Oamenii de știință descoperă corali toleranți la căldură ascunși la vedere

Ar putea descoperirea noastră să ajute la protejarea Marii Bariere de Corali? întrebați-l pe MELISSA NAUGLE și EMILY HOWELLS de la Southern Cross University și LINE K BAY de la Australian Institute of Marine Science (AIMS)

Așa cum oamenii individuali tratează stresul în mod diferit, la fel fac și coralii. Chiar și coloniile de corali ale aceleiași specii, care cresc una lângă alta, variază în toleranța lor la presiuni precum valurile de căldură.

In cercetare publicată la 23 septembrie, am descoperit noi dovezi surprinzătoare ale toleranței variabile la căldură la corali. Pe măsură ce oceanele lumii se încălzesc, aceste diferențe sunt importante.

La începutul acestui an, cea din lume al patrulea eveniment global de albire în masă a fost declarat. Marea Barieră de Corali (GBR) a avut de suferit cinci albiri în masă din 2016 – cel mai recent vara trecută. Declarațiile au urmat cele ale lumii cel mai cald an inregistrat.

Pentru a menține recifele de corali din lume sănătoase și funcționale, emisiile globale de carbon trebuie să fie înfrânat dramatic pentru a reduce rata de încălzire a oceanelor. Pe măsură ce umanitatea lucrează în acest scop, intervențiile pot câștiga timp pentru ca coralii să supraviețuiască în mediile lor de încălzire.

Ce am făcut

Toleranța la căldură a coralilor poate fi măsurată prin analiza răspunsurilor acestora la temperaturile ridicate ale apei. Cercetarea noastră a implicat măsurarea pragurilor de albire a peste 500 de colonii de corali tabulari. Acropora hyacinthus.

Acropora hyacinthus este un coral comun care formează „mese” de ramuri mici. Această specie este atât important din punct de vedere ecologic și foarte vulnerabil la valurile de căldură, făcându-l un candidat principal pentru conservare.

Culoarea caracteristică a coralului este oferită de algele care trăiesc în interiorul țesutului său. Algele furnizează, de asemenea, cea mai mare parte a hranei coralilor. Când temperaturile apei devin prea ridicate pentru prea mult timp, coralii expulzează algele, făcându-le să înălbească și să moară de foame.

În timp ce am fost pe mare, am vizitat 17 recife pentru a face scufundări și a căuta Acropora hyacinthus. Apoi am adus mostre din acești corali la bordul unui vas de cercetare pentru a efectua experimente.

Sistemul nostru de experimente portabil special conceput conținea 12 rezervoare setate la patru temperaturi diferite. Fragmente de corali au fost plasate în fiecare rezervor și supuse la stres termic pe termen scurt la diferite temperaturi.

Ulterior, am măsurat cantitatea de pigment rămasă în fragmentele de corali, care se aliniază direct cu cantitatea de alge rămase în celulele coralului.

Un sistem experimental a fost folosit pentru a testa pragurile de albire a peste 500 de colonii de corali în timp ce se aflau pe mare (AIMS / Joanna Hurford)

Am determinat apoi pragurile de albire ale fiecărui coral – cu alte cuvinte, temperatura la care pigmentarea coralului scade la 50% din nivelul său sănătos. Acest lucru ne-a permis să înțelegem cât de multă variație există și unde trăiesc cele mai tolerante colonii la căldură.

Deci ce am găsit? În cadrul experimentelor noastre, cantitatea de pigment reținută la temperaturi ridicate a variat de la 3% la 95%. Aceasta înseamnă că la temperaturi ridicate unele colonii de corali s-au albit complet, în timp ce altele păreau abia afectate.

Din cele 17 recife pe care le-am studiat, 12 conţineau colonii cu praguri de albire în primele 25%. Aceasta înseamnă că coralii toleranți la căldură ar putea fi găsiți la majoritatea recifelor pe care le-am eșantionat.

Natura versus hrană

Coralii gestionează stresul diferit din două motive: natură și hrănire.

Fiecare coral are o „natura” sau un alcătuire genetic unic care îi poate afecta toleranța la căldură. Rezultatele noastre sugerează că coralii găsiți în întreaga Mare Barieră de Corali pot deține resurse genetice unice care sunt importante pentru recuperare și adaptare.

Cu toate acestea, aspecte ale mediului marin pot alimenta sau împiedica răspunsul unui coral la stresul termic. Acestea includ temperatura apei, condițiile nutriționale și algele simbiotice care trăiesc în țesutul coralilor.

Am descoperit că coralii care trăiesc în regiuni mai calde, cum ar fi Marea Barieră de Corali de nord, pot face față temperaturilor mai ridicate ale apei. Cu toate acestea, deoarece apa este atât de caldă în aceste zone, coralii sunt deja împinși aproape de limitele lor de temperatură.

Coralii din sudul Marii Bariere de Corali nu pot suporta temperaturi la fel de ridicate ca vecinii lor din nord. Descoperirile noastre sugerează că acești corali pot tolera mai multă încălzire peste temperaturile lor locale decât coralii din nord.

Aceste modele de toleranță pot afecta coralii care supraviețuiesc valurilor de căldură marine.

Diverse grade de albire în Acropora hyacinthus corali unul lângă altul pe Insula Lizard de pe Marea Barieră de Corali (AIMS / Melissa Naugle)

Oferim un viitor recifelor noastre

Descoperirile noastre au implicații potențial importante pentru capacitatea coralilor de a se adapta la mările mai calde în condițiile schimbărilor climatice.

Rezultatele pot informa, de asemenea, eforturile de restaurare și conservare a recifului. De exemplu, coralii părinți toleranți la căldură ar putea fi crescut selectiv pentru a produce descendenți mai potriviți apelor mai calde.

Succesul unor astfel de programe depinde de măsura în care structura genetică a coralului controlează toleranța la căldură. Deci, următorul pas în această cercetare este investigarea acestor diferențe genetice.

Testele de reproducere selectivă sunt deja în curs de desfășurare, folosind cei mai toleranți corali identificați în acest studiu.

Când vine vorba de protejarea recifelor noastre de corali, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este imperativă. Cu toate acestea, intervenții precum reproducerea selectivă pot fi suplimente utile pentru a oferi recifelor de corali cel mai bun viitor posibil.

