Flores, poarta spre Komodo

Dragoni, raze manta, creaturi rare și rămășițele bărbaților Hobbit îl așteaptă pe scafandru care vizitează Parcul Național Komodo, o rezervație magică, dar care are și provocările sale de depășit. PIERRE CONSTANT oferă o privire de ansamblu în cuvinte și imagini

Arhipelagul indonezian se află la intersecția a trei plăci tectonice majore: indo-australiană, eurasiatică și pacifică. Insulele Sonda Mică fac parte din Arcul Banda de Vest, între Java și Insulele Banda, a căror origine este vulcanică terțiară.

Insula Flores face parte din acest arc interior de insule vulcanice tinere, cuprinzând de la vest la est Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo și Rinca, continuând apoi spre Solor, Pantar, Alor, Kambing și Wetar.

Vulcanismul inițial care a format Flores a fost submarin. În perioada Miocenului mijlociu, gresie și calcar au fost depuse sub apă în bazinele care înconjoară coloana vulcanică a lui Flores.

Pe insulă au fost descoperite șaisprezece situri de fosile, prezentând broaște țestoase uriașe și elefantul pigmeu vechi de 900,000 de ani. Stegodon sondaari. Fosilele de vertebrate includ dragonul de Komodo (Varanus komodoensis), crocodilul și elefantoidul Stegodon floresensis. Această faună extrem de endemică a fost eradicată printr-o erupție majoră.

În 2003, Theodore Verhoeven a dezgropat artefacte de piatră și oasele lui Flo, o femeie de 25 de ani, cu puțin peste 1 m înălțime, de acum 18,000 de ani. Ea a reprezentat o nouă specie, Homo floresensis, cunoscut sub numele de Omul Hobbit, genul ei s-a considerat că a locuit pestera în care a fost găsită timp de 100,000 de ani.

Craniul lui Flo, „femeia Hobbit” originală

Fosilele a 47 de stegodoni individuali au fost găsite și la fața locului. Puieții din specie ar fi fost o sursă primară de hrană pentru Homo floresensis.

În 2014, pe Flores au fost descoperite alte rămășițe umane mult mai vechi, mai apropiate de cele ale strămoșului nostru. Homo erectus și sosind din Africa în urmă cu aproximativ un milion de ani. De-a lungul timpului, procesul evolutiv a dus la nanismul insular.

Barca Roșie

Inginera electronică de origine italiană Cinzia Mariolini a devenit un scafandru dedicat în 1990. Instructor de scufundări în Australia și Maldive, ea a început în cele din urmă să gestioneze operațiunile de scufundare, cumpărând 75% din Centrul de scufundări Flores în 2015.

Cinzia organizează excursii de o zi din Labuan Bajo, vârful de vest al insulei Flores, către insulele Parcului Național Komodo, pe un lemn tradițional indonezian. kapal kayu.

Numit Mutiara Permata or Perla strălucitoare „Barca roșie”, așa cum este și cunoscută, are 21 m lungime, 3.6 m lățime și are un motor diesel Mitsubishi cu șase cilindri de 180 CP. Are un echipaj de șapte și o capacitate de 13 scafandri.

Prova Barcii Roșii

Portul Labuan Bajo la răsăritul soarelui

Parcul Național Komodo se întinde pe 2,200 km pătrați, cuprinzând o secțiune de coastă a vestului Flores, cele trei insule mai mari Komodo, Rinca și Padar, precum și 26 de insule mai mici și apele din jur ale strâmtorii Sape.

A fost creat în 1980 inițial pentru a proteja cea mai mare șopârlă din lume, dragonul de Komodo (Varanus komodoensis), și a fost declarată de UNESCO Patrimoniu Mondial, apoi Rezervație a Omului și a Biosferei.

Această parte a Triunghiului Coralului conține una dintre cele mai bogate biodiversitate marine de pe Pământ, cu 1,000 de specii de pești, 385 de corali tari, 70 de bureți, 10 delfini, șapte balene, precum și raze manta, țestoase și dugongi.

O populație de 1,200 de mante de recif rezidente a fost identificată în parc. Pescuitul la manta a fost interzis oficial în Indonezia în 2014.

Raza Manta rezidentă în croazieră la Cauldron

Ziua de scufundare începe devreme. Scafandrii se întâlnesc la centrul de scufundări Flores la ora 7 dimineața. O plimbare de cinci minute de-a lungul străzii principale aglomerate din Labuan Bajo duce la Pelabuhan, portul orașului, care are aspectul unui port foarte activ de bărci de pescuit și turistice. În sezonul uscat Labuan Bajo este un loc prăfuit, zgomotos, unde temperaturile cresc rapid în timpul zilei.

Briza mării aduc o ușurare primitoare în timpul croaziei de 90 de minute pe insule, care sunt în mare parte sterpe, galbene și gri, cu savana ierboasă arsă și albită sub soarele arzător. Deloc surprinzător, unde temperaturile ating o medie de 40°C în timpul zilei.

Un briefing foarte detaliat este oferit pe punte de Darmin, ghidul de scufundări indonezian în vârstă de 30 de ani, despre primul nostru sit, Siaba Besar, în partea de nord a parcului deasupra Rinca și Komodo.

Darmin, maestru de scufundări la Centrul de scufundări Flores

Insula Siaba Besar

Există particule în apă, dar grădina de corali este impresionantă și viața peștilor abundentă. Vedem școli de fusilieri în dungi, ochi obezi în roșu sau argintiu în funcție de starea lor de spirit, buze diagonale (Plectothinchus lineatus), pește înger cu masca galbenă (Pomacanthus xanthometopon), îngeri cu șase benzi și nori de anthias.

Școala de ochi obosi și scafandru

Îmblanzi țestoase verzi

Cu încântare, observ o bonanza de țestoase verzi îmblânzite care se odihnesc leneș deasupra coralilor de masă. În mod neobișnuit, unul dintre ei nu a avut nicio obiecție cu privire la mărirea mea pentru o fotografie de prim-plan și un portret. Ațipit pe fundul mării, un alt individ mare măsura până la 1.5 m lungime.

Timid din fire, o școală de unicorni cu cocoașă (Naso bachycentron) făcut pentru o întâlnire plăcută. Un labric care mută stânci (Novacullichthys taeniourous) era la lucru la dărâmăturile de corali.

Excelent ghid indian de scufundări Navneet, un instructor în Insulele Andaman, a oferit informarea pentru situl Mawan. A fost promovat ca o stație de curățare pentru manta, făcându-ne nerăbdători, dar nu se vedeau raze. „Sâmbăta trecută, am avut o întâlnire cu un rechin-balenă!” a radiat un oaspete german. Norocosule.

Curentul mergea enervant înainte și înapoi. Nu s-a întâmplat mare lucru, cu excepția unui pește roșie minunat (Amphiprion frenatus) plutind deasupra anemonei sale.

Pește anemone roșii

O cutie de prânz pe terasa, sub umbra pânzei, era norma. Pentru scufundarea de după-amiază ne-am îndreptat spre Loh Buaya pe coasta de nord-vest a Rincai, locația stației de gardieni din Parcul Național Komodo. Acest lucru ar oferi o șansă pentru o întâlnire apropiată cu un dragon de Komodo.

Am debarcat pe un ponton de lemn și o pasarelă cimentată ducea la stația din parc, unde am fost întâmpinați de ranger care ne-ar ghida. La începutul după-amiezii, căldura era intensă. Șase dragoni de Komodo de dimensiuni bune moțeau calmiți la umbra cazărmii, așteptându-și pasiv vizitatorii cu o privire rece.

Înarmat cu un băț lung de lemn, ghidul s-a asigurat că nu ne apropiem prea mult de șopârle. Aceasta a fost urmată de o excursie până în vârful dealului pentru o vedere panoramică a golfului și a dealurilor din jur și o plimbare de întoarcere de 45 de minute în care nu am întâlnit dragoni. Capcana perfectă pentru turiști.

Dragon se apropie de o gaură de apă la Loh Liang, insula Komodo

În 2005, mă bucurasem de o întâlnire autentică în sudul Rincai. Barca aruncase ancora de pe o plajă pustie din golful Horseshoe, iar lumina aurie a după-amiezii era fabuloasă. Era momentul perfect pentru fotografiile iahtului, așa că i-am cerut căpitanului permisiunea de a merge pe uscat.

„Nu fără un membru al echipajului, pentru securitate”, a avertizat el. Nici o problemă. Nu mai fusesem pe plajă de cinci minute când un dragon de Komodo de 2.5 m a apărut din tufișuri aflate la aproximativ 40 de metri distanță.

Capul jos, s-a mișcat cu un mers ca de pisică, limba bifidă ieșind înăuntru și ieșind din bot pentru a obține un miros decent de mine, s-a apropiat, balansându-și brațele puternice înainte de la stânga la dreapta. A fost o priveliște fascinantă, dar înfricoșătoare.

Dintr-o dată s-a oprit la 20 de metri de mine în timp ce îl încadram cu teleobiectivul, cu un genunchi pe pământ. Cu un ochi roșu de diavol, s-a uitat la mine o vreme, cu capul în lateral. Lumea a stat pe loc. Apoi, de parcă i-ar fi fost satisfăcută curiozitatea, se întorsese din nou în tufișuri.

Locuri de nord Komodo

Multe locuri de scufundări sunt cele mai potrivite pentru începători, cu ape calme și puțină acțiune a peștilor. Scufundarea în Komodo distinge între „marea în scădere”, când apele Pacificului se varsă spre sud, în Oceanul Indian, și „marea în creștere”, când apele Oceanului Indian se varsă spre nord în Pacific.

Există o scădere vizibilă de 2-3° a temperaturii apei de la 28°C obișnuite la o plimbare în creștere, din cauza creșterii șanțului sudic. Te-ai descurca fără costum de neopină, dar cei mai mulți oameni poartă oricum un 3mm și unii chiar își doresc un 5mm!

Deoarece sunt expuși zilnic la aceste temperaturi, divemasterii poartă întotdeauna un costum de neopină, inclusiv glugă. Pentru a face scufundări pe țărmurile sudice ale Komodo și Rinca, este obligatoriu un costum de neopren de 5 mm.

Mantas, punctul culminant al orașului Komodo, sunt văzute la Mawan, Manta Point și Cauldron în estul și nordul insulei Komodo. În ziua a treia, planul era să facem scufundări în locurile nordice din Komodo: „Este cel mai bun din Komodo în ceea ce privește acțiunea peștilor”, a confirmat Cinzia. Nu aș fi dezamăgit.

Pe insula Mawan

Buze uriașe, Mawan

Rechini cu vârf alb care se ascund sub corali, Pengah Kecil

Scufundat pe o maree în scădere, Castle Rock este un afloriment stâncos care iese din mare. Curentul merge de la vest la est și am văzut școlar pești chirurg înotatoare galbene (Acanthurus xanthopterus), jack uriaș și obez, rechini cu vârf alb și gri de recif, pește liliac Teira, roșu roșu și napoleon foarte îmblânzit. O rază mare de vultur pătat a avansat, cadru complet, la sfârșitul scufundării.

Scoala de liliac Teira, Castle Rock

Rechin cu vârf alb însărcinat la Castle Rock

Şcoală de peşti chirurg cu înotătoare galbenă

Raza cu pete albastre pe moloz de coral, Crystal Rock

Cauldron este un canal de apă limpede între Gili Lawa Laut și Gili Lawa Darat, cu doar un curent ușor. Invitată Katrina din Anglia, lucrând la un proiect de cercetare pentru Fundația Marine Megafauna, a venit la bord pentru a ține o mică discuție despre manta înainte de scufundare.

Organizația, care a început în 2008 în Mozambic cu doctorii Simon Pierce și Andrea Marshall, și-a deschis o bază la Nusa Lebongan din Bali în 2011 și s-a înființat ulterior în Labuan Bajo, unde Katrina a oferit discuții săptămânale despre cele mai recente cercetări.

Briefingul Katrinei despre mantas

În timpul scufundării, o mantă de recif alb-negru rezidentă juvenilă, curios în privința scafandrilor, s-a dovedit a fi un model cooperant, înconjurându-ne de câteva ori peste fundul de nisip alb.

Manta rezidentă cu scafandri, Cauldron

Școală de snapper roșu (Lutjanus bohar) cu cricul ochi obez deasupra, Cauldron

Cauldron se îngustează într-o pâlnie și într-un canal numit Shotgun, de unde curentul a preluat. La intrare se adună școli de snapper roșu și negru și de jack. Oprirea de siguranță a fost făcută de cealaltă parte a Shotgun, unde o colonie de anghile de grădină a acoperit fundul nisipos.

Manta au 5 milioane de ani, dar au un strămoș elasmobranhic care are 415 milioane de ani. Aceste alimentatoare de jos sunt, de asemenea, filtre cu cinci branhii, iar forma de diamant este făcută pentru viteză.

Marcaje de identificare și remoras sub o manta de recif la Cauldron

Boxfish cu pete albastre cu scafandri, Manta Point

Nu mai este Manta genul acum – a fost înlocuit cu Mobulași sunt recunoscute două specii distincte: manta uriaș pelagic (Mobula birostris) și Manta de recif rezident (Mobula alfredi). Mantas melanistic nu sunt o specie separată, dar există o posibilă a treia specie în Caraibe.

Femelele apar întotdeauna urmate de masculii mai mici în urmărire fierbinte în timpul sezonului de împerechere. Masculul își folosește dinții pentru a se ține de înotătoarea pectorală a femelei. Fațați unul cu celălalt ventral, copulația durează de la 30 de secunde la două minute.

După o sarcină de 12 luni, un pui de manta este înfășurat în interiorul femelei înainte de naștere, ca un știulete de porumb. Când se naște, se desfășoară pentru a dezvălui o anvergură de 2 m.

Manta au cel mai mare creier dintre orice pește și o speranță de viață de 40-70 de ani. Ei mănâncă plancton, poate plastic, rulou de butoi și se pot scufunda la adâncimi de 1,400 m pentru a se hrăni. Migrația Manta a fost observată de la Komodo la Bali.

Manta se află pe Lista Roșie a IUCN ca fiind vulnerabile la dispariție și populația lor mondială este în scădere, dar acum sunt protejate în Indonezia, unde se consideră că aduc 15 milioane de dolari turistici anual.

Hole in the Rock

Batu Bolong, „Gaura în stâncă”

Un alt loc de scufundări care merită este Batu Bolong sau „Hole in the Rock”. Găsită la nord de Manta Point la nord-vest de Insula Komodo, această stâncă izolată iese abia și orizontal, cu un arc vizibil deasupra.

Sub apă, este o cădere simplă. La scăderea valului, curentul se repezi sălbatic de la nord la sud pe ambele părți ale stâncii, iar scafandrii trebuie să facă zig-zag dintr-o parte în alta în zona protejată.

Napoleon și jack roșu, Batu Bolong

Corali de masă și staghorn la Batu Bolong

O mulțime de viață de pești se adună acolo, de la unicorni eleganti, unicorni Vlaminck și jack cu tonuri roșii până la buze uriașe (Plectorhinchus albovittatus), cu țestoase care se hrănesc cu corali. Coralii mari de masă din zonele puțin adânci găzduiesc nori de anthias, domnișoare, pești papagal și wrasse.

Napoleonul este o întâlnire obișnuită, iar ocazional cineva primește surpriza unui șarpe de mare cu bandă mare la vânătoare. La creșterea valului, când fluxul de curent se inversează, temperaturile vor scădea de la 28°C la 25°C.

Șarpe de mare cu bandă la vânătoare peste corali portocalii, Batu Bolong

North Tatawa a fost o schimbare binevenită. Insula era uscată, deluroasă și maronie, cu stânci vulcanice albe și plaje pustii cu nisip alb.

Peisajul subacvatic era cel al unui versant colorat și al unei grădini de corali, cu stânci și bommie acoperite de corali moi portocalii și albi, Dendroneftia violet şi Tubastrea corali verzi și bureți tuburi maro mari.

Corali moi, pești înger cu șase benzi și buze diagonale pe Insula Tatawa de Nord

Pește liliac cu rame portocalie (Platax pinnatus) la o stație de curățare Tatawa

Corali moi portocalii și albi și stea de mare albastră, North Tatawa

Cu o mulțime de pești de recif, ciudatul ciupercă care păștea pe recif și oportunități pentru fotografii cu unghi larg împotriva soarelui, mediul stimulant a fost o feerie.

Uimire și magie

La fel ca Galapagos, Komodo are un nume învelit într-o aură de venerație și magie. Cu toate acestea, Parcul Național Komodo (KNP) ar putea fi o victimă a faimei care ar putea duce în cele din urmă la căderea sa.

Creveți mai curați pe bubble coral

La ultimele mele scufundări la Castle Rock și Crystal Rock în nord, am fost șocat de prezența a 15 bărci de scufundări la fața locului, tradusă într-o mulțime de scafandri sub apă. Nu ceea ce ați defini ca fiind o experiență autentică curată.

La sfârșitul anilor 1990, 30,000 de oameni au vizitat Parcul Național Komodo. Acesta a crescut la 36,000 în 2009, până în 2015 era de 95,410 și în 2018, 176,000, cu proiecții uriașe pentru anii următori.

Satul traditional Manggarai, Belaraghi

Copiii din satul Gelakoko

Situația scăpa de sub control și mai mulți operatori de scufundări din Labuan Bajo, inclusiv Centrul de scufundări Flores, își ridicau vocea în semn de dezaprobare. Având în vedere taxele mari care se percep vizitatorilor și scafandrilor, conducerea KNP a fost mai degrabă iresponsabilă?

Evaluarea IUCN 2017 privind conservarea patrimoniului mondial pentru KNP a denunțat practicile de pescuit abuzive și ilegale și creșterea nereglementată a numărului de turiști. Amenințări serioase au venit și din partea populației umane în ceea ce privește poluarea și gunoiul, iar lista de patrimoniu mondial a KNP a devenit o „preocupare semnificativă”.

Gobi pe tulpină hidroidă

Scafandri care se relaxează la suprafață la sfârșitul unei scufundări

Pescarii nu au respectat zonele interzise de capturare, iar capturile de rechini erau în creștere; gardienii din parc nu au impus sau sancționat în mod eficient pe cei care făceau greșit, călătoriile cu barca de scufundare creșteau exponențial – toate acestea au cerut reglementarea accesului cu barca la locurile de scufundare.

A fost nevoie să se implementeze instalații de acostare pentru a evita deteriorarea ancorelor la recifele de corali. Zonarea era necesară în care anumite activități erau permise sau interzise.

Apoi a venit pandemia de Covid, iar până în 2022 turismul a scăzut din nou la aproximativ 50,000 pe an. În 2023, parcul a primit 300,488 de vizitatori, o creștere substanțială față de anul precedent. În timp ce vizitatorii din Labuan Bajo s-au de patru ori între 2019-2024, se preconizează că vor ajunge la un milion în acest an.

Insulele Labuan Bajo

Un studiu anterior a indicat că numărul de vizitatori anual la Komodo ar trebui limitat la maximum 219,000 din cauza impactului mulțimilor mari asupra comportamentului dragonilor de Komodo. Autoritățile au căutat de mult timp modalități de a limita numărul prin creșterea taxelor de parc.

În consecință, conducerea parcului, BTNK, intenționează acum să-l închidă în anumite zile ale săptămânii pentru a regenera ecosistemul și a redirecționa turiștii către alte atracții din regiune. Această politică este de așteptat să fie implementată din 2025. Locuitorii insulei Komodo sunt împotriva planului, deoarece veniturile și mijloacele de existență depind de turism.

Taxa zilnică de intrare pentru Insula Padar este în prezent de 150,000 de rupii (7.40 GBP) în zilele lucrătoare și de 250,000 de rupii (12.40 GBP) în weekend. Pentru persoanele care merg într-o croazieră, taxa de intrare la KNP a fost actualizată în aprilie 2024 la 400,000 de rupii pentru cetățeni și 700,000 de rupii (34.70 GBP) pentru străini.

Vedere panoramică, insula Padar

Muck-diving

Nicio excursie la Flores nu ar fi completă fără scufundări în Maumere, în partea de est a insulei. Maumere a fost distrusă dramatic în 1992 de un cutremur de 6.8 cu epicentrul său în Marea Flores, urmat de un tsunami devastator care a ucis 2500 de oameni.

Plec să facem scufundări în Maumere

Gobi de semnal, Signigobius biocellatus

Lacurile craterului Kelimutu, Moni, central Flores

Recifele de corali au suferit daune în consecință și, deși a existat o oarecare regenerare de atunci, zona nu poate egala scufundările din Parcul Național Komodo.

Acestea fiind spuse, ar trebui să ia în considerare oferta foarte bună de scufundări în noroi. Se amestecă atât moloz de corali, cât și pete de nisip vulcanic, nămol fin și chiar paturi de iarbă de mare, care găzduiesc, printre altele, căluțul de mare Flores.

Întâlnirile cu nudibranchi au fost încântătoare și au inclus specii precum: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui cu cerata albastra si varfuri portocalii, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum și mai multe filodesmiu specii inclusiv P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibranch

Punctul culminant al tuturor pentru mine a fost giganticul Niamira alleni ex-Ceratosma sp nudibranh, o vedere foarte rară și prima mea! Alb sidefat, este acoperit cu butoane și prezintă o cruce uimitoare de apendice pe spate, cu branhiile argintii sidefate ca o floare în mijloc.

Și mai izbitoare a fost extensia apendicelor asemănătoare unei sonde care se ridica sus din vârful capului, acoperită de asemenea cu butoane. O creatură uluitoare, care m-a lăsat gâfâind de parcă aveam o viziune halucinogenă...

Nudibranhul gigant Niamira alleni foarte rar

De ce sunt dragonii de Komodo atât de mari? Dragoni Komodo Dimensiunea gigantică a dragonului de Komodo se explică prin faptul că este o „populație relictă” de șopârle mari varanide care au trăit cândva în Indonezia și Australia în epoca pleistocenului. Fosilele găsite în Australia au fost datate cu o vechime de 3.8 milioane de ani. Acum 900,000 de ani, pe insula Flores, dragonii de Komodo se hrăneau cu elefanți pitici (Stegodon sondaari). Astăzi, hrana lor este cea mai mare parte a căprioarelor din Timor, deși mănâncă și carii, nevertebrate, păsări și chiar pești. Se credea cândva că mușcătura lor veninoasă se datorează bacteriilor puternice din gură, dar acum se dovedește că există glande veninoase în maxilarul inferior care secretă mai multe proteine ​​toxice și un anticoagulant printre altele. Acest lucru induce scăderea tensiunii arteriale, paralizie musculară și pierderea conștienței. Dragonii ucid folosindu-și dentiția pentru a provoca șoc și traume. În mod surprinzător, au o igienă bună a gurii. După hrănire, ei petrec până la 15 minute lingându-se buzele și frecându-și capul de frunze. Împerecherea are loc între mai și august, iar ouăle sunt depuse în septembrie. Masculii se bat pentru femele. Dragonii pot fi monogami și formează „legături de pereche”, un comportament rar pentru șopârle. Șaizeci la sută din ouă sunt depuse în cuibul megapodului cu picior portocaliu, 20% la nivelul solului și 20% în zonele deluroase. Ei depun puie de până la 20 de ouă în medie, cu o perioadă de incubație de 7-8 luni. Dragonii proaspăt eclozați sparg oul cu un dinte de ou. Vulnerabili la naștere, măsoară 46 cm și caută refugiu în copaci în primii câțiva ani de existență pentru a evita prădarea de către adulții canibali. Este nevoie de 8-9 ani pentru ca un dragon să se maturizeze și poate trăi până la 30 de ani. Cerbul Timor este prada principală a dragonilor Un fenomen uimitor a fost observat la Grădina Zoologică Chester, în Anglia, în 2005. O femelă captivă pe nume Flora, care nu a avut contact cu un mascul de mai bine de doi ani, avea o ponte de 11 ouă. Șapte au eclozat și toți erau bărbați. Oamenii de știință au presupus la început că Flora ar fi putut stoca spermatozoizi de la o întâlnire anterioară cu un bărbat, dar acest lucru s-a dovedit incorect. A fost primul exemplu de partenogeneză la dragonii de Komodo. Un al doilea caz a fost observat la grădina zoologică din comitatul Sedgwick din Kansas în 2008, când două ouă nefertilizate au dat și pui pui de sex masculin. Această adaptare reproductivă permite unei femele izolate – adică o nișă de insulă – să producă descendenți masculi prin partenogeneză și să se împerecheze cu aceștia pentru a asigura o populație care se reproduce sexual atât a descendenților masculi, cât și a femeilor. Au fost raportate douăzeci și patru de atacuri asupra oamenilor între 1974 și 2012. În 2008, un grup de cinci scafandri blocați pe plaja insulei Rinca au fost atacați de dragoni de Komodo. Ei au fost ridicați două zile mai târziu de o barcă de salvare indoneziană. Apus de soare în Parcul Național Komodo, văzut din Labuan Bajo În 2009, un ghid al unui parc național staționat pe Rinca a fost prins în ambuscadă și mutilat de un dragon care se ascunsese sub biroul lui. În mai 2017, un turist din Singapore în vârstă de 50 de ani, care mergea singur pe insula Komodo, în ciuda tuturor sfaturilor, a supraviețuit unui atac, dar pentru un picior grav rănit. În 2015, populația în scădere a dragonilor a fost evaluată la 3,014 indivizi. Dragonul de Komodo dispăruse pe insula Padar în 1975. O specie vulnerabilă pe lista IUCN, dragonul de Komodo este protejat oficial din 1980.

