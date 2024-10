Rezervați acum: încă 6 excursii de scufundare de luat în considerare

„Ultimă” evadare solo pentru femei

Cu cele 270 de camere, Kandima Maldives este una dintre cele mai mari stațiuni insulare din Maldive, o locație cu „stil de viață activ” care oferă o mare varietate de atracții, inclusiv scufundări, dar printre pretențiile sale se numără că este „insula solo supremă”. escapadă pentru femei călătoare”.

Stațiunea Kandima din Maldive

Când nu faci scufundări, Kandima promite relaxare, tratamente spa holistice, sesiuni de yoga, snorkelling, parasailing, jetski, pescuit, conservarea coralilor, cursuri de artă și croaziere la apus, precum și distracții mai energice, cum ar fi windsurfing, caiac, tenis și volei, nu. pentru a menționa „10 opțiuni unice de luat masa”.

„Pentru călătorii solitar, în special pentru femei, siguranța este o prioritate de top”, se spune. Pe fața de scufundări, oaspeții vor găsi nu numai centrul de scufundări Aquaholics, ci și un ofițer dedicat pentru siguranța scufundărilor și o cameră de decompresie la fața locului.

Explorarea recifului

Un sejur de șapte nopți în noiembrie pentru ocupare single într-o vilă pe plajă cu vedere la lagună și acces direct la plajă costă de la 575 USD (440 GBP) pe noapte în regim de pensiune completă, inclusiv un credit de 100 USD în stațiune. Utilizarea echipamentului pentru sporturi nautice o dată pe zi, reducere de 20% la a la carte restaurante, o cină cu trei feluri la Flames Grill și o ședință foto de 30 de minute sunt, de asemenea, aruncate.

Există, de asemenea, câteva oferte pentru scufundări multiple: 6-11 au un preț de 60 USD fiecare și 12 sau mai mult 55 USD, deși trebuie să adăugați o taxă de închiriere a bărcii de 15 USD pentru una și 25 USD pentru două - toate prețurile Aquaholics pot fi găsite. aici.

Kandima Maldive are, de asemenea, un oferta de rezervare de ultima ora cu până la 40% reducere sejururi înainte de 23 decembrie dacă rezervarea se face înainte de sfârșitul lunii octombrie.

Conduceți, scufundați-vă și economisiți 400 GBP în Bonaire

Pește înger francez

Daca iti place un sejur la binecunoscutul Buddy Dive Resort pe Bonaire în noiembrie, Scufundați în toată lumea oferă economii de 400 GBP per cuplu pe săptămână.

Pachetul include prevederi pentru stilul de scufundări „drive-and-dive” care a făcut faimosul Bonaire, cu închirieri de mașini și rezervoare furnizate pentru a permite scufundări nelimitate la țărm în sus și în josul coastei de vest a insulei, cu o alegere de până la 60 marcate. locuri de scufundare. De asemenea, sunt incluse șase scufundări cu barca.

Întreaga coastă este un parc marin desemnat și peste 470 de specii de pești au fost înregistrate acolo, împreună cu broaște țestoase hawksbill, pești-broșcă gigant, raze vultur pătați și căluți de mare.

Reciful marginal este la doar 10 m de țărm, temperatura apei este în medie de 29°C, vizibilitatea depășește adesea 30 m și, aproape de continentul Americii de Sud, Bonaire se află la sud de centura uraganelor.

Scufundări la mal în Bonaire

Stațiunea, care oferă cazare informală și relaxată în stil apartament, are și propriul recif. Pe lângă centrul de scufundări PADI 5* Buddy Dive Center, există o piscină, un club pentru copii Buddy Rangers și o gamă de restaurante.

Prețul ofertei speciale de la 2,595 GBP include zboruri dus-întors din Marea Britanie, transferuri, șapte nopți de cazare (două în comun), închiriere de mașini, șase scufundări cu barca și contribuție la fondul de conservare.

Plimbare mai mare pentru Mexic Liveaboards

Mexic Croiborduri primește o navă nouă, Quino Del Mar, care va înlocui Quino Del Guardian când va fi lansat în iulie anul viitor. Operatorul preia deja rezervări pentru excursii către Socorro și Marea Cortez.

Coca de oțel Quino Del Mar este mai mare decât predecesorul său, la 36 m, cu o lungime de 8 m, și, de asemenea, mai mare decât cealaltă ambarcațiune din flotă, Rocio del Mar, operatorul promițând mai mult spațiu, stabilitate și confort pe ceea ce pot fi traversări lungi din Pacific.

Încă în construcție: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Are 10 duble en suite cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, calculator-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable Pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja California from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

Vara continuă în Spania

Barcă de scufundări Les Illes

Nu renunțați încă la vara în Europa – până la sfârșitul lunii noiembrie temperatura apei este ideală pentru a explora fundul mării Costa del Montgrí, parcul natural al Insulelor Medes, spune Hotel și scufundări Les Illes în L'Estartit, pe coasta mediteraneană a Spaniei.

Centrul de scufundări Les Illes a fost fondat în 1985 și durează doar 10 minute pentru ca barca sa de scufundări să ajungă în rezervația marină protejată, unde vă puteți scufunda în pajiști cu pozidonie și puteți vedea multe specii impresionante de pești, viață sesilă și crustacee.

Un sejur de opt zile și șapte nopți cu pensiune completă cu 12 scufundări cu barca costă de la 774 de euro (650 de lire sterline) și sunt disponibile zboruri ieftine către Girona din Marea Britanie.

Croația Infiniti a fost legată de Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, care operează stațiuni în Dumaguete și Puerto Galera și își exploatează de multă vreme propria bordură de croazieră, 32m Atlantis Azores, a format acum un parteneriat cu ceea ce descrie ca fiind un alt „adevărat iaht cu apă albastră”, the Infiniti croaia.

Se spune că după ani de gândire Infiniti sa dovedit a fi una dintre puținele nave care și-a îndeplinit standardele exigente pentru calitatea serviciilor și valoarea pentru oaspeți. „Nu este nava de salvare tipică sau nava de coastă din lemn vândută în mod obișnuit ca bărci de scufundare în Filipine”, este verdictul său dur.

Infiniti a fost construită „de scafandri pentru scafandri” în Thailanda în 2013 și este o barcă de 39 m din oțel, cu patru punți și 11 cabine. De asemenea, are două RIB de 5 m. Mișcarea a dublat mai mult decât capacitatea lui Atlantis, raportează operațiunea, și s-ar putea să trebuiască să intrați rapid, deoarece raportează că ați fost deja rezervate până în 2026.

De asemenea, Atlantis oferă din nou familiilor de scufundări săptămânile „Kids Dive Free”, în care adulții pot face scufundări împreună cu copiii sub 18 ani fără costuri suplimentare – adică: se plătește, se merge gratuit, astfel încât copiii să poată sta, să mănânce și să se scufunde pentru gratuit în aceste săptămâni speciale.

Merge mai departe, membrii familiei mai în vârstă cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani calificându-se pentru tarife la jumătate de preț pentru scafandri sau non-scafandri, iar cei din urmă au oferit un Try Scuba gratuit. Familiile cu mai mult de doi copii beneficiază și de reduceri de 50% la scufundări. Rețineți că Atlantis nu oferă servicii de babysitting.

Următoarele săptămâni KDF la Puerto Galera sunt 21 decembrie - 11 ianuarie și la Dumaguete 30 noiembrie - 8 decembrie și 14 decembrie - 11 ianuarie. Anul viitor, ambele stațiuni vor desfășura săptămânile speciale de la 1 la 12 iulie și 23 august până la 6 septembrie.

Printre mante gigantice

Expedițiile Manta preia rezervări pentru o excursie de scufundări la uscat în Ecuador anul viitor. Țara din America de Sud are cea mai mare rază manta oceanică înregistrată din lume (Mobula birostris) populație și se află pe ruta de migrație a cocoașelor, 400-2,000 dintre balene sosind pentru a da naștere și a se împerechea în perioada expediției.

Baza este Isla de la Plata în largul Manabi, parte a Parcului Național Machalilla, iar călătoria de nouă nopți se desfășoară în perioada 15-24 august 2025. În acest moment, mantele oceanice vizitează un număr atât de mare încât 30-40 de persoane pot fi înregistrate în timpul unei scufundări de o zi. Nu numai numerele sunt mari, ci și razele individuale.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Locurile de scufundări găzduiesc, de asemenea, o populație mare de țestoase verzi, pești de recif, murene, raze neobișnuit de mari și ocazional pești soare.

Oaspeților li se promite oportunitatea de a experimenta și de a participa la cercetări de ultimă oră în domeniul conservării pentru a proteja razele, lucrând alături de organizația caritabilă din Marea Britanie, The Manta Trust și oamenii de știință afiliați de la Projecto Mantas Ecuador. Aceștia vor pune etichete, vor colecta probe de biopsie și vor fotografia imagini de identificare.

Cazarea este la hotelul Victor Hugo și scufundări cu centrul de scufundări Exploramar 5* PADI. Prețul de 2,750 USD (2,100 GBP) include cazare în pensiune (două în comun), transferuri între Aeroportul Guayaquil și Puerto Lopez, șase excursii private de o zi întreagă cu barca la Isla de la Plata cu prânz, două scufundări cu ghid pe zi, taxa municipală, un tur ghidat al insulei și un tur ghidat al junglei. Numărul maxim de oaspeți este de opt. Trimiteți un e-mail la Niv la info@mantaexpeditions.com

