroboscopului ar servi doar la lumina cantității mici de particule din coloana de apă dintre coral și mine.

Formațiunea uriașă de corali scroll supranumită „trandafirul” de la locul de scufundări Roma din Wakatobi se află la o adâncime de 18.3 m/60 ft. Pentru a obține expunerea, setările camerei au fost setate după cum urmează: ISO 200, viteza obturatorului 1/125 sec. Obiectiv, Tokina 10-17mm fisheye setat la 10mm, deschidere F/5.6, bazându-se doar pe lumina disponibilă, fără stroboscop.

Deoarece nu există linii drepte pe un recif, distorsiunea în formă de butoi creată de optica ochi de pește este rareori o problemă. De fapt, opusul este adevărat, deoarece distorsiunea poate da un pic în plus de dramatism subiectului. Pentru a transmite un sentiment de scară, am pus modelul meu să plutească la trei picioare deasupra coralului.

Aduceți în fundal

Aproape toți cei pe care îi cunosc folosesc o configurație dublă stroboscopică. Deși este esențial pentru iluminarea uniformă a subiectului în prim-plan, atunci când fotografiați cu unghi larg, mulți uită să se gândească la fundal. Când vine vorba de tropice, nimic nu o spune mai bine decât echilibrarea luminii ambientale cu propria ta iluminare pentru a-i oferi acea alură albastră frumoasă.

Cred ferm în fotografierea manuală, iar asta include stroboscopul. La Wakatobi, ieșirea mea stroboscopică era rareori setată peste 3/4 de putere, mai des setările variau între un sfert și jumătate de putere.

La adâncimea de 12.2 m/40 ft. pentru a surprinde această colecție colorată de bureți și corali moi aleg următoarele setări ale camerei: ISO 200, viteza obturatorului 1/160 sec., obiectiv Tokina 10-17mm setat la 12mm, Aperture F/6.3, set dual Sea & Sea YS-250 doar peste jumătate din putere.

Înainte de a configura orice fotografie, strategia mea începe întotdeauna cu a ști unde este soarele, să observ unde trece lumina naturală de la strălucitor la întunecat și să fac citiri ale contorului luminii ambientale prin lentilă în fiecare punct. Acest lucru îmi permite să stabilesc o linie de bază pentru valorile diafragmei. Apoi pot începe munca pentru a surprinde cel mai bine albastrul apei din fundal.

De exemplu, pe site-ul numit Lorenzo's Delight, am găsit un evantai foarte mare și frumos de mare roșie pe perete, la 110 de picioare. La acea adâncime, lumina ambientală era încă destul de bună, permițându-mi să rămân la 200 ISO cu citiri ale contorului variind între f4.5 și f5.6. Creșteți ISO până la 400 și este aproape f/8 și fiți acolo. Odată ce am format valorile corecte ale diafragmei pentru a capta albastrul ideal al apei, mi-am îndreptat atenția înapoi spre recif.

La adâncimea de 33.5 m/110 ft., setările camerei includ: ISO 200, viteza obturatorului 1/80 sec., obiectiv Tokina 10-17 mm setat la 10 mm, diafragma F/7.1, dual Sea & Sea YS-250 setat manual cu stroboscopul dreapta între jumătate și un sfert de putere, stroboscopul stâng la jumătate de putere.

La acea adâncime, ventilatorul părea mai mult maro închis decât roșu, ceea ce am vrut să scot în evidență, plus să adaug un scafandru la scenă pentru a oferi o scară a dimensiunii sale. Pentru a păstra lumina ambientală, am scăzut ușor viteza obturatorului la 1/80 de secundă la o valoare a diafragmei de f7.1 (plus minus o jumătate de oprire) pentru a menține suficientă adâncime de câmp atât pentru ventilator, cât și pentru scafandru.

Un alt exemplu de fotografiere la adâncime este această imagine (în stânga) a unui scafandru în spatele unui coral moale foarte mare la 36.6 m/120 ft. pe marginea unui perete. Setările camerei: ISO 200, viteza obturatorului 1/80 sec., obiectiv Tokina 10-17mm setat la 10mm, Diafragma F/7.1, dual Sea & Sea YS-250 setat manual între jumătate și putere maximă. În imaginea de lângă ea (scafandrul care trecea pe lângă un burete mare la o adâncime de 16.8 m/55 ft.), am reușit să obțin rezultate similare cu același ISO 200, dar crescând viteza obturatorului la 1/125 sec., în timp ce scăzând atât diafragma până la F/6.3, puterea de ieșire a lui Sea & Sea YS-250 la jumătate din putere.

Întregul proces ar putea suna puțin prea metodic, dar nu uitați că, spre deosebire de un pește, un recif nu merge nicăieri. Aveți timp suficient pentru a vă revizui rezultatele și pentru a face modificările subtile necesare pentru a vă forma iluminarea și compoziția. Deoarece ecranele LCD nu spun întotdeauna întreaga poveste, examinez întotdeauna imaginea redată pe afișajul histogramei camerei.

Adăugarea unui subiect

Includerea unui subiect de viață marină adaugă atât scară, cât și impact imaginilor cu unghi larg. Cheia este găsirea unui subiect care este atât interesant, cât și accesibil. Am descoperit că sepia Broadclub de pe recifele de la Wakatobi poate fi foarte tolerantă cu scafandrii. Cu condiția să vă mențineți mișcările lente și deliberate; ele vă pot permite să vă apropiați pentru poze.

Am găsit această sepie Broadclub cooperantă în timpul unei scufundări în perete la o adâncime de 12.2 m/40 ft. Setările camerei: ISO 200, viteza obturatorului 1/125 sec., obiectiv Tokina 10-17mm setat la 13mm, Diafragma F/8.0, dual Sea & Sea YS-250 setat manual între jumătate și putere maximă.

Includerea unui subiect uman într-o fotografie cu unghi larg nu numai că adaugă interes - deoarece oamenii găsesc alți oameni interesanți, - adaugă și o oportunitate mai mare de a spune o poveste. În loc să înoți pur și simplu prin cadru, cere modelului tău să se implice într-un anumit element al scenei.

Dacă sunteți în parteneriat cu un alt fotograf, un truc ușor este să faceți o fotografie cu el făcând o fotografie. Și dacă filmează și cu o configurație cu unghi larg, probabil că fac la fel ca și tine. Când utilizați lentile fisheye la oameni, distorsiunea câmpului lentilei în intervalul 10-11 mm poate fi uneori puțin prea excesivă. Găsesc acest lucru mai ales adevărat atunci când subiecții dintr-un cadru includ și un animal marin. În astfel de momente mă voi retrage adesea puțin înapoi, favorizând intervalul de zoom 13–17 mm.

Pentru a crește un pic mai mult, cu condiția ca subiectul să fie în continuare cooperant, puteți schimba pozițiile și puneți un alt scafandru să se deplaseze încet în locul pe care tocmai l-ați eliberat pentru a crea un portret de interacțiune marin. Menținerea mișcărilor lente și deliberate pentru a evita alarmarea subiectului vă va oferi mai mult timp și mai multe oportunități de fotografie, decât să încercați să vă grăbiți. Exersarea puțină disciplină plătește.

Adâncime 7.62 m/25 ft. Setările camerei: ISO 200, viteza obturatorului 1/125 sec., obiectiv Tokina 10-17mm setat la 17mm, Diafragma F/8. Ținând cont de faptul că suprafața peștilor din prim plan ar fi foarte reflectorizant, puterea stroboscopului a fost redusă la aproximativ un sfert de putere atât pe Sea și Sea YS-250.

Un banc de pești va adăuga multă viață unghiurilor tale mari, dar pot fi și subiecte zburătoare, ceea ce vă va cere să anticipați fotografia cu mult înainte de a avea loc. Din nou, vă sugerez să aplicați aceeași strategie pe care o folosesc pentru a realiza fotografii generale de peisaj marin; luați citirile contorului de îndată ce vă aflați la adâncime. Acest lucru vă va permite să stabiliți o linie de bază pentru valorile diafragmei pe baza nivelurilor de lumină ambientală din jur și apoi să fiți gata atunci când acel școală de carapace cu ochi mari, pești papagal, barracuda sau liliac intră în scenă și intră în rază.

Concentrați-vă pe viața marină

După ce ați capturat unele dintre panoramele uimitoare ale recifului, vă puteți îndrepta atenția asupra vieții marine. În timpul unei scufundări la Roma, m-am întâlnit cu o pereche de caracatițe mari în ceea ce părea o dispută teritorială în devenire, deoarece ambele luau o postură erectă la doi metri una de alta.

Caracatiță de două zile împreună. Pentru această caracatiță de zi la o adâncime de 9 m/30 ft., setări ale camerei: ISO 200, viteza obturatorului 1/125 sec., obiectiv Tokina 10-17 mm setat la 17 mm, diafragma F/8.0, dual Sea & Sea YS-250 setat manual sfert de putere.

Era disponibilă apă limpede și lumină ambientală amplă pentru a arăta atât vibrația caracatiței în prim plan, cât și priveliștea de dincolo. Era nevoie doar de o cantitate subtilă de iluminare stroboscopică, deoarece distanța de lucru dintre obiectiv și subiect era mai mică de un picior.

Wakatobi's House Reef este un loc grozav nu numai pentru peisaje cu unghi larg, ci și pentru o mare varietate de vieți marine mari și mici. La o adâncime de 24.3 m/80 ft. Am avut una dintre broaștele țestoase verzi rezidente ale site-ului coborând pe perete. Pentru captură, setările camerei: ISO 200, viteza obturatorului 1/125 sec., Nikonos R-UW 13mm, Diafragma F/6.7, dual Retra Primes setat manual la jumătate de putere.

Pe lângă faptul că oferă servicii pentru scafandrii de agrement pe nitrox, Wakatobi este bine echipat pentru a gestiona scafandrii care folosesc rebreathers, inclusiv grupuri mari de 20 de persoane; ceva ce merită luat în considerare cu o bogăție atât de inepuizabilă de subiecte de filmat.

Pe lângă faptul că oferă servicii pentru scafandrii de agrement pe nitrox, Wakatobi Dive Resort este bine echipat pentru a gestiona scafandrii care folosesc rebreathers, inclusiv grupuri de până la 20 de persoane. Acesta este ceva ce merită luat în considerare cu o bogăție atât de inepuizabilă de subiecte de fotografiat.

Una peste alta, între un amestec atât de grozav de recife frumoase, drop-off și subiecte unice ale vieții marine, precum și servicii și opțiuni flexibile de scufundări, Wakatobi este paradisul fotografilor pentru a face orice, de la perfecționarea abilităților sau adăugarea de noi și incitante. imagini – fie că este vorba de unghi larg, macro sau ambele pentru biblioteca dvs. de fotografii.

Pentru a afla mai multe despre Wakatobi, vizitați Site-ul Wakatobi sau Wakatobi Dive Resort's site de blog, Wakatobi Curgere.