Quake a ascuns epava – dar știința l-a găsit

Era un vas destul de mic, dar un remorcher care s-a scufundat în lacul Nahuel Huapi din nordul Patagoniei la începutul secolului al XX-lea a căpătat un statut semi-mitic în momentul în care regizorii au făcut echipă cu geologii pentru a rezolva misterul unde se află epava.

Nahuel Huapi este un lac andin alungit între provinciile Rio Negro și Neuquen din Argentina și este descris ca având o geografie complexă, cu diferitele sale ramuri, peninsule și insule.

Fotografia remorcherului Helvecia II (Arhiva Vizuală Patagoniană)

Compania locală de producție Acuanauta Films realiza un lungmetraj documentar intitulat Căutarea lui Helvecia, bazat pe povestea remorcherului de lac pierdut de mult Helvecia II. Cu toate acestea, a întâmpinat mari dificultăți în localizarea epavei, până când a solicitat ajutor de la Consiliul Național de Cercetare Științifică și Tehnică din Argentina (CONICET).

Remorcherul avea barje remorcate care transportau mărfuri manufacturate între Argentina și Chile și se știa că s-a scufundat în Nahuel Huapi în 1906, undeva în apropierea orașului-port San Carlos de Bariloche, unde își avea sediul compania de film. De-a lungul anilor, speculațiile cu privire la motivele scufundării au variat de la o explozie și un val uriaș până la sabotaj.

Regizorul de film și scafandru Nicolas Mazzola auzise multe povești despre Helvecia II de la răposatul său tată. În anii care au urmat din 2020, el a încercat să găsească epava folosind un ecosonda, reconstituind în același timp istoria acesteia și, în cele din urmă, a ajuns la concluzia că o alunecare de teren subacvatică trebuie să fi mutat-o ​​din locația inițială.

Val de tsunami

Mazzola a aflat că o echipă CONICET a studiat „Marele Cutremur” din 1960 în regiune, în timpul căruia mișcarea seismică a declanșat o alunecare de teren în apropiere de Bariloche, provocând prăbușirea unui dig împreună cu bărcile ancorate și generând un val mare de tsunami.

Directorul s-a întrebat dacă epava de Helvecia II ar fi putut fi mutat în acest fel la un moment dat, poate devenind îngropat în sediment și dacă relocarea lui ar putea fi calculată științific.

Grupul CONICET de Studii de Mediu într-o excursie în lacul Nahuel Huapi (CONICET)

Specialiștii CONICET în sisteme de lacuri aparținând Grupului de Studii de Mediu al Institutului Andin Patagonian de Tehnologii Biologice și Geomediuale au acceptat provocarea.

Echipa sa a analizat toate datele colectate deja din zonă, dar nu a găsit nimic semnificativ. Apoi au apelat la înregistrări batimetrice de înaltă rezoluție atât ale zonei originale de căutare a epavei, cât și ale zonelor înconjurătoare, aplicând expertiza lor în „limnogeologie”.

„Investigăm evenimente care afectează și au afectat lacurile regiunii în prezent și în trecut, cum ar fi evenimente seismice, alunecări de teren, inundații sau instabilitate de coastă, tsunami de lac și erupții vulcanice, printre altele”, a spus cercetătorul CONICET Gustavo Villarosa, care a condus. cel Helvecia II echipă. Studiile sunt utilizate pentru a ajuta la înțelegerea riscurilor pentru populațiile de coastă și activitățile turistice, comerciale și recreative.

Gustavo Villarosa cu echipa de cercetare (CONICET)

„Am extins căutarea într-o zonă adiacentă și acolo am văzut o siluetă de formă și dimensiuni în concordanță cu vaporul cu aburi, așa că am recomandat căutarea în acest punct”, a spus Villarosa.

„Am căutat zona de mai multe ori folosind diverse metode de măturare, până când persoanele responsabile cu furnizarea echipamentelor robotice subacvatice, de la compania Bariloche Pancora Robotica Submarina, ne-au informat despre detectarea navei”, a spus Mazzola.

Imagine cu scanare laterală (CONICET)

După ce au văzut imagini cu o parte din partea tribord și pupa a epavei, realizatorii de film și-au efectuat apoi propriile scufundări. „Când am văzut nava, sufletul meu a fost plin de fericire”, a spus Mazzola.

„Multe sentimente”

„Văzând un adevărat naufragiu, care fusese o tragedie, a fost primul care l-a văzut într-un timp atât de lung a generat multe sentimente”, a spus colegul regizor Lucas Bonfanti.

Prima imagine subacvatică a Helvecia II (Nicolas Mazzola)

„Sub apă ne-am uitat unul la altul, am început să sărbătorim, ne-am plimbat de câteva ori și Nicolas a apucat aparatul de fotografiat și a îndreptat-o ​​către epava, ca să poată fi văzută la suprafață. Am făcut fotografii și am filmat. După aceea a fost multă emoție.”

Administrația Parcurilor Naționale (APN) a încorporat acum epava în Registrul său național al patrimoniului cultural. O remorcă extinsă pentru 85 de minute Căutarea Helveciei (în spaniolă) poate fi văzut la Acuanata Films site-ul.

Tot pe Diversnet: Navele fantomă ale Marilor Lacuri – Partea 1, Navele fantomă ale Marilor Lacuri Partea-2, Descoperirea epavei lacului nu poate explica comportamentul ciudat al căpitanului, Ambarcațiune cu aburi de 130 de ani găsită la 200 m adâncime