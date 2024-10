Azore declară cea mai mare rețea de AMP din Europa

And National Geographic Pristine Seas, which took part in the scientific explorations to establish the most important areas to protect, shares its views – along with eight marine species that characterise this mid-Atlantic attraction for divers. Fotografie by Manu San Félix

Cea mai mare rețea de arii marine protejate (AMP) din Europa este înființată la mijlocul Atlanticului în jurul Azore, o decizie care a fost luată înaintea actualei Conferințe ONU privind biodiversitatea. Summitul COP16 își propune să evalueze progresul în ceea ce privește obiectivul global „30×30” de a proteja 30% din planetă până în 2030.

Insulele Azore, nouă insule care formează o regiune a Portugaliei, au aprobat o legislație pentru înființarea RAMPA, Rețeaua de zone marine protejate din Azore, pe o suprafață de 287,000 km².

Cincisprezece la sută din apele sale sunt desemnate ca fiind complet protejate și 15% ca fiind extrem de protejate, pescuitul și alte activități extractive fiind fie restricționate, fie interzise.

Insulele Azore sunt unul dintre puținele locuri de pe Pământ unde razele diavolului chilian (Mobula tarapacana) se adună în grupuri mari. Insulele reprezintă limita de distribuție cea mai nordică a razelor mobulide în Atlantic și la nivel global (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Printre viața marine despre care se spune că ar fi protejată se vor număra coralii de adâncime, balenele, delfinii, rechinii, razele manta, speciile de pești și ecosistemele de ventilație hidrotermală.

„Aceasta este o realizare pentru Azore, regiunea conducând prin exemplul la nivel național, european și internațional în protecția și gestionarea unei părți vitale a planetei noastre: marea”, a declarat președintele Azore, José Manuel Bolieiro.

Pieptănul cu coada neagră (Serranus atricauda) trăiește pe fundul stâncos, de la subtidal puțin adânc până la aproximativ 150 m adâncime și este o specie comercială importantă, cu debarcări în creștere în porturile portugheze (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

„Sperăm că decizia noastră inspiră alte regiuni, care trebuie să acționeze pentru a asigura sănătatea viitoare a planetei.”

Ținta de a proteja 30% din terenuri și oceane până în 2030 a fost stabilită de delegații la ultimul summit internațional din 2022, dar doi ani pe doar 8% din ocean se bucură de orice nivel de protecție, în timp ce mai puțin de 3% este complet sau înalt protejat. .

Sabella spallanzanii, cunoscută și sub denumirea de vierme mediteranean sau european, vierme de pene sau vierme creion, este originară din apele puțin adânci din Atlanticul de nord-est și din Marea Mediterană (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Model de protecție a oceanelor

„Pe măsură ce negociatorii se adună la Cali, Columbia pentru a evalua starea de protecție a naturii, cazul Azore oferă un model de protecție a oceanelor pe care să-l urmeze lumea”, a declarat fondatorul National Geographic Pristine Seas, Enric Sala.

„Ceea ce este atât de remarcabil la noua rețea de arii protejate este nu numai dimensiunea ei masivă, ci și faptul că atât de multe grupuri locale au lucrat împreună pentru a realiza acest lucru.

„Oficialii guvernamentali, oamenii de știință, reprezentanții industriei și cetățenii locali s-au unit pentru a concepe un sistem de protecție care funcționează pentru toată lumea.

Rechinii mako (Isurus oxyrinchus) au fost observați la 23% din stațiile de eșantionare pelagice din Azore, dar sunt clasificați IUCN ca pe cale de dispariție (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

„Cu noile cercetări care dezvăluie că avem nevoie de aproximativ 190,000 de AMP-uri mici în regiunile de coastă și 300 de AMP-uri mari în zone îndepărtate, offshore până la sfârșitul anului 2030 pentru a atinge obiectivul 30×30, este încurajator să vedem Azore mișcând lumea în dreapta. direcţie.

„Acum este timpul ca alte regiuni din lume să le urmeze exemplul”, a spus Sala. „Cu toate acestea, este important să nu protejăm orice 30%, ci 30% potrivite pentru a obține cele mai mari beneficii pe care le pot oferi AMP-urile în materie de biodiversitate, climă și aprovizionare cu alimente.”

Dragonul de mare albastru (Glaucus atlanticus) este un nudibranch pelagic care plutește folosind tensiunea superficială a apei pentru a rămâne cu susul în jos. Prădește alte organisme pelagice mai mari – chiar și bărbatul de război portughez (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Zona prioritară

În 2018, în parteneriat cu guvernul regional, oamenii de știință locali, Institutul Waitt, Fundația Oceano Azul și alți parteneri, Pristine Seas a participat la expediții științifice în Azore pentru a ajuta la identificarea zonelor prioritare de protecție.

Echipa sa de oameni de știință internaționali și locali și realizatori de film efectuează cercetări la cererea guvernelor care doresc să își îndeplinească angajamentele față de protecția oceanelor.

Folosind instrumente de înaltă tehnologie, cum ar fi camere subacvatice, pentru a evalua zonele de coastă, de mare deschisă și de adâncime, expedițiile au adăugat noi informații despre biodiversitatea lor, precum și despre impactul activității umane.

În timpul vânătorii, caşaloţii (Physeter macrocephalus) se vor scufunda timp de 40-50 de minute, cu intervale de suprafaţă de 10-20 de minute. Ele sunt pe locul doi după balena cu cioc a lui Cuvier ca animal de scufundare cel mai adânc de pe planetă, care respira aer, fiind înregistrat la 2,250 m (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

„Am fost martorii că ecosistemele marine din Insulele Azore sunt unul dintre cele mai diverse și mai dinamice din Atlanticul de Nord”, a spus cercetătorul șef al Mării Pristine, Alan Friedlander, care, la fel ca Sala, a luat parte la explorarea științifică a zonei.

„Locația geografică unică a arhipelagului, combinată cu topografia sa subacvatică complexă, include munți submarin, gurile hidrotermale și habitate de adâncime care susțin comunități biologice unice și diverse de mare valoare de conservare.

Un banc de pești baliste (Balistes carolinensis) pe insula Flores (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

„Sănătatea și sustenabilitatea mediului marin din Azore sunt cruciale nu numai pentru comunitățile locale, ci și pentru biodiversitatea marină globală, stabilitatea climatică și sănătatea oceanelor. Protejarea acestui ecosistem este esențială pentru păstrarea valorilor sale ecologice, economice și culturale.”

Începând cu 2008, National Geographic Pristine Seas spune că a efectuat peste 45 de expediții în întreaga lume și a contribuit la stabilirea a 29 de rezerve marine care acoperă peste 6.8 milioane km pătrați de ocean.

