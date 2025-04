7 MOTIVE PENTRU CARE WAKATOBI ESTE UN PREFERAT PENTRU FANI

Wakatobi Resort este una dintre cele mai renumite destinații de scufundări și snorkeling din lume. Oaspeții din întreaga lume își fac planuri pentru a vizita această insulă de paradis îndepărtată, iar personalul stațiunii este acum pregătit pentru sosirea lor.

De-a lungul anilor, mulți vizitatori au numit Wakatobi o „destinație de vis”, dar ce anume menține stațiunea în fruntea listei de favorite a atâtor scafandri? Iată doar câteva dintre motive.

LA DISTANTA DAR ACCESIBIL

Wakatobi sits on a small island in a remote corner of Indonesia in Southeast Sulawesi. But unlike many out-of-the-way destinations, getting to the resort won't require a string of puddle jumpers, inter-island ferries and taxi rides. Instead, arriving guests are met by the concierge staff at the Bali Airport, and from that moment they take care of everything, from the heavy lifting to coordinating transfers and scheduling overnight layovers. This allows guests to rest and refresh prior to boarding a direct mid-morning charter flight to Wakatobi's private airstrip. On arrival, you can relax over lunch and plan an afternoon dive, knowing that your bags have been delivered to your bungalow or villa, and your scuba gear moved to the dive center and made ready for use.

TARMUL CU MAI MULT

Casa Recifului lui Wakatobi și-a câștigat reputația ca fiind una dintre cele mai bune scufundări pe țărm din lume. Scafandrii și snorkelerii pot explora acest sit vast și divers timp de zile, făcând noi descoperiri cu fiecare imersiune. De la plajă, o zonă extinsă de paturi de iarbă și capete de corali dețin numeroase comori mici care așteaptă descoperiri. La optzeci de metri de țărm, un raft puțin adânc, încrustat de corali, trece într-o pantă abruptă și un perete care se prăbușește dincolo de gama de scuba. Zidul House Reef de-a lungul nordului și sudului debarcaderului stațiunii este acoperit cu un strat dens de corali tari și moi, evantai de mare, bureți și tunicate, cu surplome care creează locuri de odihnă pentru broaște țestoase rezidente, homari și alte crustacee, în timp ce multe varietăți. de pești în școală înoată în apropiere și spre albastru.

Divers defending the wall below the end of the resort's Jetty.

Intrarea în House Reef este ușoară, deoarece scafandrii și snorkelerii pot face scurta înot de la țărm sau pot coborî scările de la debarcader. Pilotele debarcaderului atrag pești de bancuri, iar în apropiere sunt aglomerate zeci de anemone populate cu pești clovn emblematici. În plus, site-ul este disponibil pentru scafandri și snorkelleri zi și noapte, iar la cerere, „barcile cu taxi” Wakatobi vor transporta oaspeții către porțiuni mai îndepărtate ale recifului, astfel încât aceștia să poată întoarce pe îndelete drumul înapoi la debarcader.

O Grădina Zoologică Subacvatică

Giant Star pufferfish (Arothron Stellatus) can grow to 1m in length. Wakatobi, SE Sulawesi, Indonesia

Rezervația marina privată creată și susținută de Wakatobi Resort găzduiește unele dintre cele mai curate și mai diverse recife de corali de pe pământ. Fiecare dintre cele peste 40 de locuri vizitate de ambarcațiunile de scufundări ale stațiunii este spectaculos în felul său, dar unele sunt deosebit de bucurate de personal și de scafandri deopotrivă. Printre acestea se numără Grădina Zoologică. La doar o plimbare rapidă cu barca de la stațiune, acest site este unul dintre cele mai pescuite locuri din centrul Indoneziei. Aproape de țărm, un petic recif într-un golf cu fundul de nisip oferă adăpost pentru o mulțime de vieți marine interesante. O privire pe îndelete printre corali va expune peștii-broșcă, peștii fantomă și peștii scorpion care se ascund la vedere. O examinare mai atentă poate dezvălui premii mai mici, cum ar fi homarul ghemuit păros, în timp ce o examinare a fundului va scoate vizuini bizare, cum ar fi observatorul stelelor și creveții-mantis asemănător extratereștrilor. Banci mari de pești capră, buze dulci și fusilieri șerpuiesc. Anemonele ciuperci de la Grădina Zoologică găzduiesc peștele ciupercă omonim, care este un mic pește alb cu un cap triunghiular care îi dă aspectul unui mic piton subacvatic. Grădina Zoologică este în principal un sit de corali duri, dar o mică creastă se extinde în afara recifului la aproximativ 20 m, cu niște corali trandafiri uimitori, mari, corali moi colorați și o cădere abruptă în apă adâncă.

Twin spot lionfish will come out of their hiding place to hunt for food when the sun goes down.

Grădina Zoologică este un loc preferat și pentru scufundări nocturne. La amurg, multe soiuri de pești colorați ies din coralul de cerb și din moloz. Sub acoperirea întunericului deplin, o nouă gamă de animale nocturne, cum ar fi vânătoarea de sepie, viermi plati colorați și multe specii de pești leu cufundă reciful, inclusiv evazivul pește leu Twinspot. Aici se găsesc calmari și caracatițe Bobtail, iar luminile de scufundare vor dezvălui mii de ochi strălucitori de la diverșii creveți și crabi care atârnă în aproape fiecare crăpătură și crăpătură.

O CĂLĂTORIE LA MARFIE

A scuba diver swims next to the Ridgeline shape coral reef at a site called Blade, Wakatobi, Indonesia.

Situl unic cunoscut sub numele de Blade este format dintr-un șir de munți subțiri paraleli care se ridică de la o creastă mai adâncă până la doi metri de suprafață. Când este văzută din profil, întreaga formațiune seamănă cu dinții zimțați ai unui cuțit uriaș pus pe tăiș, de unde și numele. Pinaculele individuale sunt lungi, dar destul de înguste. Scafandrii care plutesc aproape de suprafață pot vedea de fapt ambele părți ale formațiunilor simultan de sus. Blade este la fel de pitoresc, complet cu o serie de bureți giganți și evantai de mare care uneori pot crește până la 2-3 m în diametru.

Red whip corals grow thick on the steep sides of each pinnacle, providing fantastic photo opportunities. Multi-hued crinoids can often be seen perched on the tips of gorgonians, extending their tentacles to catch passing morsels of food. Mild currents allow divers to drift from peak to peak, evoking a sensation of weightless flight. All in all, Blade is an experience not soon forgotten.

SOI PLĂCUT MULTIMII

Wakatobi oferă ceva pentru toți. Scafandrii pot petrece ore de relaxare pe recifele de mică adâncime și pot explora golfuri adăpostite sau pot arunca pe vârfuri acoperite de corali care atrag bancuri mari de pești. Recifele care încep foarte aproape de suprafață coboară la adâncimi de peste 100 de metri, creând oportunități pentru profiluri lungi pe mai multe niveluri și oferind scafandri cu rază extinsă de noi oportunități.

Stingray cu pete albastre

Scafandrii pasionați sunt încântați să afle că Wakatobi este la fel de plăcut pentru partenerii care nu fac scufundări și pentru copiii de acasă, deoarece stațiunea este potrivită pentru familii și oferă o gamă largă de activități acvatice, pe plajă și pe uscat. Bungalourile pot fi amenajate pentru a găzdui familiile și există vile pe malul mării cu unul și două dormitoare, care oferă mult mai mult spațiu. Un program de dădacă eliberează noi părinți, iar programele Bubblemaker și de scufundări pentru juniori le permit tinerilor să experimenteze în siguranță lumea subacvatică. Aceleași recife de prim rang care uimesc scafandrii sunt la fel de invitați pentru snorkelleri, cărora li se acordă același respect ca și scafandrii și sunt bineveniți la bordul bărcilor care se îndreaptă către numeroasele locuri cu o componentă mică. Acest lucru creează oportunități unice pentru membrii familiei care nu fac scufundări de a se alătura distracției.

Scufundarea pentru a face o diferență

Într-o epocă în care a deveni verde este ceea ce trebuie făcut, Wakatobi rămâne lider regional în conservarea și protecția mediului. Programul colaborativ de conservare a recifului, premiat al stațiunii, a fost printre primele de acest gen, creând o nouă paradigmă pentru turismul durabil. Stațiunea operează stații de reciclare și de atenuare a apelor uzate, sponsorizează curățări săptămânale care implică până la 100 de localnici și lucrează îndeaproape cu comunitățile locale și guvernele în problemele gestionării deșeurilor. Proprietarii stațiunii au jucat un rol esențial în aducerea energiei solare curate în regiune.

BUN VENIT CALDO ȘI INTERVALE DE SUPRAFAȚĂ GUSTOARE

Privind apusul de pe debarcaderul lui Wakatobi.

Echipa Wakatobi se mândrește cu oferirea unui amestec special de ospitalitate care combină o etică a serviciilor de cinci stele cu căldura unui prieten de familie. Zâmbetele sunt peste tot și nicio cerere nu este banală sau uitată. Un punct culminant al experienței Wakatobi este ora mesei. Restaurantele rafinate și locațiile îndepărtate nu merg întotdeauna împreună, dar Wakatobi oferă o excepție spectaculoasă și delicioasă de la această regulă. Zborurile charter directe care accelerează oaspeții către Wakatobi oferă, de asemenea, bucătăriilor stațiunii o aprovizionare constantă cu cele mai proaspete alimente și produse din Bali și din întreaga lume.

Locația principală a restaurantului stațiunii, lângă plajă, creează o experiență culinară de primă clasă într-un cadru relaxat, dar elegant, cu un meniu care include o gamă largă de mâncăruri internaționale, împreună cu o gustare interesantă de bucătării indoneziene, toate preparate proaspăt de o echipă culinară expertă. Bucătarii sunt bucuroși să creeze preparatele preferate ale oaspeților, la cerere și, de asemenea, pot satisface o serie de cerințe dietetice speciale.

Doriți să aflați mai multe despre Wakatobi Resort sau să vă programați propria vizită în micul lor bucățică de paradis? Vizita wakatobi.com unde puteți completa a anchetă rapidă de călătorie sau trimiteți un e-mail echipei la office@wakatobi.com.