Înapoi în luptă: Găsirea unui Ju-88 în Marea Egee

at

at 8: 29 pm

Doi scafandri greci dezvăluie o piesă ascunsă de istorie, o epavă virgină a unui avion Junkers Ju-88, pierdută de mult timp – ROSS J ROBERTSON povestește pe baza cercetărilor realizate de NIKOLAOS SIDIROPOULIS, care, împreună cu DR. KIMON PAPADIMITRIOU, oferă imaginile.

„În timp ce coboram în adâncurile Mării Egee, silueta inconfundabilă a avionului Junkers Ju-88 a ieșit la iveală, suspendată sub mine. Fuselajul și anvergura aripilor sale zăceau grațios întinse pe un fund nisipos, legănate de petice de iarbă marină. Un fior suprarealist m-a străbătut – Kimon și cu mine am fost primii care au privit această epavă de aproape în peste 80 de ani!”

Nikolaos Sidiropoulos descrie descoperirea remarcabilă a celei de-a șaptea aeronave de acest tip, găsită în apele grecești, aceasta fiind amplasată în largul insulei Psara, la o adâncime de doar 25 m.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, avionul german Junkers Ju-88 a fost un avion de luptă bimotor de succes în multiple roluri. Datorită eforturilor depuse de Manolis Roxanas, istoria acestui avion, inclusiv o relatare a pilotului găsită într-o carte de Peter Taghon, era deja cunoscută - dar epava în sine a scăpat de mult timp de la descoperire.

Junkers Ju-88 așa cum arată astăzi

Oaia pierdută

Anxietatea locotenentului Gert Winterfeld trebuie să fi fost palpabilă în timp ce își pilota avionul Ju-88 A4 L1+CK prin cerul turbulent al nopții din 13 decembrie 1943. Misiunea – un bombardament de la joasă altitudine asupra portului Bari din Italia – devenise rapid haotică.

Pe măsură ce vremea se înrăutățea și focul antiaerian se intensifica, echipajul a reușit să lanseze bombele, deși confirmarea oricăror lovituri s-a dovedit imposibilă. Două dintre avioanele germane au fost doborâte în haos înainte ca restul Grupurilor I și III ale Escadrilei 1 de Antrenament Operațional să se alăture. aripă 1 aș putea scăpa.

Atacul i-a lăsat pe atacatori împrăștiați în timp ce navigau spre casă. În timp ce multe dintre aeronave au aterizat în Albania, Winterfeld și echipajul său au urmat ordinele și s-au îndreptat înapoi spre baza lor de la Elefsina, lângă Atena.

Norii denși și vizibilitatea redusă le-au împiedicat însă progresul. Operatorul radio Unteroffizier Erwin Kielhorn a raportat curând că pierduseră orice contact radio și că se bazau pe busolă și pe speranța de a observa repere familiare.

Fără să știe, zburaseră prea departe spre est, traversând Marea Egee fără a vedea uscat. Pe măsură ce combustibilul se diminua și realizau inevitabilul, o mică insulă a apărut în mod miraculos la orizont. Fără alte opțiuni, Winterfeld a decis să abandoneze aeronava.

Trei Junker Ju-88 peste Creta în 1943 (Bundesarchiv)

Un individ Ju-88 (Bundesarchiv)

Au zburat deasupra insulei, lansând rachete roșii pentru a semnala ajutor, înainte ca Winterfeld să-și înceapă apropierea. Sub lumina intermitentă a lunii, s-a luptat să mențină Ju-88 la nivel. La 80 m, i-a ordonat lui Kielhorn să elibereze cupola, dar aceasta s-a smuls violent, izbindu-se de coada...aripioară și aruncând aeronava în mare.

În mod miraculos, echipajul a ieșit relativ nevătămat, dar valurile s-au izbit de ei în timp ce se chinuiau să evacueze avionul. Pluta de salvare nu s-a desfășurat, lăsându-i în derivă în ape întunecate.

Winterfeld a înotat spre un afloriment stâncos, agățându-se de speranță. „Viața mea...”sacou „nu se umflase, ceea ce, în cele din urmă, a fost o binecuvântare”, și-a amintit el. După ce a ajuns la țărm, un localnic l-a condus la primarul insulei, unde l-a găsit pe tunarul său, Alfred Raidt, în siguranță, dar a aflat că ceilalți doi membri ai echipajului lipseau.

„Cei patru membri ai echipajului au supraviețuit accidentului”, își amintește insularul Manolis Agapousis, al cărui tată a fost martor la evenimente. „Doi au înotat spre est, deși erau aproape de țărm și ar fi trebuit să vadă muntele Mavri Rachi chiar și noaptea. Din păcate, s-au înecat”, a spus el sumbru. „Ceilalți doi au ajuns pe insulă.”

Piloții nu aveau nicio idee unde se aflau, dar, potrivit lui Manolis, au zărit un felinar de biserică și i-au urmat lumina. Tatăl său, care vorbea fluent mai multe limbi, i-a ajutat să obțină ajutor de la garnizoana germană locală.

După ce au fost găsite cadavrele camarazilor lor, Winterfeld și Raidt au participat la înmormântarea lor pe insula vecină Chios, înainte de a se întoarce la unitatea lor.

Scufundare de recunoaștere

Nikolaos și Kimon de la Echipa de Studii Subacvatice (UST), un grup de cercetători și pasionați de naufragii voluntari cu sediul în Grecia, au fost pe insula Psara la începutul acestui an pentru un documentar TV numit Thalatta – Secretele Mării Egee când au auzit zvonuri despre un accident de avion local.

Informațiile valoroase oferite de Manolis, alături de informațiile valoroase de la pescarul local Spiros Louloudias, s-au dovedit cruciale. Spiros își amintește cum și-a oprit expedițiile de pescuit într-o anumită zonă în anii 1970, după ce echipamentul său a rămas prins în mrejele lor. Acest lucru i-a ajutat pe Nikolaos și Kimon să identifice coordonatele care se aliniau cu terenul marcat ca fiind nefavorabil pe hărțile nautice.

Înarmați cu aceste cunoștințe, s-au pregătit pentru o scufundare de recunoaștere, în speranța de a documenta epava și de a crea un model 3D fotogrammetric detaliat.

„Aeronava este remarcabil de bine conservată, deși secțiunea din coadă a fost dislocată”, își amintește Nikolaos. „Acum zace răsturnată și orientată în direcția greșită deasupra fuselajului, fără îndoială târâtă acolo de plase de pescuit.”

„Fragmente din aceste plase se agață de stabilizatorii orizontali aproape intacți, o dovadă clară a perturbării neintenționate a epavei.”

Secțiunea coadă

„Kimon și cu mine am înconjurat secțiunea coadă avariată, fiecare dintre noi admirând scena stranie. Am privit prin trapa deschisă și am zărit roata de coadă retrasă și mecanismul acesteia. Mai departe, rămășițele punctului de atașare a cârmei mi-au stârnit curiozitatea, împreună cu găurile de combustibil pentru aruncarea în aer, încorporate într-un patin ranforsat.”

„Priveliștea fuselajului din punctul de rupere, privind înainte, a dezvăluit nervuri structurale ascunse acum sub o tapiserie vibrantă de vegetație marină. În interior, butelii sferice de oxigen – probabil încă presurizate – rămâneau fixate în siguranță, o priveliște rară pentru un Ju-88, care de obicei avea butelii cilindrice.”

„De asemenea, se remarca și trapa deschisă care ducea la compartimentul pentru bombe din spate, a cărei încărcătură fusese de mult aruncată deasupra Italiei.”

În interiorul fuselajului

Ambele motoare Jumo 211 rămân montate, deși elicele din lemn s-au dezintegrat de mult. „Un motor, căruia îi lipsea capota, a expus indicatoarele de presiune și temperatură a uleiului, care erau odată vitale pentru echipaj, dar care acum sunt opace.”

„Nu m-am putut abține să nu-mi imaginez pilotul privind peste umăr chiar acele cadrane din cabină, bazându-se pe ele pentru a rămâne în viață.”

Motorul de babord al lui Junkers Ju-88

Vedere laterală a motorului care și-a pierdut capota

Motor de port

„Pe măsură ce ne apropiam, am observat trenul de aterizare prăbușit de sub aripă, anvelopa ei ciudat de intactă, ca și cum ar mai conține aer.

„Cabina pilotului, de mult dispărută, a expus scaunul pilotului cu gâtul său lung distinctiv, conceput pentru protecție împotriva gloanțelor. Pozițiile celorlalți trei membri ai echipajului sunt încă vizibile, deși o mare parte a cabinei s-a dezintegrat, rămânând doar fragmente de instrumente și indicatoare.”

Cabina de pilotaj

Vedere laterală a cabinei de pilotaj

„Mi-am imaginat echipajul înghesuit în acest spațiu restrâns, cuprins de disperare în timp ce zburau peste Marea Egee, pierduți și rămânând fără combustibil.”

Moment de uimire

Plutind deasupra epavei, Nikolaos și Kimon au împărtășit un moment de liniște și admirație. „Acum învăluită într-un strat subțire de alge verzi și adăpost pentru o viață marină vibrantă, această aeronavă zbura cândva mândră pe cer, echipajul său fiind angajat în lupta împotriva Aliaților – totuși, și ei aveau propriii prieteni, familii, vise și aspirații.”

„Deși soarta lor era cunoscută, povestea lor rămăsese incompletă – până acum. După decenii în care au fost pierdute în istorie, aeronavele lor se aflau în fața noastră și, în sfârșit, povestea completă putea fi spusă, așteptând doar să ne întoarcem la suprafață.”

La urma urmei, fiecare oaie pierdută merită să fie găsită.

Echipa de sondaj subacvatic îi mulțumește lui Manolis Agapousis pentru că a împărtășit relatarea tatălui său, lui Manolis Roxanas pentru că a furnizat datele de identificare ale aeronavei și ale echipajului, lui Spyros Louloudias pentru indicarea locației și lui Thomas Panagiotopoulos, căpitanul navei de sprijin. Arctic. Mărturia pilotului a fost găsită în carte La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Tomul 2 de Peter Tagon. NIKOLAOS SIDIROPOULOS este un scafandru pasionat și co-fondator al UST. A început să se scufunde în 2002, obținând diverse certificări, inclusiv TecRec 50, și efectuează cercetări de arhivă asupra naufragiilor, scrie articole, susține prelegeri și creează documentare pentru a promova istoria și importanța patrimoniului maritim. ROSS J ROBERTSON, scafandru avansat în ape deschise și Nitrox, este autor și educator, cu un interes deosebit pentru naufragiile din Marea Egee și istoria grecească a celui de-al Doilea Război Mondial. Reunind aceste elemente în numeroase revistă și articole de ziar, el este și curatorul sitului WW2 Stories

De asemenea, de Ross Robertson pe Divernet: O scufundare adâncă cu KOSTAS THOCTARIDES, BOMBER JUNKERS JU-88 ESTE STAREA EPAVĂ A AVIONULUI EGEEAN, NAXOS BEAUFIGHTER ÎN CĂ ZBURĂ ÎNalt PENTRU scafandri, Urmărire neînduplecată: GĂSIREA SUB HMS TRIUMPH din cel de-al doilea război mondial