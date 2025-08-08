Scufundări în lumea ascunsă a peșterilor din Biak

Departe de traseele turistice obișnuite, așa cum tinde adesea să fie, scafandru-explorator PIERRE CONSTANT caută peșteri pe o insulă din Papua de Vest, unde forțele japoneze s-au săpat odinioară în rețele subterane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Insula principală a arhipelagului Biak se află în Golful Cenderawasih, în apropierea coastei de nord a provinciei indoneziene Papua de Vest. În timp ce 90% din Papua continentală este creștină, 50% din Biak este musulmană, deși inițial era animistă, deoarece cultura Biak Numfor este una melanesiană.

Insula a fost văzută pentru prima dată de navigatorul portughez Jorge de Meneses în 1526, iar navigatorul spaniol Alvaro de Saavedra a trecut pe acolo doi ani mai târziu.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Biak a fost o fortăreață a Armatei Imperiale Japoneze. Spre sfârșitul războiului, 11,000 de soldați IJN se ascundeau în peșterile sale din junglă, cu multă muniție și nouă tancuri ușoare HaGo de tip 95, așteptând forțele americane ale generalului McArthur.

Gua Jepang (Peștera Japoneză), aflată la 5 km de orașul Biak, făcea parte dintr-un sistem care se întindea pe 3 km spre plaja Parai și oferea refugiu pentru 3,000 de soldați japonezi. Cu toate acestea, după ce un avion american a fost doborât de o rachetă lansată de acolo, americanii au început să bombardeze situl, masacrându-i pe cei aflați înăuntru.

Până la sfârșitul Bătăliei de la Biak, care a durat de la debarcarea SUA pe 27 mai până pe 17 august 1944, SUA suferiseră 3,000 de pierderi și 474 de morți, în timp ce forțele japoneze aveau 6,100 de morți și 450 de capturați. Comandantul lor, colonelul Kizume Naoyuki, a comis... Hara-kiri.

Golful Japonez

După o călătorie de două zile din Franța via Jakarta, avionul meu aterizează în Biak la 5.30:XNUMX dimineața. Am decalaj orar și îmi va lua două zile să mă refac.

Mă îndrept spre Gua Jepang (Golful Japonez) pe o motocicletă a lui Jake, Hotelul Asana BiakRecepționerul lui. Acoperită de mușchi verde, o potecă cimentată duce la o scară care dispare în zig-zag sub pământ.

Dolina de la Gua Jepang

Intrarea prin arcadă în peșteră

Destul de udă, intrarea arcadă seamănă cu cea a unei catedrale, cu apă care picură din tavan. Enorma încăpere dezvăluie o ieșire la dreapta și o alta gigantică la stânga. Sticle sparte zac peste tot.

Descopăr un os auriu-maroniu încrustat în podeaua peșterii. O perdea impresionantă de viță de vie și rădăcini coboară pe peretele din stânga, care se deschide într-o dolină mare. Locul este atmosferic.

Pandani subțiri, cu coroanele lor de frunze lungi și spinoase, stau drepți în mijlocul dolinei, adăugând o notă de Parc Jurassic acestui mediu straniu. Butoaie japoneze vechi și ruginite pot fi găsite la poalele viței de vie agățate.

Traseul ocolește interiorul, urcând încet până la o dealură care domină miezul gropii. Deodată, Jake arată un șarpe maroniu-cupru, lung de aproximativ 1 m, care stă nemișcat chiar în fața mea.Mangabasio!„, avertizează el, făcând un pas înapoi. „Otrăvitor!”

Șarpele Wekanampo veninos

Trag câteva fotografii înainte ca șarpele să se aventureze pe faleză cu o ușurință uimitoare. Muzeul în aer liber expune mitraliere, mortiere, obuze, bombe, rachete, o colecție de canistre japoneze, căști, sticle și chiar mașini 4x4 vechi și o elice.

Mortare și rachete japoneze din cel de-al Doilea Război Mondial

Este zi de piață în Bosnik, locul debarcării amfibie americane din 27 mai. Tarabele vând mâncăruri tipice papuane, cum ar fi nuci de areca, manioc, cartofi dulci și prăjituri de sago, precum și carne afumată. poulpe și mărgele de scoici afumate, pește proaspăt, frunze de papaya, fasole și banane.

Toată lumea mestecă nuci de areca toată ziua și mă întâmpină cu un zâmbet viu, cu guri roșii, în timp ce trec pe acolo, un străin într-o țară necunoscută: „Bună, domnule!” Bosnik este punctul de plecare al ambarcațiunilor publice către Insulele Padaido din apropiere, cunoscute pentru locurile atractive de scufundări care oferă.

Canoe cu stabilizator în Bosnia

Acoperită de junglă, o creastă calcaroasă înaltă de 40 m se întinde ca o coloană vertebrală de-a lungul coastei de sud, până la Tanjung Barari, promontoriul estic al insulei Biak. Este un vechi recif franjurat care a evoluat într-un mediu carstic, cu peșteri și râuri subterane. Plănuiesc să-l explorez în următoarele zile.

Peștera Opiaref

Încă supărat de fusul orar, mă trezesc la 3 dimineața. Maestrul de scufundări Yulius apare mai târziu cu motocicleta lui, încruntându-se la vederea grămezii mele de... saciNe îndreptăm spre satul Opiaref, dincolo de Bosnik. Am auzit de o peșteră mare cu bazine de apă, un loc de joacă pentru școlari și anticipez niște scufundări în peșteri, deși Yulius nu este un scafandru pasionat de peșteri.

Divemasterul Yulius aduce buteliile și echipamentul

Ca să fim corecți din punct de vedere politic, îl vizităm pe „mare-om”, care nu are nicio obiecție față de vizita mea. E nerăbdător să știe dacă voi descoperi ceva.

În spatele școlii elementare, o potecă duce la o deschidere gigantică în faleza de calcar, suficient de mare pentru un tunel de metrou. Gua Serumi (Peștera Opiaref) arată ca un râu subteran. Dincolo de grămada de pietre de la intrare, bălțile sunt uimitor de limpezi. Acesta este rezervorul de apă dulce al satului.

Intrarea în Peștera Opiaref pentru o scufundare

Împăcându-mi echipamentul pe o stâncă alunecoasă acoperită cu guano de lilieci, sar înăuntru.

Prima baltă are 2-3 m adâncime, dar găsesc un pasaj la dreapta sub stâncă care se prăbușește într-un tunel îngust. Vin niște pești să mă întâmpine – sunt gri-ardezie cu o dorsală dublă. aripioară, ochi opaci de culoare albastru-cobalt și o maxilară inferioară proeminentă. Creveții mari și curioși, cu pense lungi și albastre, sunt atrași de raza torței.

Tunelul principal din Peștera Opiaref

Un membru al familiei Eleotridae, cu apă dulce, înoată pe un fund mâlos din Opiaref

O crevetă de râu maimuță (Macrobrachium lar)

Mă îndrept spre a doua piscină. Cu o înălțime de doar 10 m, tunelul principal se termină cu un perete de stâncă, la aproximativ 60 m de intrare. Cățărându-mă peste stâncile din mijlocul peșterii, observ că adâncimea crește pe cealaltă parte. Un alt pasaj se deschide în dreapta, mai îngust și șerpuitor.

Cu peretele de stâncă încă în față, observ contrastul puternic dintre calcarul alb și o rocă sedimentară evident maro închis. Un coridor îngust, vertical, de formă ovală, se deschide în stânga mea și duce la o cameră laterală, alungită și paralelă cu tunelul principal.

Coridor care duce la o cameră laterală

Fundul este acoperit de nămol fin, foarte volatil, care aripioară-lovitura poate deranja într-o secundă. Vizibilitatea excelentă este un plus. Gua Serumi este mică și are o adâncime maximă de puțin sub 9m.

Scafandrul Chris iese din tunelul îngust în al doilea bazin de la Opiaref

Yulius mă prezintă pe Salmon, un fermier papuan jovial și cu barbă. De asemenea, scafandru, știe de un lac cu apă dulce lângă plaja Samares, pe coasta de nord: „Hai să mergem!”

Drumul șerpuiește o vreme, apoi devine o potecă de pământ sculptată în râpe de ploi. Este o zonă muntoasă, cu o junglă deasă și copaci mari.

Lăsând mașina în urmă, continuăm în sus pe jos, apoi în jos abrupt timp de 45 de minute. Sunetul îngrozitor al drujbelor confirmă că în zonă se desfășoară exploatarea forestieră și reduce la tăcere țipetele vesele ale cacadu-ilor cu creastă de sulf, papagalilor Eclectus și lori-lori cu capă neagră.

Pantai Samares este o plajă pustie din Pacific. O potecă urcă în junglă printre copaci mari cu rădăcini de contrafort și palmieri nipa. Lacul Opsnundi (Omul Săritor) apare într-o poiană, o piscină magică, turcoaz cu apă. Bușteni mari au căzut în ea, dar apa este limpede ca ginul și este o încântare vizuală.

Opsnundi, un lac turcoaz în soarele după-amiezii

Simțurile îmi spun că există o gaură în mijloc, dar nu voi ști sigur până nu mă voi aventura sub suprafață.

Peștera Air Biru

Intrarea peșterii Air Biru, Anggraidi

În satul Anggraidi, verificăm peștera Air Biru. Deschiderea mare arată ca o gură gigantică cu colți – stalactite bombate și rotunjite. Este o piscină cu apă limpede. Un pește mare mă verifică în timpul scufundării mele de 15 minute, dar nu reușesc să găsesc nicio pistă.

Văzute de sub apă, stalactitele mari încurajează creativitatea fotografieGăsesc peștele gri închis cu marginile sale galbene scopuri într-un colț – este aceeași specie ca în Opiaref, deși aceasta are 25 cm lungime. O țipară iese din întuneric la lumină, doar pentru a dispărea într-o clipă.

Lacurile Snermus și Snermas

Un drum asfaltat leagă orașul Biak de Korem, pe coasta de nord. Trei lacuri cu apă dulce dau iluzia unor doline, dar culoarea lor verde-măr spulberă orice speranță.

Lacurile Snermus și Snermas oferă piscine decente pentru copiii localnici care folosesc plutele și buștenii lor plutitori, dar sub apă vizibilitatea este de abia 50 cm, iar adâncimea maximă până la nămol de 12 m. Dezamăgitor.

Situată într-un golf în formă de U, plaja Korem a fost locul unui atac devastator... tsunami în 1996. Tanjung Saruri, pe coasta de nord, este un promontoriu cu terase de corali ridicate. Este un platou foarte fotogenic, cu bălți de apă la reflux.

Terase de corali ridicate la Tanjung Saruri

Mai la vest se află satul Warsa, iar dincolo de el se află podul care oferă accesul către insula Supiori, care este mai muntoasă decât Biak. Acolo drumul se desparte între nord și sud, ducând până la Korido.

La aproximativ 45 de minute sud de pod se află interesanta peșteră Mankruro, care a fost folosită și de soldații japonezi.

Peștera Mankruro, Insula Supiori

Lacul Opsnundi

Cu o izbucnire de curaj, mă întorc la Opsnundi cu tot echipamentul meu. Somon se oferă voluntar să care rezervorul: „Nicio problemă, papuașii sunt oameni puternici!”. Am destule de cărat cu mine. rucsac, angrenajul într-o plasă sac și camera la distanță de braț.

Somon înainte de scufundare la lacul Opsnundi

Jurnalele subacvatice de la Opsnundi

Pește în Opsnundi

Un Eleotris sau un dormitor cu obraji spinoși și ochi verzi

În ciuda lipsei de soare, scufundarea se dovedește a fi o experiență palpitantă. În apa albastră, mă minunez de amestecul de bușteni acoperiți de mușchi și alge agățate și de peștii care nu au mai văzut niciodată un scafandru.

Cu o adâncime maximă de 13 m, găsesc și o mică peșteră de calcar, dar până termin scufundarea de 52 de minute, încep să tremur.

Peștera lui Simpson

Un loc interesant se află în satul Ruar, unde un pârâu izvorăște dintr-o peșteră din faleză. Îmi bag nasul înăuntru și, după ce am înaintat 10 m în tunelul subteran, am descoperit că apa iese într-o groapă verticală adâncă, înconjurată de calcar ascuțit.

Mă scufund cu lanterna și o frânghie puternică atașată de o stâncă deasupra găurii. La o adâncime de 3.5 m, coridorul este plat, dar mă aflu într-un punct mort, fără niciun loc prin care să mă strecor.

Simpson, „mare-om”, crede că voi fi nerăbdător să văd niște peșteri japoneze în jungla din spatele satului Ruar. Se uită cu îndoială la șlapii mei, dar spune liniștitor: „Sunt la doar 200 m distanță!”

Se dovedește a fi o urcare abruptă, alunecoasă prin junglă și o oră dus-întors. Ajungem la falca căscată a peșterii, la poalele unui grup abrupt de bolovani, dar nu există nicio cale de intrare acolo cu șlapi.

În dimineața următoare de duminică, îmbrăcat în cămașă albă și cravată neagră, Simpsons este gata de biserică. „Mă întorc într-o oră”, spune el. Dorm dus pe un scaun de pe balconul lui când se întoarce – cinci ore și jumătate mai târziu.

Înapoi la fața locului. Simpson doboară rapid câțiva copaci subțiri și drepți și îi transformă într-o scară ce ne va permite să trecem prin intrarea în peșteră.

Simpson intră în peștera din jungla Ruar folosind o scară construită rapid.

Stalactite și stalagmite magnifice în Peștera Simpson

Peștera este imensă, cu camere ascunse, stalactite, șaluri (formațiuni cristaline de calcit), coloane uriașe și stâlpi subțiri.

Podeaua este plină de sticle sparte, cutii ruginite și cutii pătrate de biscuiți. Abia îmi pot imagina condițiile îngrozitoare în care trăiau acești soldați japonezi în întuneric, ca niște șobolani. Trebuie să fi fost o experiență mizerabilă și deprimantă din punct de vedere psihic.

Piloni masivi

Câteva rămășițe de gaz mascaOchelarii rotunzi ai lui zac pe pământ, în fața intrării. Am numit locul Peștera lui Simpson.

Lima Kamar

Ascuns în panta stângă a drumului, la vale, se află un modest memorial japonez, cu un vechi stâlp de lemn sculptat cu inscripții Kanji. În apropiere se află Lima Kamar, o peșteră subterană cu cinci camere. „A fost cândva un spital japonez în timpul războiului”, explică Simpson.

Rămășițele japoneze în peștera Lima Kamar, Ruar

Este un grup de camere mici legate între ele prin pasaje înguste, cu flacoane de medicamente și sticle goale împrăștiate într-un colț. Această gaură de șobolan oferă o dimensiune înfiorătoare ororilor unui trecut apus.

Insula Owi

Într-o seară îl întâlnesc pe Bupati, Yusuf Melianus Maryen, care a fost liderul politic al Regenței Biak timp de mai bine de 10 ani. Un om cald și amabil, mă întâmpină călduros cu o farfurie tradițională din ceramică pe care este înfățișată pasărea paradisului Cenderawasih.

Îi explic natura muncii mele, iar Bupati se oferă să mă ducă pe insula Owi cu barca lui. Salmon a dezvăluit existența unor peșteri care conțin „apă albastră” acolo.

Scufundări în lumea ascunsă a peșterilor din Biak 32

Traversarea pe o mare liniștită durează o jumătate de oră. Plaja cu nisip alb a insulei Owi este mărginită de cocotieri legănați; un copil vâslește în canoea sa exterioară.

Copil într-o canoe cu balancină, Insula Owi

O biserică catolică afișează o pancartă inscripționată Rarama bebeluș„Cu plăcere”. Îi facem o vizită ritualică „omului mare” Pete Demaras, un tip cu barbă albă și un inel roșu de suc de nucă de areca în jurul bărbiei.

„Bigman-ul” de la Insula Owi, Pete Demaras

Urcăm pe vârful unei creste și o nouă peșteră se deschide pe o pantă alunecoasă. „Aceasta este Funfundei, care înseamnă «Simțire bună»... În timpul războiului, soldații americani veneau aici să adune apă”. Pe insulă fusese un aerodrom american.

Îmi aprind lanterna frontală și mă strecor înăuntru. Trebuie să fiu acrobatic prin pasajele înguste cu stalactite deasupra. Dau peste un iaz cu apă limpede și mă gândesc: O să verific și eu asta! În curând mă minunez de două camere subacvatice deosebite cu stalactite, stalagmite, șaluri și paie (stalactite tubulare).

Stalactite în camera principală a Peșterii Feelgood

Stalactite și stalagmite la adâncime în Peștera Feelgood

Fosila unei cochilii de Trochus

Am găsit și câteva fosile. Există o cochilie tip pieptene cu cinci degete, niște cochilii de Trochus turban și scoici. Adâncimea maximă este de 5.5 m și durează doar 20 de minute de scufundare, ceea ce nu permite explorarea altor pasaje. Formată deasupra apei, Peștera Feelgood a fost ulterior inundată de apa de ploaie care s-a infiltrat prin acoperiș.

Înainte de a părăsi insula, Salmon crede că ar trebui să fiu interesat de niște epave de avioane. „Nu departe!”, promite el. Mersul pe jos de 25 de minute printr-o livadă de cocotieri în tufișurile insulei Owi duce la o autostradă asfaltată năpădită de vegetație – aerodromul american.

Îmi șterg transpirația de pe frunte cu dosul palmei. „Ce zici de epave?”, întreb, încă poftiind ceva adevărat.

„Avioanele? O... au dispărut deja!”