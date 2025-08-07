Scăderi record ale acoperirii cu corali duri în Marea Britanie

Scafandrii pot găsi încă o mulțime de corali duri atractivi pe Marea Barieră de Corali din Australia, comparativ cu multe alte părți ale lumii, dar tendințele de bază sunt cele care îi îngrijorează pe oamenii de știință.

Acoperirea cu corali duri din Marea Britanie a scăzut substanțial față de nivelurile ridicate din ultimii ani și a revenit la niveluri apropiate de mediile pe termen lung – subliniind cât de volatilă a devenit situația, potrivit celui mai recent raport anual de studiu elaborat de Institutul Australian de Științe Marine (AIMS).

Marea Britanie a înregistrat cea mai mare scădere anuală a acoperirii cu corali în două dintre cele trei regiuni ale sale (nord, centru și sud) de la AIMS a început monitorizarea acum 39 de ani.

Decolorare parțială și mortalitate pe o colonie de Platygyra în regiunea centrală (AIMS LTMP)

Acest lucru a fost determinat în principal de stresul termic indus de schimbările climatice, care a dus la mortalitatea coralilor în urma evenimentului de albire în masă din 2024, dar și de impactul cicloanelor și al infestărilor cu stele de mare coroana de spini.

În regiunea nordică, acoperirea cu corali a scăzut pe parcursul anului cu aproape 25% până la 30%; regiunea centrală a înregistrat o scădere mai mică, de 13.9%, la 28.6%, iar acoperirea în regiunea sudică a scăzut cu 31%, la 26.9%.

De pe o bază înaltă

„Pierderile record din acest an în ceea ce privește acoperirea cu corali duri au pornit de la o bază mare, datorită nivelului record din ultimii ani”, spune Dr. Mike Emslie, liderul programului de monitorizare pe termen lung al AIMS. „Observăm acum o volatilitate crescută a nivelurilor de acoperire cu corali duri.”

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

„Acesta este un fenomen care a apărut în ultimii 15 ani și indică un ecosistem aflat sub presiune. Am observat oscilarea în straturile de corali între minime și maxime record într-un interval de timp relativ scurt, în timp ce anterior aceste fluctuații erau moderate.”

„Acoperirea coralilor se situează acum aproape de media pe termen lung în fiecare regiune. Deși Marea Barieră de Corali este într-o stare comparativ mai bună decât multe alte recife de corali din lume în urma evenimentului global de albire masivă a coralilor, impactul a fost serios.”

Dintre cele 124 de recife de corali studiate, 77 au înregistrat o acoperire de corali duri de 10-30%, 33 de recife de 30-50% și doar două au avut o acoperire de peste 75%. Două recife au avut o acoperire mai mică de 10%.

Scafandru angajat într-un studiu al recifului (AIMS LTMP)

Recifele de corali dominate de Acropora Speciile s-au numărat printre cele mai afectate de albirea în masă a coralilor și de cele două cicloane, spune Emslie.

„Am spus în trecut că acești corali cresc cel mai repede și sunt primii care dispar, deoarece sunt susceptibili la stres termic, cicloane și reprezintă hrana preferată a stelelor de mare Coroana de spini, iar rezultatele din acest an ilustrează acest lucru.”

Infestările cu stele de mare Crown-of-thorns sunt încă la niveluri de focar pe mai multe recife din sudul Marii Britanii, inclusiv pe insula Tern (AIMS LTMP)

„Aceasta este, de asemenea, prima dată când observăm impacturi substanțiale ale albirii în regiunea sudică, ceea ce a dus la cel mai mare declin anual de la începutul monitorizării.”

Albirea în masă de anul trecut, parte a unui eveniment global care a început în emisfera nordică în 2023, a fost a cincea din Marea Britanie din 2016 și a avut cea mai mare amprentă de până acum, cu albiri de la intense la extreme în toate cele trei regiuni.

O ușoară decolorare a fost înregistrată pe mai multe recife din nordul Marii Britanii, cum ar fi această colonie de Acropora de la Lagoon Reef (AIMS LTMP)

„Anul acesta, recifele din Australia de Vest s-au confruntat și cu cel mai grav stres termic înregistrat vreodată”, a comentat profesorul Selina Stead, director executiv al AIMS. „Este prima dată când vedem un singur eveniment de albire care afectează aproape toate recifele de corali din Australia.”

Astfel de evenimente deveneau din ce în ce mai intense și mai frecvente, a spus ea, după cum o demonstrează cele din 2024 și 2025, fiind a doua oară într-un deceniu când reciful a suferit o albire în masă în doi ani consecutivi.

„Aceste rezultate oferă dovezi puternice că încălzirea oceanelor, cauzată de schimbările climatice, continuă să aibă impacturi substanțiale și rapide asupra comunităților de corali din recife.”

Lucrări de teren pe Marea Barieră de Corali (AIMS LTMP)

„Viitorul recifelor de corali ale lumii depinde de o reducere puternică a emisiilor de gaze cu efect de seră, de gestionarea presiunilor locale și regionale și de dezvoltarea unor abordări care să ajute recifele să se adapteze și să se redreseze după impactul schimbărilor climatice și al altor presiuni.”

AIMS 2025 Program de monitorizare pe termen lung cuantifică tendințele în starea comunităților de corali din Marea Britanie și cele mai recente rezumat anual raportează rezultatele studiilor efectuate asupra recifelor din august 2024 până în mai 2025 și evaluează impactul evenimentului de albire în masă din 2024.