Scufundări în epavele din Bermuda (Triunghiul Bermudelor)

Unii cred că ceea ce ei numesc capitala epavelor din Atlantic a apărut ca urmare a prezenței OZN-urilor și/sau a orașului pierdut Atlantida, dar MICHAEL SALVAREZZA și CHRISTOPHER P. WEAVER știu mai bine. O întrebare mai importantă pentru ei este: care este secretul tuturor acelor corali duri?

Căpitanul Janis Valikos privea peste întunericul negru al Oceanului Atlantic de mijloc și nu vedea nimic. Era 16 ianuarie 1940, o noapte de iarnă calmă, dar rece. În ciuda liniștii relative a oceanului deschis, însă, vânturile războiului băteau cu putere de mai bine de un an și nu era momentul să lase garda jos.

Valikos navigase pe lângă Bermude de multe ori înainte și se afla în ultima sa călătorie înainte de pensionare. În această călătorie, el era căpitanul Pelinaion, un vapor de marfă de 117 metri lungime, încărcat cu o încărcătură de minereu de fier și mangan. Acesta plecase din Africa de Vest cu câteva zile mai devreme și se îndrepta spre portul sigur Baltimore.

Pelinaion naufragiat lângă aceste recife scufundate

Pelinaion fusese construit în 1907 la Port Glasgow și inițial a fost numit Hill GlenDupă ce proprietatea sa s-a schimbat într-o companie maritimă greacă, a fost redenumită Pelinaion în 1939. Poate că în seara asta ghinionul asociat de obicei cu redenumirea unei nave avea să o ajungă din urmă.

Pelinaion nu era programată să se oprească în Bermuda în drum spre America, dar, în lipsă de combustibil, căpitanul Valikos a decis să facă o oprire.

La rândul său, Bermuda a fost întunecată în timpul serii, într-un efort al britanicilor de a împiedica germanii să spioneze insula. Chiar și proeminentul far St. David, care stătea de pază asupra părții de nord-est a insulei din 1879, fusese stins în această noapte. Într-adevăr, totul era întunecat.

Farul St. David era întunecat în noaptea în care Pelinaionul a naufragiat

Crezând că se află la 12 kilometri de Bermuda, căpitanul a ordonat navei să pornească în întuneric. Se înșela. Insula Bermuda se afla, de fapt, la doar câțiva metri distanță.

Sunetul îngrozitor al metalului sfâșiat de colții unui recif de corali stâncos a reverberat prin navă. Tremurând în timp ce era sfâșiată, Pelinaion a fost curând pierdut.

Toți marinarii au fost salvați când s-a scufundat în apropierea țărmului, dar cândva ascultătorii Pelinaion era acum încă o victimă tăcută a ravagiilor celui de-al Doilea Război Mondial.

Pelinaion zace rupt pe fund

Ne-am echipat pentru a ne scufunda Pelinaion Într-o dimineață luminoasă de vară, la câțiva pași de Farul St. David, încă în serviciu și luminându-și lumina într-un ritm nesfârșit. Cu o temperatură a apei care se apropia de 27°C și o vizibilitate de 25 m, epava sfâșiată a navei de transport marfă a apărut imediat în câmpul nostru vizual.

Am coborât, mereu încântați de perspectiva explorării unei naufragii, conștienți în același timp de istoria tragică a victimelor războiului.

Coastele Pelinaion

Pelinaion Situl este o încurcătură de metal sfărâmat împrăștiat pe o suprafață vastă de fund al oceanului. Opt decenii de uragane, furtuni de iarnă și alte activități au distrus o mare parte din porțiunea ușor recognoscibilă a navei.

O parte a locului epavei care merită menționată este cadrul în formă de A, încă intact, care duce apoi la arborele lung al elicei. Urmând acest arbore în apele mai adânci, scafandrii vor ajunge la elicea propriu-zisă.

Aflată la aproximativ 18 m adâncime, elicea spune povestea nopții fatidice, în timp ce ne imaginăm efortul acesteia de a continua să se întoarcă și să miște nava înainte odată ce s-a produs impactul cu reciful.

Pelinaionelice

Triunghiul Bermudelor

Pelinaion, o naufragie autentică cu o poveste tristă, este doar una dintre cele cel puțin 300 de naufragii documentate în apele din jurul insulei Bermuda.

Cea mai veche epavă descoperită și identificată cu o dată stabilită este San Pedro din 1594. Cu toate acestea, înregistrările istorice și relatările despre nave care au naufragiat pe reciful din Bermude datează încă din 1543. Unii scafandri au numit Bermuda „Capitala epavelor din Atlantic”.

Situată la vârful nordic al „Triunghiului Bermudelor”, în ciuda afirmațiilor fanteziste despre OZN-uri, extratereștri sau orașul pierdut Atlantida, motivul abundenței naufragiilor din aceste ape poate fi ușor explicat: reciful.

Recifele franjante din Bermude se ridică adesea brusc de la ape relativ adânci până la câțiva centimetri de suprafață. Aceste recife se extind departe în Atlantic și au cauzat sfârșitul prematur al multor nave.

Un scafandru explorează recifele stâncoase din Bermuda

Alți factori includ confluența curenților oceanici, și anume puternicul Curent al Golfului, care nu numai că îi afectează pe căpitanii de nave, dar creează și condiții meteorologice imprevizibile. Uraganele care generează vânturi și valuri puternice se deplasează adesea pe apa și curenții de aer care se deplasează în imediata apropiere a insulei.

Nu e nevoie de un OZN ca să scufunzi o navă în Bermuda!

Rita Zovetta

Am continuat mica noastră eșantionare a epavelor din Bermuda explorând rămășițele Rita ZovettaA fost construită în 1919 într-un șantier naval scoțian din Glasgow și a fost un vapor de marfă cunoscut inițial sub numele de Gascon de războiUlterior, transformată pentru a transporta marfă uscată, a fost redenumită Rita Zovetta de noii săi proprietari din Italia.

Rita Zovetta și-a rupt spatele de stânci

În 1924, în timp ce naviga din portul Poti din Georgia, la Marea Neagră, spre Baltimore, Maryland, Rita Zovetta a eșuat pe mările agitate de iarnă în partea de nord-est a Bermudelor, chiar lângă Farul St. David.

Din fericire, nimeni nu a murit în scufundare, iar cea mai mare parte a încărcăturii de minereu de mangan a fost descărcată înainte ca nava să se scufunde complet pe 13 februarie. După cel de-al Doilea Război Mondial, epava a fost recuperată masiv pentru fier vechi.

Rita Zovetta se află la 6-20 m adâncime în apropierea Pelinaion epavă. Nava este foarte avariată, cu un câmp vast de moloz, dar pupa și arborele elicei au rămas intacte. Motorul, troliile, lanțurile și cazanele pot fi găsite printre moloz.

Arborele lung al elicei Ritei Zovetta

Cadrul în A intact al Ritei Zovetta

În timp ce exploram epava, am dat peste o mână de pești-leu invazivi, împreună cu numeroși pești-papagal și sergent-major care își protejau cu îndrăzneală grupurile de ouă.

Peștii-leu invazivi își stabilesc o casă în Bermuda

Peștele cardinal cu ochi mari poate fi găsit pe recifele stâncoase

În unele dintre cotloanele mai întunecate ale epavei am găsit câțiva pești-veveriță și un pește cardinal cu ochi mari. Epava a devenit o casă pentru aceste specii, iar suprafețele dure oferă și un substrat solid pentru creșterea coralilor.

Aici, ca pe toate epavele pe care le-am explorat, coralul-creier pare a fi specia dominantă, deși și alți corali prosperă.

Tauntonul

O altă epavă cu o poveste de descoperit este cea a TauntonConstruită la Copenhaga în 1902, nava transporta o încărcătură de cărbune din Norfolk, Virginia, către St. George, Bermuda, când a dat peste un banc de ceață la apropierea de insulă pe 24 noiembrie 1920.

În ciuda eforturilor depuse de căpitan, aceasta a lovit reciful nordic și s-a scufundat fără pierderi de vieți omenești.

Deoarece nava se află în ape puțin adânci, cu o adâncime medie de doar 6 m, am explorat-o la a doua scufundare a zilei. Prova este foarte intactă și ne-a plăcut, de asemenea, să înotăm peste motoarele cu aburi și cazanele, care stăteau solide pe fundul oceanului.

Tauntonul se înclină în lateral pe recif

Secțiunea de proră a navei Taunton

Clopotul navei a fost recuperat de arheologul marin Teddy Tucker și folosit ulterior ca recuzită în popularul film DeepAcum este expus la Muzeul Farului Gibbs Hill.

Scufundându-ne pe epavă, am dat peste niște bule de nisip închis la culoare și bucăți de cărbune, încă prezente la mai bine de un secol după scufundare! Aceste rămășițe ale încărcăturii transmit povestea navei unei noi generații de exploratori - scafandrii care vizitează epavele din Bermuda.

Taunton se află în ape puțin adânci

Cristobal Colon

Poate cea mai populară epavă printre scafandrii din Bermuda este cea a Cristobal Colon, un vas de lux de 150 m care s-a prăbușit în sistemul de recife North Rock în 1936. Căpitanul confundase un turn de comunicații de la North Rock cu farul Gibbs Hill și a lovit reciful în confuzie.

La bord se aflau doar cei 160 de membri ai echipajului, deoarece nava terminase recent o călătorie din Mexic în Spania cu 344 de pasageri la bord și se îndrepta acum înapoi spre Mexic.

Odată luxosul transatlantic a rămas în poziție verticală și în mare parte în afara apei timp de multe luni după aceea. Avariat iremediabil, a devenit ținta jafurilor, care au jefuit numeroase obiecte de pe navă.

Rămășiță a unei bănci din Cristobal Colon

Până în ziua de azi, artefacte din Cristobal Colon pot fi găsite în case și unități de pe insulă. Furtul de obiecte de pe navă a fost ilegal, iar mai mulți locuitori ai Bermudei au fost arestați și judecați. Conform unei relatări, un inculpat a prezentat următoarea apărare în instanță: „De ce aș fura un radio spaniol când nu vorbesc spaniolă?”

Un cazan de la Cristobal Colon

Cristobal Colon a fost folosită de forțele britanice și americane pentru antrenamente de tragere la țintă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și, în cele din urmă, s-a scufundat. De-a lungul timpului și ca urmare a antrenamentelor de tragere la țintă, epava este foarte fragmentată și se întinde pe o suprafață de 2 mp de fund marin. Se află în ape cu o adâncime cuprinsă între 9,300 și 5 m.

În timp ce exploram această epavă, am putut vedea motoarele navei, turbinele cu abur și arborele dublu de elice. Aceasta este o epavă ideală pentru scafandrii de toate nivelurile, care nu numai că vor observa pești-papagal, baracuda, snapper și damselfish, dar vor înota peste și printre o parte semnificativă a istoriei maritime a Bermudelor.

Păstrăvul gri se ascunde sub cornișe

Oasele lui Cristobal Colon

Alte naufragii

Există sute de epave de explorat în aceste ape și multe altele încă nu au fost descoperite.

Printre cele mai frecvent vizitate de scafandri se numără L'Herminie, o navă de război britanică din 1824; Mary-Celestia, o navă confederată care a ținut blocada și s-a scufundat în 1864; și Niobe CorinthianAcest cazinou plutitor fusese transformat dintr-o navă petrolieră și a fost scufundat ca recif artificial în 2017, după ce guvernul a preluat posesia navei abandonate cu istoria sa tulbure.

În timp ce exploram epavele și recifele din Bermuda, mi-a venit în minte o întrebare. Având în vedere că iernile sunt răcoroase acolo (temperaturile aerului scad la o medie de 16°C în ianuarie și februarie, iar temperaturile apei scad între 14-17°C, determinându-i pe mulți scafandri să folosească costume de etanș și costume mai groase de 7 mm), cum supraviețuiesc coralii duri?

Știm că coralii există într-un interval îngust de temperaturi și, deși mulți se luptă să supraviețuiască în ape încălzite de creșterea condițiilor climatice, ne-am întrebat care este limita inferioară a toleranței lor la temperatură.

În Bermuda, am constatat că recifele de corali duri sunt destul de sănătoase. Spre deosebire de atâtea alte zone din apropiere Insulele Caraibe și Florida, acești corali prosperă.

Coralii cerebrali prosperă în apele Bermudelor

Sondă de corali BIOS

În urma discuțiilor cu operatorii de scufundări și cu locuitorii din Bermuda, am aflat că Institutul de Științe Oceanice din Bermuda (BIOS-ul) efectuează cercetări asupra geneticii coralilor insulei, căutând indicii despre rezistența lor inerentă și, eventual, găsind modalități de a popula recifele din întreaga lume cu specii care pot tolera mai bine fluctuațiile mari de temperatură. Așteptăm cu nerăbdare descoperirile pe care le-ar putea face BIOS.

Bermuda este o insulă captivantă, cu o bogată comoară maritimă de nave scufundate care așteaptă ca scafandrii să le exploreze. Și, deși legendele Triunghiului Bermudelor ar putea amuza și intriga, structura naturală a acestei insule a contribuit la această moștenire.

Celebrele plaje cu nisip roz din Bermuda

Totuși, întrebări, mistere și tragedii nerezolvate rămân. Am aprofundat puțin acest aspect al apelor legendare ale Insulelor Bermude prin obținerea unei certificări de specialitate PADI Bermuda Triangle Diver.

La început, am anticipat că va fi o truc, dar pe măsură ce am parcurs cursul oferit de Scufundă-te în Bermuda Am aflat adevăratul motiv din spatele naufragiilor din Bermuda, am fost expuși unora dintre misterele care încă mai persistă și am dobândit o apreciere mult mai bună pentru recifele, epavele și arheologia insulei.

Abia am zgâriat suprafața.

De asemenea, de Salvarezza & Weaver pe Divernet: Epavele din sudul Mării Cortez, Weekend lung scufundări în Republica Dominicană, Portal către Tubbataha, Jupiter: Din afara acestei lumi, Unde apa întâlnește cerul, Frontiera care dispare