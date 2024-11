Scafandrii de epave onorează aviatorii din cel de-al doilea război mondial de fiecare parte a Canadei

Două epave ale bombardierelor din Al Doilea Război Mondial din Canada au fost comemorate de echipe de scufundări. Ambele aeronave s-au prăbușit și s-au scufundat în 1943, au fost redescoperite în 2022 - și în fiecare caz doar un cadavru din echipajele lor de patru oameni a fost recuperat vreodată.

Pe coasta de vest a Canadei, scafandri din Societatea Arheologică Subacvatică din Columbia Britanică (UASBC) a pus o placă de beton de 90 kg pe 9 noiembrie pentru a marca locația la 26 de metri adâncime a unui avion de antrenament RAF care s-a prăbușit în Pacific, lângă insula Vancouver. Au recuperat și busola navigatorului, care stătea întinsă pe fundul mării, pentru conservare.

Busola navigatorului (UASBC)

Bombardierul mediu Handley Page Hampden P5433 al unității de pregătire operațională 32 a RAF a decolat de pe un aerodrom RCAF de la Patricia Bay (care este acum Aeroportul Internațional Victoria) în după-amiaza târziu a zilei de 14 martie 1943.

Echipajul era alcătuit din doi australieni, pilotul P/O Allan Hunt și navigatorul P/O Reginald Manttan și operatorii/tunerii canadieni fără fir P/O Grant Hall și Sgt Howard Piercy.

Un bombardier Handley Page Hampden (RAF)

Zborul lor de antrenament de rutină a fost menit să permită exersarea în zborul joasă deasupra Pacificului și, ulterior, zborul pe timp de noapte, dar în jurul orei 5.30:450, aeronava a fost văzută învârtindu-se la o altitudine de XNUMX m și scufundându-se vertical în Saanich Inlet. Toți cei patru aviatori au fost uciși, deși doar trupul lui P/O Hunt a fost recuperat vreodată.

Rămășițele împrăștiate au fost descoperite în 2022 de scafandru Lyle Berzins, în timp ce acesta filma caracatițe. Când scafandrii UASBC au investigat în continuare, au găsit elice, un motor, tren de aterizare, busola și tălpi de portbagaj.

Roata de aterizare (UASBC)

Elice (UASBC)

A fost nevoie de cercetări considerabile din partea echipei pentru a restrânge Handley-Page Hampden de la 104 care fuseseră staționați la Patricia Bay în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deoarece nu mai puțin de 2 dintre ei s-au prăbușit.

Echipa de scufundări UASBC (UASBC)

S-a spus că bombardierul mediu cu două motoare Hampden și-a dobândit o reputație pentru defecțiuni ale motorului. A servit în primele etape ale războiului în Europa, funcționând în principal noaptea, dar a fost retras de RAF Bomber Command la sfârșitul anului 1942, deoarece bombardierele grele cu patru motoare au devenit preferate pentru raiduri. Vezi a Modelul 3D a unei părți din locul epavei.

Cutia Bombardierului

Epava aeronavei din partea de est a țării, un B-24 Liberator al Forțelor Aeriene Regale Canadei, se află la 40 de metri adâncime în Lacul Gander, lung de 56 km, în centrul insulei Newfoundland. O „cutie de bombardier” a fost recent recuperată pentru a fi expusă la un muzeu de aviație din orașul Gander.

Un bombardier B-24 marcat identic (Library & Archives Canada)

Bombardierul, desemnat 589 D, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, pe 4 septembrie 1943, tot ca urmare a unei defecțiuni a motorului, ucigând toți cei patru membri ai echipajului: comandantul de aripă pilot JM Young, liderul escadronului John Grant MacKenzie, ofițerul de zbor Victor Bill și liderul Aeronavă Gordon Ward. Doar corpul lui MacKenzie a putut fi recuperat din epava inversată de scafandrii cu cască de protecție în momentul accidentului.

The aircraft was located through sonar-scanning and ROV in 2022, followed by exploration on scuba by Societatea de Conservare a Epavelor din Newfoundland & Labrador (SPSNL) scafandri însoțiți de o echipă de film documentar. Doar aripile, fuzelajul înainte și trenul de aterizare au putut fi localizate, iar mai târziu o elice.

Neil Burgess, președintele societății, a participat atât la scufundările inițiale, cât și la cele recente, pe care le-a descris pentru CBC drept „cea mai înfricoșătoare scufundări pe care le-am făcut vreodată” din cauza dimensiunii avionului și a vizibilității ultra-scăzute.

Cutia de control a intervalului de lansare a bombei, găsită în nasul deschis (Maxwel Hohn / SPSNL)

Cutia bombardierului, cunoscută și sub denumirea de cutie de control a intervalului de lansare a bombei, era atașată de nasul avionului doar prin fire. A căzut când Burgess l-a eliberat, reducând vizibilitatea și mai mult, deoarece a fost forțat să bâjbâie în nămol pentru a o localiza – ceea ce a făcut în cele din urmă.

Dar el a subliniat că epava a fost tratată cu „cel mai mare respect”, fără nicio altă încercare de a o deranja.

The Memorial University of Newfoundland’s archaeology department was cleaning and conserving the box for display at Gander’s Muzeul Aviației din Atlanticul de Nord.

