Rezervă acum: 10 idei pentru următoarea ta excursie de scufundări

Four Seasons Resort Maldives de la Landaa Giraavaru a publicat o listă cu date populare pentru adunări epice de pisici de mare în Rezervația Biosferei UNESCO din Atolul Baa, iar acest lucru ar putea ajuta scafandrii și practicanții de snorkeling să își planifice și să își rezerve vacanțele.

Având sediul pe aceeași insulă, Programul de Conservare a Manta din Maldive, proiectul fondator al organizației caritabile Manta Trust din Marea Britanie, a petrecut două decenii studiind cea mai mare populație de pisici de mare documentată din lume.

În sezonul de anul trecut (mai-noiembrie) au fost înregistrate 4,477 de pisici de mare de către experți și oaspeți ai stațiunii, care au observat și 26 de rechini balenă și nouă pisici de mare.

Manta de mare din Maldive (Tchami)

Experții au petrecut 469 de ore practicând snorkeling și scufundări în apnee pentru a efectua 1,168 de studii asupra manta, iar predicțiile lor pentru acest an se bazează pe o combinație de faze lunare, cunoștințe despre maree și prognoze despre plancton.

Datele fierbinți rămase în 2025 sunt, se spune, 9-13 și 23-27 iunie, 8-12 și 22-26 iulie, 7-11 și 21-25 august, 5-9 și 19-23 septembrie, 5-9 și 19-23 octombrie și 3-7 și 18 noiembrie (supuse unor variabile precum vremea și stările de spirit ale manta).

Verificați stațiunea Manta Watch oferte, disponibile pentru două persoane pentru sejururi de patru sau mai multe nopți și care includ un safari cu barca cu motor Manta-on-Call (alertă telefonică personală atunci când sunt observate manta), o croazieră cu delfini.

Noi călătorii DW în Mexic și Maldive

Operatorul turistic Dive Worldwide, care oferă deja peste 200 de destinații, introduce noi excursii în Mexic și Maldive pentru anul aniversar al său, care împlinește 25 de ani.

Golful Magdalena, între insulele Magdalena și Santa Margarita din Mexic, oferă scafandrilor și practicanților de snorkeling oportunitatea de a fi martori la o vânătoare de sardine, deoarece bilele de momeală atrag păsări marine, lei de mare californieni, marlin dungat, balenele gri și balenele lui Bryde și alți prădători între octombrie și decembrie.

Marlin dungat în Golful Magdalena (Dive Worldwide)

Această excursie cu o săptămână la bord are un preț începând de la 4,095 de lire sterline de persoană (două persoane în cameră) și acoperă șapte nopți la bord și o noapte de cazare la hotel, șase scufundări plus snorkeling, transferuri și zboruri dus-întors din Marea Britanie.

În Maldive, Dive Worldwide oferă atât resorturi noi, cât și croaziere cu croazieră. Makunudu Resort oferă 36 de bungalouri cu acoperiș de paie, spa, restaurant, recif și centrul de scufundări Dive Ocean PADI 5*. Șapte nopți de pensiune completă într-un bungalou pe plajă, cu nouă scufundări ghidate, zboruri internaționale dus-întors și transferuri cu barca cu motor costă 4,195 de lire sterline de persoană (două persoane în cameră), iar pentru rezervările făcute până la 30 iunie pentru călătorii în septembrie se aplică o reducere de 30% (2,936 de lire sterline de persoană).

Makunudu Resort (Sumfări în toată lumea)

Opțiunea de liveaboard este pe puntea cu patru punți Spiritul Maldivelor, cu excursii în ape retrase, de la atolul Addu între ianuarie și aprilie până la atolii nordici mai puțin vizitați, cu probabile întâlniri cu manta și bancuri de rechini. Scufundați în toată lumea oferă o croazieră de șapte nopți cu pensiune completă, cu până la 17 scufundări, zboruri internaționale dus-întors și transferuri pentru 2,875 de lire sterline de persoană.

Scufundă-te gratuit în Galapagos

O experiență de liveboard la bordul navei Galapagos Aggressor în valoare de 7,300 de dolari este pusă la bătaie într-un concurs de scufundări lansat recent de producătorul de echipamente Mares și Aventurile agresorului.

„Loteria Quad Ci Aggressor Adventures” oferă oricărui scafandru american sau canadian care cumpără un nou Mares Quad Ci picaj-calculator șansa de a experimenta lumea subacvatică gratis de la Galapagos Agresor III croaia.

În cazul în care calculator este obținut de la un distribuitor autorizat Mares între acum și sfârșitul anului 2025, proprietarul trebuie doar să descarce aplicația Mares sau SSI, să creeze un profil și să înregistreze achiziția în secțiunea Echipament. Numele său este înscris automat în tombolă, iar un câștigător va fi extras pe 15 ianuarie.

Premiul este o excursie de o săptămână pentru o persoană într-o cabină deluxe comună – biletele de avion, transferurile și costurile cu nitrox nu sunt incluse.

Spre Infiniti și dincolo de el cu Adventurer

Nava de croazieră Infiniti este atașată navei Atlantis Philippines

Atlantis Philippines a achiziționat compania consacrată Infiniti la sfârșitul anului trecut și urmează să efectueze un upgrade în iulie înainte de a relua operațiunile pe cele două itinerarii ale sale – Visayas Nord și Visayas Sud – cu o reducere de 30% a tarifelor standard pentru anumite croaziere de vară.

Visayas Nord acoperă Malapascua, Leyte de Sud și Bohol, în timp ce ruta sudică trece prin Cebu, Bohol și Negros.

Nava de croazieră existentă a companiei Atlantis Azores a fost redenumit Aventurierul Atlantidei pentru a reflecta o abordare mai exploratorie, care include „destinații îndepărtate, mai puțin vizitate”. O astfel de rută care începe în iunie este spre Camiguin, pe o rută Anda, care include și Bohol, Silinog, Aliguay și Siquijor.

Înapoi la stațiune, Atlantis continuă săptămânile „Copiii mănâncă, dorm și se scufundă fără”, cu scopul de a trata 500 de copii în fiecare an și de a „ajuta la dezvoltarea segmentului mai tânăr al comunității noastre de scufundători”. Verificați cele mai recente tarife la situl Atlantidei.

Adăugare de soare în Zanzibar

Cameră cu piscină pe plajă (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, un nou hotel tip boutique de pe plaja Matemwe din Zanzibar, este cea mai recentă adăugare la portofoliul Sunshine Group din Tanzania.

Are 16 camere, două piscine, restaurant, „plajă albă nesfârșită” și, cel mai important, centrul de scufundări Dive Point Zanzibar, care face parte tot din Sunshine Group. Dive Point este o stațiune PADI de 5 stele, iar amplasarea sa pe coasta de nord-est a insulei o plasează vizavi de atolul Mnemba, care, conform sursei, oferă unele dintre cele mai bune locuri de scufundări din Zanzibar. Azurul soarelui

Experiența Medilor

Barcă de scufundări Les Illes

Hotelul și complexul de scufundări Les Illes din L'Estartit, sudul Spaniei, oferă scafandrilor acces la parcul marin Insulele Medes, promițând temperaturi plăcute în apă și în afara ei și multe de văzut cu vizibilitate subacvatică bună în această vară.

Pachetul său de opt zile cu sejur și scufundări oferă șapte nopți de pensiune completă cu 12 scufundări cu barca de la 923 de euro (780 de lire sterline) între 2 august și 6 septembrie. Hotel și scufundări Les Illes

Scufundări cu giganți din Tabăra Dominica

Întâlnire cu cașaloți în Dominica (EYOS Expditions)

Dominica este una dintre puținele locații care are cașaloți rezidenți, iar experiența Diving With Giants oferă oaspeților oportunitatea rară de a face snorkeling cu ei în Caraibe. EYOS Expeditions și Camp Dominica organizează excursii între noiembrie și aprilie în fiecare an, când masculii migratori se alătură grupurilor de balene rezidente pentru a se reproduce.

Expedițiile sunt conduse de apneistul și fotograful Adam Slama și de conservationistul Jackson Mawhinney, împreună cu „șoptitorul de balene” local Wendell Ettienne, iar prețul include o contribuție la cercetarea în curs de desfășurare a limbajului balenelor.

Oaspeții stau în vile situate pe vârful unei stânci la complexul de 6 stele certificat Green Globe din Secret Bay, participă la cursuri de yoga și respirație și caută balenele din confortul unei ambarcațiuni cu pânze Lagoon 55.

Este necesar doar snorkelingul, dar sunt disponibile și excursii suplimentare pentru scafandri și apnei. Camp Dominica este disponibilă pentru grupuri private, cu prețuri începând de la 180,000 USD (133,500 GBP) pentru șase persoane, deși este posibilă personalizarea.

Două plecări programate sunt disponibile și în sezonul 2025/26, la care persoanele fizice se pot înscrie pentru 25,000 USD/persoană (18,750 GBP). Detalii complete de la Expediții Eyos.

Mantele iubirii pe Yin și Yang

Yin si Yang

Manta Expeditions, care organizează excursii științifice cetățenești, se află în al treilea an de parteneriat cu ScubaSpa în Maldive pentru ceea ce numește „Săptămâna iubirii manta”, care implică scufundări în locuri celebre pentru observarea manta, precum și în stații de curățare mai puțin cunoscute.

De asemenea, sunt incluse discuții și ateliere zilnice susținute de oameni de știință de la Manta Trust, care explică cele mai bune modalități de a ajuta la protejarea speciilor amenințate.

Iahturile ScubaSpa sunt Yang (19-26 iulie) și Yin (18-25 octombrie), iar prețurile pentru o săptămână la bord încep de la 2,950 USD/persoană (aproximativ 2,330 GBP) pentru două persoane.

Rezervarea pentru anul viitor este The 500 Miles, o călătorie de 14 nopți pe... Conte Max Croazieră cu croazieră care îi duce pe oaspeți de la Fuvahmulah, în sudul îndepărtat al Maldivelor, până la Male. Printre speciile de animale se numără manta de recif și oceanice și peste 10 specii de rechini, inclusiv tigri și rechini-ciocan.

Date pentru aceasta Expedițiile Manta Excursiile au loc în perioada 22 martie - 5 aprilie 2026, iar prețurile încep de la 4,590 USD/persoană (3,460 GBP).

Aurora se alătură echipei Shack din Anguilla

Regal angelfish (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Aurora Anguilla Resort & Golf Club a încheiat un parteneriat cu Scuba Shack pentru a oferi ceea ce aceasta numește experiențe de scufundări de lux pentru oaspeții săi, cu cinci locuri de scufundări de pe pereți în largul mării pentru scafandri mai avansați, șapte recife artificiale (în principal nave de marfă cu cocă de oțel) și 20 de scufundări în recife între 6 și 30 m adâncime.

Anguilla are patru parcuri marine protejate și cu biodiversitate mare și, conform stațiunii, nu există nave de croazieră mari care să polueze mediul. Promite recife de corali pline de pești, țestoase verzi și țestoase marinări, paturi de iarbă de mare, rechini doică, rechini de recif și ocazional rechini tigru, pisici de mare, țipari moray și nudibranhiate.

Centrul de scufundări, la o scurtă distanță cu mașina de Aurora Anguilla stațiunea este condusă de Matthew Billington, care are peste 33 de ani de experiență în scufundări.

Viața în parc în Creta

Ombrosgialos, amplasament pentru un nou parc de scufundări (Google Earth)

Ați luat în considerare Creta pentru o vacanță de scufundări? Orarul proiectelor de scufundări anunțate în Grecia s-a dovedit flexibil până acum, dar cea mai mare insulă a țării speră să ademenească scafandrii prin introducerea unui parc de scufundări în Ombrosgialos, lângă portul Chania, în această vară. Construcția a început în octombrie anul trecut, iar deschiderea a fost promisă a fi finalizată în curând.

Se pare că se construiește un recif artificial pe o suprafață de 60,000 mp (de mărimea a opt terenuri de fotbal), cu 37 de structuri special concepute și două nave de război dezafectate, gata pentru colonizarea vieții marine. Adâncimea este stabilită pentru a varia între 8.5 și 25 m pentru a găzdui atât începători, cât și scafandri experimentați, ghidați de-a lungul a trei rute semnalizate.

Se spune că recifele artificiale sunt deja construite și așteaptă instalarea. Acest parc subacvatic a fost discutat pentru prima dată în jurul anului 2018, dar guvernul a dat undă verde proiectului abia în septembrie anul trecut și, până acum, se spune că a costat aproape o jumătate de milion de euro. oficiul oficial de turism ar trebui să aibă cele mai recente.

Ministerul Culturii și Sportului din țară a anunțat, de asemenea, că înființează un nou organism numit Dive in Greece pentru a transforma țara într-o destinație internațională importantă pentru scufundări apneice. Așteptați!

