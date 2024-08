Parcul delfinilor din Malta: este o grădină zoologică sau un circ? 

O lacună în legislația de bunăstare a animalelor a Maltei, veche de 10 ani, explică de ce singurul delfinariu din populara destinație de scufundări din Marea Mediterană are încă voie să taxeze vizitatorii să vadă delfinii captivi cântând pentru ei.

Însuși faptul că Parcul Marin Mediterraneo este înregistrat ca grădină zoologică ia permis să-și continue activitățile în fața protestelor continue din partea militanților pentru bunăstarea animalelor – și poate explică de ce autoritățile sunt cu buzele strânse atunci când sunt abordate pentru comentarii de către acești activiști. şi Diverse.

Delfinii cu bot de la Mediterraneo, numele comercial al Marineland Ltd de pe coasta de nord-est a Maltei, sunt acolo de mai bine de 20 de ani pentru a cânta și a interacționa cu publicul.

Delfinul cântă în parcul marin maltez (Marine Connection)

În urmă cu doi ani, moartea celor trei delfini femele din parc a fost scoasă la iveală de către organizațiile colaboratoare Marine Connection, Eliberarea animalelor Malta și Proiectul Delfinii.

Mediterraneo a dat vina pentru decese pe seama unui antreprenor de scufundări care a lăsat o pungă de greutate plină cu plumb în piscina delfinilor, rezultând în termen de o lună decese prin otrăvire, după cum s-a raportat Diverse.

Cei cinci delfini masculi ai parcului supraviețuiseră, după aproximativ trei luni de tratament. Cel mai mare, Sol, fusese prins în largul Cubei în 2000, iar ceilalți s-au născut în parc – cei doi fii ai lui Sol, Rohan (5) și Luqa (4), și Ninu (14) și Cha (13).

„S-a mutat în Spania”

Activitățile de la acea vreme au spus că delfinariul nu a informat publicul cu privire la decese și nu a dat explicația despre greutățile plumbului decât un an mai târziu, după ce personalul i-a spus unui vizitator interesat că femelele au fost mutate în Spania - un afirmația expusă ca neadevărată.

În această vară, îngrijorată de faptul că cei cinci delfini masculi rămași ar putea suferi din cauza vieții în bazine despre care se spune că s-au „deteriorat grav” după ce au fost invadate de alge, organizația Marine Connection din Marea Britanie a contactat-o ​​pe comisarul pentru bunăstarea animalelor din Malta, Alison Bezzina.

Conexiune maritimă a fost format de Liz Sandeman și Margaux Dodds în urmă cu mai bine de 30 de ani, în urma succesului lor în campania pentru închiderea ultimelor delfinarii rămase din Marea Britanie. Ei i-au cerut lui Bezzina să instige de urgență teste independente regulate ale apei din piscine de către Departamentul de Reglementare Veterinară (VRD) din Malta.

Condițiile de viață din bazinele cu delfini s-au deteriorat (deasupra si dedesubt), spun militanții (Marine Connection)

„De asemenea, considerăm că, întrucât Mediterraneo operează în prezent sub o licență de grădină zoologică, aceasta ar trebui revizuită și, în aceste circumstanțe, revocată”, a spus Dodds pentru Bezzina.

„Acești delfini sunt folosiți în spectacole și sesiuni de interacțiune publică; acest fapt în sine contravine scopului unei grădini zoologice, ele nu sunt folosite pentru nici un efort de conservare și, ca atare, valabilitatea licenței este pusă sub semnul întrebării.”

Definiția circ

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the pregătire thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Această legislație definește circul ca fiind „orice expoziție organizată de expozanți în scop de profit și vizualizată de public pentru divertisment, care oferă distracție și expoziție și în care animalele sunt puse să efectueze trucuri sau manevre, care nu reflectă comportamentul lor natural sau nu oferă orice valoare educațională”.

Cu toate acestea, o exceptare (31E) prevede că termenii „nu se aplică grădinii zoologice autorizate în temeiul prezentei legi, pe motiv că scutirea nu pune în pericol obiectivele prevederilor prezentei legi”.

În iunie, Bezzina a declarat pentru Marine Connection că ține legătura cu VRD pentru a clarifica detaliile inspecțiilor sale la Mediterraneo, dar organizația spune că, în ciuda cererilor continue pentru feedback, comisarul nu a oferit alte detalii de atunci.

Diverse a contactat-o ​​și pe Bezzina pentru clarificarea situației, dar aceasta a răspuns doar că licențierea și reglementarea unor entități precum Mediterraneo este responsabilitatea VRD, sesând ancheta ofițerului veterinar al direcției dr. Duncan Chetcuti Ganado. El nu a răspuns la întrebări.

„Analiza dacă este nevoie”

Parcul Marin Mediterraneo, cu toate acestea, a fost mai deschis. „Tancurile noastre sunt analizate zilnic pe parametri fizici și chimici”, a spus managerul Pietro Pecchioni Diverse.

„O dată pe lună se efectuează o analiză microbiologică dintr-un (al treilea) laborator extern. Toți parametrii sunt în conformitate cu standardele și liniile directoare. Guvernul este în legătură cu noi pentru orice inspecție și analiză ulterioară, dacă este nevoie.”

Întrebat despre respectarea legislației privind bunăstarea animalelor, Pecchioni a spus: „Vă invit să citiți cu atenție aceeași lege. Instituția noastră este o grădină zoologică acreditată.”

Parcul a declarat anterior că o echipă de scafandri este folosită pentru a curăța bazinele și a gestiona creșterea algelor și, deși creșterea ar putea părea inestetică, se spune că nu este dăunătoare pentru delfini.

Delfinii în piscina lor de la Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

„Se pare că au fost efectuate teste de apă, dar acesta este parcul care se reglementează, așa cum este făcut de personalul de acolo”, spune Sandeman. „De ce nu vor publica rezultatele acestor teste sau nu vor permite inspecția independentă a unității și a delfinilor lor?”

„Misiunea noastră este de a susține conservarea vieții marine și de a oferi publicului cunoștințe valoroase despre semnificația critică a conservării oceanelor noastre și a creaturilor magnifice care le locuiesc”, susține Mediterraneo Marine Park.

La rândul său, Marine Connection afirmă pe site-ul său: „Faptul că Mediterraneo Marine Park continuă să funcționeze sugerează că autoritățile închid ochii la aceste probleme de bunăstare a animalelor, pe care nu le putem tolera”.

