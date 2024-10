Ustica: bijuteria de scufundări a Siciliei

PENELOPE GRANYCOME cunoștea Sicilia, dar nu încercase niciodată scufundările acesteia – o excursie pe mica insulă de pe coasta ei de nord i-a oferit ocazia să afle de ce era atât de apreciată.

Insula Ustica poate să nu fie binecunoscută de scafandrii din Marea Britanie, dar scufundarea recentă în apele ei a fost ca și cum ai descoperi o bijuterie nedescoperită, un peisaj marin de topaz albastru strălucitor însoțit de topografie dramatică, caverne, înotări și o mulțime de pești - rezultatul Moștenirea vulcanică a Ustica și statutul său de prima rezervație marină protejată italiană din 1986.

Sosire la port (Penelope Granycome)

Ca iubitor al Siciliei, observasem adesea insula coborând în Palermo și am fost încântat când am citit despre biodiversitatea ei și despre posibilitățile de scufundări pe care le oferă. Sicilia oferă epave provocatoare, peșteri și ruine subacvatice, iar Ustica, cu farmecul, ușurința și ospitalitatea sa caldă, părea locul perfect pentru a începe explorarea lumii subacvatice.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-sac.

La pitorescul punct de debarcare m-au întâmpinat Claire, unul dintre proprietarii Orca Diving Ustica, un centru de scufundări PADI 5*, și Salvo, proprietarul hotelului Sogni Nel Blu unde urma să stau.

Trepte blânde în oraș... (Penelope Granycome)

…conducând spre centrul de scufundări (Penelope Granycome)

După un check-in rapid, a fost o scurtă plimbare pe unul dintre multele trepte frumoase până la centrul de scufundări pentru o introducere și pregătirea echipamentului. Coproprietarul Davide mi-a spus despre Zona Marina Protejată (MPA) a insulei, care acoperă aproximativ 15 km de coastă și este împărțită în trei zone.

Zona A relativ mică, de 60 de hectare, este zona interzisă, în timp ce zonele B și C, fiecare acoperind aproximativ 8,000 de hectare, sunt o rezervă generală și, respectiv, o zonă de rezervă parțială.

A descrie un oraș mic și singular ca fiind fermecător este un eufemism. Majoritatea restaurantelor se află la câteva minute de hotel, iar traseele au fost stabilite pentru a explora întreaga insulă.

Grupate pentru a se scufunda

A doua zi dimineață, după ce m-am trezit cu o priveliște spectaculoasă a portului și o cafea delicioasă și un croissant la cafeneaua lui Salvo, m-am întâlnit cu ghizii și alți scafandri la Orca. Toți au fost grupați pentru scufundări de la 8 și 11 cu ghizii lor, limbile acoperite fiind engleza, franceză, germană și italiană.

Se pregătește să merg la scufundări (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and REGS to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Ne-am rostogolit în apă la 29°C și vizibilitate cristalină, iar prima scufundare la Punta Galera nu a dezamăgit.

Ustica a fost creată cu un milion de ani în urmă din erupții subacvatice continue și o serie continuă de procese (inclusiv o ultimă erupție majoră de acum 130,000 de ani, precum și scufundarea dintr-o topire polară) care au modelat topografia.

Roca bazaltică uniformă formată din lava care se răcește rapid este o caracteristică și am înotat afară și înapoi de-a lungul unei centuri de stâncă pentru a fi binecuvântați cu vederea baracudelor, a chibricului, a unei murene și a unui remarcabil. Aplysiida iepure de mare, un uriaș melc de mare care zboară grațios prin apă și își ia numele de la drăgălașii săi rinofori asemănătoare urechilor de iepuraș.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

De asemenea, fascinante sunt obiceiurile de împerechere ale iepurilor de mare – fiind hermafrodiți, se împerechează într-un șir lung sau grup. Davide a menționat vechea superstiție a pescarilor mediteraneeni că atingerea accidentală a unui iepure de mare duce la chelie. Numele latin al Aplysia depilans varietate înseamnă iepure de mare depilator.

După o schimbare rapidă a rezervorului și un interval de suprafață cu multă apă, ceai cu gheață și gustări, ne-am îndreptat spre nordul insulei și spre situl Secca della Colombara, care s-ar putea traduce din siciliană drept „profunda porumbei”, unde valuri se prăbușesc peste bancul de Dove Rock.

Sub farul de la Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

A căzut pe un vârf și în josul unui perete înclinat până la 30 de metri a dus la Epava Ustica, o vedere dramatică a unei nave comerciale care s-a scufundat în 2005 după ce a lovit bancul. Întins pe o parte, a oferit un fundal unor pești uriași care includeau atât un grupare întunecată, cât și un grupare îmbuteliată. Davide a mai zărit acolo un melc umbrelă și un pește scorpion.

Spectaculos Astroides coralii portocalii s-au evidențiat pe albastru, iar întregul site s-a dovedit a fi un refugiu pentru observatorii de specii.

După o dimineață atât de minunată și două scufundări destul de adânci a venit timpul pentru un pui de somn, apoi cafea și dulciuri siciliene în piață, iar mai târziu m-am alăturat tuturor celorlalți scafandri și ghizi pentru aperitivul la apus.

Gorgoane roșii

O nouă zi a adus o scufundare devreme la Punta dell'Arpa, în sudul insulei. A fost un sit frumos, oferind șansa de a prinde ceva adâncime și de a vedea gorgoane la aproximativ 34 m.

Gorgoienele roșii care acopereau bolovani și înotații de madrepori de corali pietroși erau o încântare. Orca duce aici studenții AOWD și Deep Specialty pentru adâncimea adăpostită și peisajul superb.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Următoarea a fost Sutta a Za Lisa, un loc de joacă cu tuneluri și canale strânse de înot, unul dintre ele la 27 de metri. A fi confortabil este esențial, pentru că de îndată ce ai părăsit unul, mai e altul pentru a intra.

Ghidul nostru Alex ne-a condus prin mai multe înot înainte de a urca la un canion. Întregul sit este bogat în biodiversitate, cu o peșteră care conține madrepori și a petrosia burete care se întunecă la expunerea la soare. Acolo puteau fi găsite homari și murene și am văzut încă un grup uriaș.

Topografie subacvatică stâncoasă (Fanny Floirat-Lohyer)

Ultima zi

Ultima zi a fost la fel de specială, iar un kilogram a căzut pentru a-mi regla flotabilitatea a făcut pentru o scufundare divină devreme la Grotta della Pastizza, numele său derivând din stânca în formă de patiserie de la suprafață.

Această scufundare a fost inițial prin trei din cele patru peșteri de mică adâncime, ieșind la suprafață într-una în care se prelingea lumină pătată. Decorată cu o statuie a sfântului patron al insulei, San Bartolicchio, liniștea camerei ne-a ținut în uimire tăcută.

Apoi am lăsat jos un zid bogat în viață și încă un grup mare maro până la aproximativ 25 m. Acest site este folosit și pentru scufundări de noapte pentru a-și vedea anghile și crustaceele, precum și iepuri de mare, sepie, caracatițe și nudi.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Nu în ultimul rând, a fost o plimbare încântătoare cu RIB la cel mai faimos site din Ustica, Scoglio del Medico sau Stânca Doctorului.

Pentru a acoperi totul ar fi nevoie de mai multe scufundări. Am coborât într-o peșteră cunoscută sub numele de Grotta della Balena, deoarece o deschidere seamănă cu gura unei balene și, odată înăuntru, am intrat într-o cavernă mai mică pentru a vedea patru grupe aliniate ca un comitet de primire.

O linie de grupare întunecată (Fanny Floirat-Lohyer)

Acesta a fost un alt refugiu pentru viața marină, inclusiv crabi, pești scorpion și nudibranhi, cu multe de găsit dacă aveți timp.

După ce a coborât un tunel până la aproximativ 30 de metri, a fost sus în albastru pentru un spectacol de pești magici pe vârf, strălucitor cu baracude, chibric, grupare dungi și iepuri de mare.

Penelope cu echipajul Orca Diving Ustica

Aceste șase scufundări, care își datorează măreția protecției oferite de rezervație și de moștenirea vulcanică a Ustica, vor rămâne mereu cu mine. După rămas bun, s-a întors la Palermo, cu acea bucurie de după scufundare care nu are nevoie de explicații altor scafandri.

FACTFILE Prețuri la Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to divemaster and equipment rental are available. Sogni Nel Blu hotelul oferă camere de la 2-30 de nopți – un sejur de două nopți costă de la 160 euro pe cameră (două în comun) inclusiv transferurile către și de la port. Zborurile către Palermo sunt disponibile din majoritatea aeroporturilor din Londra și durează mai puțin de trei ore, de la 56 GBP dus-întors (Ryanair). Linii Libertății rulează un hidroglisor din Portul Palermo până la Ustica de la 24-37 euro pe traversare.

Tot pe Diversnet: ATLANTIDA ITALIEI – O SUCUNDARE ÎN ISTORIA ANTICĂ, PE COASTA CILENTO, MAREA REZERVĂ, URIAȚI TRIGOI MED

,