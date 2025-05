Scafandrii găsesc o altă cârmă rară – care marchează epava unei comori îngropate?

În urma descoperirii unui cârmă acoperită cu metal de pe o navă de război din secolul al XVIII-lea, naufragiată în largul Siciliei în 18, raportată pe Diverse Luna trecută, o echipă de scafandri irlandezi a luat legătura cu cineva în legătură cu propria descoperire a unei cârme, legată de Italia, făcută vara trecută.

Cârma rară, cu teacă de cupru, găsită de scafandri, a fost legată de o navă comercială britanică numită... RecuperareSe pare că vasul, lung de 30 de metri, era încărcat cu statui italiene valoroase și alte comori atunci când a fost deviat de la curs și s-a scufundat într-o furtună în largul Carnsore Point, Wexford, pe coasta de sud-est a Irlandei, în 1787.

Șase membri ai echipajului au murit în scufundare, inclusiv doi dintre fiii căpitanului.

Cârma are aproape 7 m lungime (Echipa Endeavour)

The divers found the rudder at a depth of about 20m in a relatively featureless area of seabed. It lay some 200m from where earlier magnetometer surveys had led them to believe that the RecuperareCoca de lemn a navei zace îngropată în nisip la o adâncime de 2-3 m. Se crede că la bord s-au mai găsit o serie de artefacte din marmură, piatră și bronz.

Locația unei nave neidentificate a fost confirmată de o serie de sonare multi-fascicul efectuate de pe nava de cercetare Keary Ca parte a INFOMAR cartografierea pe termen lung a fundului mării irlandeze, condusă de Studiul Geologic al Irlandei și partenerii săi.

Cârma cu suport de bronz (Echipa Endeavour)

Lama cârmei, lungă de 6.8 m, a fost găsită completă, cu știfturile sale de bronz (șuruburi de fixare) și cu o parte din pupa încă atașată – sugerând că nava a avut un sfârșit brusc și violent.

Se crede că foarte puține exemple de astfel de cârme au supraviețuit, iar echipa de scafandri a contactat muzee maritime din întreaga lume în speranța de a stabili cât de rar este descoperirea lor.

Înainte de era navelor de fier și oțel, navele comerciale din lemn erau uneori acoperite cu cupru pentru a le proteja coca. Marina Regală avea să adopte această practică pentru a-și face navele de război mai rapide – deși nu până în anii 1850.

Recuperare a fost construită în Chester în 1773 și, în jurul acelei perioade, după cum a aflat echipa de scafandri, doar aproximativ 200 din cele 10,000 de nave din flota comercială britanică erau placate cu cupru.

Marfă neasigurată

Nava se îndrepta de la Londra la Dublin, transportând opere de artă, inclusiv statui din marmură și alte statui din piatră, cumpărate în Italia de contele de Charlemont în timpul unui mare turneu european de nouă ani. El obținuse sculpturile pentru a împodobi Vama care era construită în capitala irlandeză la acea vreme, dar se crede că încărcătura sa valoroasă nu era asigurată.

Recuperare Se spunea, de asemenea, că transporta „o cantitate de curiozități artistice și naturale bogate și rare” colecționate în Europa de bancherul irlandez John La Touche care, la fel ca și contele de Charlemont, era considerat printre cei mai bogați oameni din Europa.

Deși nu a fost găsit niciun manifest oficial, printre alte comori despre care se crede că se aflau pe navă se numărau toate bunurile gospodăriei lui Daniel Corneille, guvernatorul care se întorcea din St. Helena.

The dive-team of five is led by local maritime researcher Edmond O’Byrne, who also runs a costum uscat repair and sales business. He has spent some 40 years searching for the Recuperare, încă de când poveștile despre navă i-au captivat pentru prima dată imaginația.

„Am fost printre primii scafandri care practică scufundări subacvatice în acest colț al Irlandei”, a declarat O'Byrne. Diverse„Am găsit în principal epave din timpul războaielor mondiale, dar apoi am auzit despre Recuperare în 1985. Multă vreme s-a crezut că nava s-a scufundat în apele puțin adânci, dar am găsit un articol de ziar din acea vreme care indica faptul că se pierduse în ape mai adânci.

„Bineînțeles că nu aveam GPS și cel mai bun lucru pe care îl puteam face la momentul respectiv era să folosim magnetometre.”

Ancore și ceainice

Se crede acum că nava îngropată s-a rupt de ancore, ceea ce ar fi făcut ca orice semnal magnetometru să fie slab în cel mai bun caz. Echipa a localizat ceea ce cred că este unul dintre RecuperareAncorele și lanțul lui în vecinătate anul trecut.

Se crede că această ancoră provine și din echipa Recovery (Endeavour).

Lanț de ancoră (Echipa Endeavour)

Genunchiul și scândura de punte a navei (echipa Endeavour)

Abia în 2021, echipa a dat peste un loc în care ieșeau grinzi din fundul nisipos al mării. Au recuperat o bucată de lemn pentru analiză, au raportat descoperirea și au continuat să găsească în zonă obiecte precum un ceainic de cupru ornamentat, o călimară și bucăți dintr-o sobă din fontă.

Sus și dreapta: Ceainicul de cupru (Echipa Endeavour)

Călimară găsită la locul epavei (Echipa Endeavour)

„Descoperire semnificativă”

„Sunt 99% sigur că este vorba de Recuperare„, a declarat O'Byrne pentru publicația din Irlanda Serviciul Monumentelor Naționale, dar până acum NMS a rămas nemulțumit de perspectiva excavațiilor la fața locului. A declarat că nu are de gând să încerce să identifice epava atâta timp cât aceasta rămâne protejată în mod natural de nisip și nu s-a angajat decât să spună că va „ține situația sub supraveghere”.

Scafandrii, care operează în baza unui permis de neperturbare a activității, ar fi încântați, firește, de șansa de a putea colabora cu arheologii maritimi la excavarea locului epavei – așa că descoperirea cârmei vara trecută le-a oferit cauzei un nou impuls. „A fost foarte interesant – nu ne așteptam niciodată la asta”, spune O'Byrne.

Lăsând la o parte discuțiile despre muzeu, el speră că Diverse Cititorii ar putea avea informații care ar ajuta la contextualizarea descoperirii. Dacă se poate dovedi că o cârmă placată cu cupru din secolul al XVIII-lea este o descoperire atât de rară pe cât consideră echipa, acest lucru ar putea încuraja autoritățile să se gândească din nou la potențialele avantaje ale autorizării unei excavații la o epavă.

Institutul Maritim al Irlandei Președintele Joe Varley a adus un omagiu echipei de scafandri și a numit descoperirea cârmei „foarte semnificativă”, iar scafandrii speră ca obiectul să poată fi ridicat într-o zi pentru conservare și expunere.

Oricine are informații despre raritatea sau lipsa acesteia în descoperirea echipei de scafandri îl poate contacta pe Edmond O'Byrne la adresa edmondobyrne@gmail.com sau la numărul de telefon 0868 173477.

