Foci de blană? Nu există așa ceva!

PIERRE CONSTANT se lasă bătut de oameni care persistă să creadă că focile sunt, în orice sens, foci. Vă rog, lăsați-l să clarifice lucrurile, cu ajutorul fotografiilor sale

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s pregătire in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

După cursul academic, cu cursuri conduse de autoritățile științifice, și ore de auto-studiu în biblioteca științifică, a fost stabilită o examinare finală de patru ore pentru a testa cunoștințele noastre dobândite.

Trecerea a însemnat primirea licenței de ghid naturalist căutat, permițându-ne să lucrăm oficial pe bărci de croazieră și cu vele în parc, care este un sit al Patrimoniului Mondial din 1978.

În funcție de locul în care ați mers în arhipelag și de insulele și locurile pe care le-ați vizitat, a fost întotdeauna încântător să vedeți colonii de lei de mare endemici din Galapagos (Zalophus wollebaeki) pe plajele cu nisip alb, verde, roșu sau negru.

Leii de mare din Galapagos (Zalophus wollebaeki) pe plajă, Espanola Is

Leii de mare din Galapagos aproape, Isabela Is

În unele locuri, la vest de Santiago sau Insula Isabela și expus la o revărsare a curentului rece Cromwell, veți întâlni și o altă specie: leul de mare cu blană din Galapagos (Arctocephalus galapagoensis). Strămoșul său Arctocephalus australis migrase din Antarctica de-a lungul coastei Chile și Peru pe binecunoscutul Curenț Humboldt.

Leu de mare cu blană din Galapagos (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Pui de leu de mare cu blană din Galapagos, Santiago Is

De fiecare dată când auzeam că oamenii se referă la aceste mamifere drept „foci” sau chiar „foci cu blană”, mă simțeam în cel mai bun caz agitat și în cel mai rău caz iritat. Mi-am propus să explic în mod sistematic vizitatorilor diferențele dintre o focă și un leu de mare.

Unii turiști îndrăzneți, convinși că știu mai bine, au refuzat să-l primească sau au decis că animalele trebuie să fie foci pentru că „întotdeauna li s-au numit așa”.

Familia pinipedelor

Focile și leii de mare sunt ambii pinipede, un grup divers de mamifere marine semi-acvatice, cunoscute cândva ca foci fără urechi (sau adevărate) și foci cu blană.

Adevăratele sigilii aparțin Phocidae familie, în timp ce leii de mare aparțin familiei Otariidae familie, care are două subfamilii distincte: Arctocephalinae, cu cele două genuri ale sale și Otarinae, care are cinci. Morsele din Arctica aparțin încă unei alte familii, cei Odobenidae.

Morsa (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the California sea-lion (Zalophus californianus), strămoșul leului de mare din Galapagos și al leului de mare Steller (Eumetopias jubatus) din Arctica.

Pe de altă parte, focile provin în mare parte din emisfera nordică - în afară de elefantul de foc sudic (Mirounga leonina), focă crabitor (Lobodon carcinophaga), foca Weddell (Leptonychotes weddellii) și foca leopard (Hydrurga leptony), faimos în Antarctica și un prădător feroce de pinguini.

Doi lei de mare din Noua Zeelandă (Phocarctos hookeri), peninsula Otago

Principalele diferențe dintre foci și lei de mare? Focile au ochi rotunzi și un nas ascuțit, nu au urechi vizibile și se strecoară pe stomac pentru locomoție.

Leii de mare au ochi în formă de migdale, bot pătrat, urechi externe (ca un tub) și se pot deplasa înainte pe aripile din față. Acești flippers îi ajută, de asemenea, să stea în picioare de la burtă în sus, ca și cum ar folosi o pereche de cârje.

Ceea ce oamenii numesc în mod obișnuit o focă de blană este, prin urmare, eronat, deoarece aceștia sunt de fapt „lei de mare cu blană”. Au așa-numita blană groasă dublă, dar și toate caracteristicile unui leu de mare, deși sunt mai mici și au un nas vizibil mai ascuțit.

lei de mare blană

Otariidae lei de mare Arctocephalinae subfamilia cuprinde două genuri: Arctocephalus, sau leul de mare cu blană de sud (există opt specii) și Callorhinus, leul de mare cu blană de nord. Singura specie a acestuia din urmă, Callorhinus ursinus, se găsește în Oceanul Arctic.

Toate cele opt Arctocephalus specii își au originea în Antarctica, de când condițiile de viață erau mai puțin extreme și mai puțin polare decât sunt acum.

Acest lucru a declanșat speciația cu privire la momentul în care diferite grupuri de lei de mare de blană originali din America de Sud (Arctocephalus australis) a migrat spre nord în căutarea unui mediu mai bun.

Ei au folosit curenți marini care curg spre nord: Humboldt pentru Juan Fernandez (Arctocephalus philippi) și leii de mare cu blană din Galapagos, sau Benguella pentru leii de mare cu blană din Cap (Arctocephalus pusillus).

Leii de mare cu blană din Cape (Arctocephalus pusillus), colonie Cape Cross din Namibia

Leii de mare cu blană din Cap pe o plajă din Namibia.

Australianul (Arctocephalus pusillus doriferus) și cu blană de lei de mare din Noua Zeelandă (Arctocephalus forsteri) au urmat rute similare pentru a ajunge la destinațiile finale indicate de numele lor.

Colonia de blană de lei de mare din Noua Zeelandă, Kaikoura, South Is

Așa că data viitoare când auziți pe cineva vorbind despre foci, asigurați-vă că îi informați despre denumirea corectă, deoarece cea veche este învechită și înșelătoare. Îmi vei face ziua!

Pierre Constant a scris trei cărți de referință pentru Galapagos: Insulele Galapagos – Ghid de istorie naturală (2010, ediția a 9-a, Airphoto International, Hong Kong) Viața marină din Galapagos - Ghid pentru scafandri despre pești, balene, delfini și nevertebrate marine (2007, ediția a 3-a, Calao Life, Paris) L'Archipel Des Galapagos (1994, ediția a III-a, Paris) în franceză. Vizitați site-ul lui sau comanda prin email de la calaolife@yahoo.com sau .

Tot de Pierre Constant pe Divernet: Scufundare în vestul îndepărtat al CUBEi, NORONHA: UN HOTSPOT ATLANTIC DE SFUNDARE, DIVING LIFOU, UN ATOL FOSIL, FLORES, PORTĂ SĂTRE KOMODO, HELL'S BELLS ȘI ALTE SPECIALE PEȘTERE YUCATAN, VANUATU dincolo de cooldge si EXCURSIE-SUCANDARE: MUSANDAM LA MUSCAT