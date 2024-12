20 de minute cu cel mai mare apneist din lume

El s-a bucurat de mult de acest statut, dar abia acum ALEXEY MOLCHANOV ajunge la o audiență globală mai largă, prin noul documentar de 90 de minute. Apărător. Proiectul său de a doborî toate cele cinci recorduri de profunzime ale sportului în 2023 a oferit un complot convingător – dar, cu toate responsabilitățile sale, începe el să joace mai sigur? El discută despre asta cu Steve Weinman – precum și despre posibilitatea de a adăuga încă 10 m adâncime la acele recorduri mondiale.

Ți-a plăcut să urmărești Freediver?

„Mi-a plăcut mult filmul. Cred că arată foarte, foarte bine atmosfera, arată frumusețea sportului, unele pericole ale sportului, astfel încât oamenii să înțeleagă ce pot face dacă devin apneisti – pot avea aventuri, pot învăța să rămână calmi și relaxează-te mai bine, dar arată și că există anumite pericole și de ce este un sport de echipă – ar trebui să existe întotdeauna cineva care să-ți ofere siguranță atunci când ești sub apă.

„Cred că este un film foarte bine făcut – mi-a plăcut.”

Este o reflectare fidelă a vieții tale?

„Aș spune că da, este o reflectare fidelă a vieții mele. Desigur, este doar o parte din viața mea, nu există suficient timp într-un film pentru a reflecta o viață întreagă, dar competițiile sunt o mare parte din viața mea. Nu se scufundă adânc în domeniul meu de lucru – tot ceea ce fac pentru a crește comunitatea de apnee, ceea ce fac în afara sportului.

„Sportul este o mare parte din viața mea, călătorind și concurând, dar, în același timp, pe baza moștenirii mamei [Nataliei Molchanova], a sistemului ei de educație, a metodei ei de educație, mă concentrez mult pe creșterea comunității de apnee, a circulaţie.

„Acesta este puțin în afara filmului, dar este punctul meu de interes, pasiunea mea. Îmi place să mă asigur că există din ce în ce mai multe școli profesionale în întreaga lume care sunt capabile să-i învețe pe oameni să facă apnea în siguranță.”

Ai văzut filmul împreună cu familia ta [soția Elena și fiul Max]?

"Nu încă. L-am vizionat în Los Angeles și a fost un grup de apnee – aveam 200 de oameni care să vină să vedem o proiecție închisă a filmului și erau doar apneisti și prieteni din toată SUA. Unii au venit din New York, alții au venit din Miami și sora mea care este acum la Londra. Da, este bine răspândit în întreaga lume și călătoresc tot timpul – acum sunt în Dubai, unde avem o comunitate locală de apneisti care l-au văzut.

„De asemenea, pentru că este lansat în Statele Unite acum și drepturile nu sunt peste tot în lume, mulți membri ai comunității încă așteaptă ca acest film să fie lansat în anumite părți ale Europei sau Asiei etc.”

M-am întrebat ce ar crede fiul tău despre asta?

Molchanov și fiul său Max (Paramount Pictures)

„Max, fiul meu, îi place apa și într-o lună împlinește patru ani. Înotăm împreună și ne scufundăm împreună. Uneori se uită la înregistrări ale competiției și îmi va spune: „Voi scufunda cu tati, am și mască” – are mască și fluture și aștept să îmbătrânească puțin ca să putem scufunda mai departe împreună și sunt sigur că îi va plăcea.”

Ți-ar plăcea să-l vezi având același tip de carieră pe care ai avut-o tu?

„Nu, nu cred că l-aș împinge să aibă aceeași carieră ca mine, deloc. Tot ce pot face este să-i arăt acest sport și să-l învăț astfel încât să aibă abilitățile. Acesta este ceva pe care îl pot împărtăși foarte bine și să mă asigur că învață din asta și poate fi o lecție pe care o poate folosi în orice alt domeniu al vieții sale în viitor.

„Abordarea mamei față de mine a fost că îmi arăta o mulțime de activități diferite pe care le puteam testa și mi-a permis să aleg ce mi-aș dori.

„La un moment dat, când aveam 11 sau 12 ani, înot de la trei ani și cântam la vioară de la patru ani și mă descurcam foarte bine pe amândouă. Așa că mama a spus uite, ce vrei să continui? Acum este momentul să alegeți dacă va fi sport nautic sau muzică.

„Atunci am ales sportul acvatic, corect, dar am acest exemplu pentru mama că ea m-a adus la toate aceste cursuri – și au fost, de asemenea, cursuri de șah și tenis de masă, tenis etc. și unele arte marțiale. Așa că le poți permite copiilor tăi să facă toate aceste lucruri și să aleagă să-și găsească pasiunea.

„Așa că mi-am găsit pasiunea în apnee, dar nu știu ce va face fiul meu. Îi voi arăta o mulțime de lucruri și îl voi lăsa să decidă.”

Te-a făcut filmul să te gândești diferit despre tine în vreun fel?

„Da, cred că a te uita la tine din lateral este întotdeauna perspicace. Pentru mine este foarte natural să depășesc limitele și să risc, iar în eforturile mele de a doborî mai multe recorduri mondiale, uneori, merg puțin prea departe.

„Și fiind capabil să văd acest lucru din lateral și să ascult povestea în funcție de punctul de vedere al regizorului și cum o explică, cred că este întotdeauna perspicace. Parcă văd cum arată atunci când sunt adunate dramatic, această imagine și apoi filmări de la întreruperile mele. La fel ca o simplă înregistrare din competiție, nu este la fel de dramatică ca și cum ar fi făcută cel puțin în comentariu, ceea ce o face mult mai dramatică.

„Mă face să mă gândesc din nou, vreau să împing la fel de mult? Poate voi încerca să fiu puțin mai în siguranță și să nu-mi stresez prietenii și familia cu aceste scufundări eșuate! Deci mă face să mă gândesc la asta, dar nu știu dacă mă va schimba cu adevărat. Pentru a face recorduri mondiale pe care trebuie să le împing, trebuie să-mi explorez limitele, să învăț din ele și să mă adaptez în consecință descoperind aceste neajunsuri.

„Deci da, este interesant și cred că mă face să mă gândesc la aceste lucruri.”

Cu siguranță am primit mesajul din film că începeai să te gândești la atenuarea abordării tale, ținând cont de familie, în ceea ce privește, probabil, să fii mai conștient de siguranță decât în ​​trecut. Este corect?

Alexey Molchanov în costumul său distinctiv de aur (Paramount Pictures)

— E corect, da. Tot din cauza fiului meu. Când am făcut scufundări înainte nu mă gândeam atât de mult la partea de siguranță. Bineînțeles că am fost întotdeauna atent și mi-aș asum riscuri doar dacă aș avea o echipă de sprijin grozavă – medici, scafandri de siguranță etc. va supraviețui acestei scufundări și va reveni în siguranță?

„Deci, cu siguranță, în ultimii câțiva ani, am început să mă gândesc diferit la scufundări și este greu. Am câțiva prieteni care au încetat să mai concureze și nu au reușit să lucreze cu ideea că atunci când au copii, cum continuă să-și riște viața?

„Și în apnea, dacă nu te scufunzi la limită, este sigur, este un sport sigur cu echipa de siguranță adecvată în jurul tău, dar atunci când faci eforturi pentru recordurile mondiale, atunci este puțin mai riscant. Așa că, în general, aș spune că da, sunt mai atent în acest moment și, dar nu aș spune că îmi este frică să fac eforturi pentru recordurile mondiale – încă simt această dorință în mine să fac asta.”

Încă este acel record CNF [Constant Weight No Fins] care deranjează cu adevărat – trebuie să spargi recordul de 102 m al lui William Trubridge?

„Cu siguranță, înregistrarea CNF este acolo și, de când am terminat documentarul, am lucrat mereu la tehnică. Sunt sigur că voi putea face acest record în următoarele, să zicem, șase luni. Sunt gata și de îndată ce noul sezon începe anul viitor, martie/aprilie, voi merge după acest record.”

Deci ai mai spera la un moment dat să deții toate cele cinci recorduri de adâncime la un moment dat?

„Cred că scopul principal al filmului, să dețin toate cele cinci recorduri într-un an, a fost în principal pentru că nu mi sa permis să concurez în 2022 [ca cetățean rus, din cauza invaziei Ucrainei de către țară] și apoi m-am întors la competițiile din 2023 și scopul era să recuperez recordurile mondiale pe care le pierdusem pentru că nu concurasem. De aceea a fost ideea de a obține toate înregistrările în același timp

„În general, cred că pentru următoarele sezoane nu sunt atât de interesat de toate cele cinci înregistrări în același timp – ar fi frumos și voi încerca să fac asta, dar cred că doar să obțin discuri simple, cum ar fi să obțin acel Nu. Înotătoarele înregistrează într-un sezon și poate un alt record într-o altă disciplină – unul sau două recorduri mondiale într-un sezon este destul. Cinci recorduri mondiale într-un an, a fost super-intens.

„Acest documentar, a fost atât de mult călătorie, atât de multe competiții. Cred că pentru a simți că îmi echilibrez eforturile între sport, dar și creșterea în comunitate, îmi place să fac mai puține recorduri mondiale. Aceste cinci recorduri au fost un efort destul de mare și cred că în sezonul următor o să o abordez într-un mod mai echilibrat și să încerc să fac doar câteva.

Dar a fost un unghi foarte îngrijit pentru scopurile filmului. Vorbind despre faptul că nu am putut concura în 2022, mă întrebam cum a fost să concurezi sub un steag neutru în 2023? Te-a deranjat în vreun fel?

„Freeliving este un sport foarte individual, este mai puțin despre echipă și mai mult despre indivizi, așa că ne-am simțit bine pentru că toți am concurat ca indivizi, iar comunitatea este grozavă și susținătoare. Nu a fost ceva care să pară greu sau prea negativ, așa că cred că, cu sprijinul comunității, a fost bine.”

Cuiva care urmărește Freediver și care poate nu este familiarizat cu sportul i se poate părea că, deși ești înconjurat de oameni, ar putea fi o viață destul de singuratică sau izolată. Crezi că e corect?

„Aș spune că atunci când urmărești acele recorduri, este o comunitate mică. Există o comunitate uriașă de apneisti care se bucură de asta ca sport, ca activitate de stil de viață pentru aventură, pentru a se bucura de apă, dar deși există doar un grup foarte mic de oameni care doresc recordurile, este totuși o comunitate foarte prietenoasă și mă simt un mult sprijin.

„Nu aș spune că mă simt singur sau solitar – aș spune că în competițiile cu toți colegii mei apneisti mă simt ca o familie.”

Te-ai înțeles bine cu Michael John Warren, regizorul Freediver?

„Da, am avut conversații grozave cu el și cred că de la bun început a fost o chimie bună și am putut să discutăm deschis despre orice despre film. Am putut contribui cu ideile mele și cred că a fost un proces foarte frumos și colaborativ. Așa că am avut o relație bună în timpul filmului și acum, după film, suntem în legătură, așa că da!”

Care este filmul tău personal preferat de apnee – sau poate că acesta este?

„Până acum, principalul film de apnee este încă Marele Albastru de Luc Besson, și este din 1988, dar este extrem de bine făcut, e frumos, cinematografia este uimitoare. Chiar și acum, dacă îl priviți, este ceva care vă oferă această perspectivă asupra apneei.

Freediver (Paramount Pictures)

„Cred că unul dintre cele mai bune momente din film este atunci când eroul principal Jacques Mayol [interpretat de Jean-Marc Barr] merge să-și facă scufundarea și camera filmează mișcându-se înapoi. Puteți vedea cum acest apneist se apropie de platforma unde va face scufundarea și cum se află deja în această zonă meditativă. Deci această fotografie este unică, cred că nimeni altcineva nu a putut să arate starea interioară a apneei care se apropie de scufundare.

„A fost doar o lovitură uimitoare. L-am vizionat recent acum câteva luni - Marele Albastru este cu siguranță cel și cred că este timpul să facem un alt lungmetraj de film destul de curând!”

Ți-ar plăcea să fii implicat în asta?

„Mi-ar plăcea să fiu implicat în următorul lungmetraj cu siguranță, da.”

Cum vă vedeți propriul viitor dincolo de competiție – ca instructor?

„Deja acum fac mai multe lucruri în paralel. Scufundările competitive sunt o mare parte a concentrării mele în acest moment, dar și în ceea ce privește lucrul, mă concentrez pe creșterea comunității cu compania mea Molchanovs, pe baza metodologiei și filozofiei mamei mele și a instrumentelor de antrenament pentru a pregăti apneisti. Formăm profesioniști astfel încât să existe mai mulți instructori și mai multe școli în întreaga lume.

„Așadar, creșterea comunității pentru mine este foarte semnificativă și vreau să mă asigur că există mai multe locuri în lume în care poți învăța apnee în siguranță. Acesta este obiectivul meu actual. Sunt sigur că o vom face de mulți, mulți ani și vom contribui la sport la mai multe niveluri și, de asemenea, vom organiza evenimente, așa că cred că producția de conținut, poate să intrăm în comentarii și să facem niște proiecte în acest domeniu al apneei este ceva ce am. ma intereseaza.

„Viitoarele documentare ar putea fi despre sportul competitiv, dar pot acoperi și latura de mediu a sportului – cum pot contribui apneistii la rezolvarea problemelor de mediu, ajutând cu curățarea, observarea animalelor etc. Sunt multe de făcut în apnea și cred că sunt în rolul de producător în viitor, asta mă interesează.

În cele din urmă, credeți că există posibilitatea unei descoperiri fiziologice care să le permită apneilor să meargă mult mai adânc în viitor?

„Văd că aș putea să fac scufundări mai adânci – să spunem că pot înțelege cum să fac scufundări cu 10 m mai adânc. Ar trebui să mă pregătesc, chiar și cum să petrec câteva luni mai mult pregătindu-mă pentru înregistrări, și poate să rămân într-un loc unde profunzimea este mai accesibilă. Nu este ușor, îmi va lua câțiva ani, poate câțiva ani, poate cinci ani, dar pot să văd acei 10m.

„Și apoi, de fiecare dată când depășim limita, am acest sentiment: pot împinge puțin mai mult sau nu? Acest record No Fins a existat de șapte sau opt ani și nu a fost îmbunătățit, așa că arată că, OK, fără aripioare este foarte greu – s-ar putea să ne îmbunătățim cu 2m, cu 3m, dar 10m sună nebunesc.

„Dar cu înotătoare mono, cu aripioare bi, pot să văd asta – și știu că vom merge mai adânc.”

Recordurile mondiale de adâncime ale AIDA ale lui Alexey Molchanov: Greutate variabilă (VWT) 156 m (28 martie 2024) Greutate constantă (CWT) 136 m (29 septembrie 2023) Bi-fins cu greutate constantă (CWTB) 125 m (10 septembrie 2024) Regreta Natalia Molchanova a deținut recordul mondial de apnee statică de 9 min 2 sec în ultimii 11 ani. Alexey Molchanov a stabilit 33 de medalii AIDA și CMAS și 1 record mondial Guinness și a câștigat 34 de medalii combinate de aur, argint și bronz individual și pe echipe la evenimentele campionatului mondial.

Tot pe Diversnet: Freediver: mai adânc în lumea lui Molchanov (recenzia filmului). Apărător este disponibil acum pe Prime Video sau pentru a cumpăra sau închiria pe digital.