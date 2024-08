Epavă din Dorset cu legături Wordsworth protejate

Epava navei de marfă a Companiei Indiei de Est Contele de Abergavenny, un exemplu timpuriu al unui vas care încorporează fier în construcția sa, a fost programat pentru protecție.

Mișcarea Departamentului pentru Cultură, Media și Sport, recomandată de Historic England (HE), înseamnă că scafandrii pot încă scufunda epava, dar prin lege trebuie să-și lase conținutul neatins.

Lansată în 1796 în Northfleet, Kent, nava a fost una dintre cele 36 de nave de 1,460 de tone care formau o clasă specială a flotei comerciale a Companiei Indiei de Est.

Transportarea angajaților companiei și a pasagerilor plătitori de bilete către Bengal și bazele din sudul Indiei împreună cu mărfuri, nave precum Contele de Abergavenny și-au jucat rolul într-o schimbare profitabilă a operațiunilor comerciale ale Marii Britanii de la textile indiene la ceaiul din China.

Nava se remarca și prin faptul că era căpitan de John Wordsworth, care devenise marinar pentru a ajuta la susținerea carierei de scriitor a fratelui său.

William Wordsworth va deveni un poet romantic renumit și a bazat personaje într-o serie de lucrări ale sale, cum ar fi Făcând un pas spre vest, pe fratele lui. După moartea lui John, când nava s-a scufundat în largul Dorsetului, scrisul fratelui său a devenit semnificativ sumbru.

William Wordsworth (trustul național)

Un văr mai mare al fraților, numit și Ioan, îl comandase pe un precedent Contele de Abergavenny lansat în 1789 și a făcut două călătorii de la Londra în China pe vas. A fost transformată într-o navă de război cu 54 de tunuri numită HMS Abergavenny în 1795, dar căpitanul îl comanda și pe al doilea Contele de Abergavenny pentru un timp.

Mai tânărul John Wordsworth a luat-o pe al doilea Contele de Abergavenny în China de două ori, dar a murit împreună cu 250 de membri ai echipajului și pasagerii în cea de-a cincea călătorie comercială din Portsmouth către Bengal și China.

Au existat și alte legături de familie Wordsworth, inclusiv un Joseph Wordsworth, prezentat diferit ca al doilea sau al treilea partener pe epavă. Contele de Abergavenny, care a supraviețuit incidentului. Era fiul celui mai mare Ioan și nepotul lui John și William.

Hit the Shambles

Contele de Abergavenny a lovit bancul de nisip Shambles printr-o combinație de eroare umană și vreme furtunoasă și s-a scufundat la aproximativ 1.5 mile de Weymouth pe 5 februarie 1805. La momentul respectiv, nava transporta 62 de cufere de dolari de argint în valoare de 70,000 de lire sterline (aproximativ 7.5 milioane de lire sterline astăzi).

Un studiu din 1805 și o propunere de recuperare a încărcăturii folosind o „mașină de scufundare”. Salvarea a fost efectuată de John Braithwaite într-un clopot de scufundări (Portland Museum Trust)

Epava de 16 m adâncime include resturi structurale substanțiale ale corpului care măsoară aproximativ 50 x 10 m, cu scânduri, cadre, o pompă de apă cu lanț și genunchi sau suporturi de fier încă în evidență. Epava nu a fost încă săpată complet.

Scafandru care expune cheresteaua în anii 1980 (Trevor Newman)

Deadeye, cuie, șuruburi și fixare din lemn (Portland Museum Trust)

Artefacte au fost îndepărtate de pe locul epavei în timpul unei săpături în anii 1980, inclusiv o butonă parafată despre care se presupune că i-ar fi aparținut căpitanului John Wordsworth. Articolele sunt păstrate la Portland Museum, care derulează o loterie finanțată digital proiect de voluntariat numit Scufundarea în arhivele digitale ale Contele de Abergavenny.

Manșeta inițială presupusă a fi aceea a căpitanului John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Voluntarii continuă să producă modele 3D ale artefactelor, care includ domino din lemn, un borcan de condimente de sticlă cu 13 fețe, o lampă de mână din cupru și sticlă, un mâner de sabie din lemn și o insignă de șobolan din alamă, iar acestea sunt public.

castron chinezesc (Portland Museum Trust)

Lantern (Portland Museum Trust)

„Această epavă are de spus o poveste evocatoare despre viața și tristețea unuia dintre cei mai renumiți poeți ai noștri, William Wordsworth”, spune HE directorul executiv Duncan Wilson. „Dar are, de asemenea, un loc important în istoria maritimă comună a acestei țări și în modul în care flota Companiei Indiei de Est și-a avut impactul într-o mare parte din lume.

„Protecția sa este o dovadă a dăruirii și muncii asidue a Unității Arheologice Subacvatice Chelmsford, a Societății LUNAR Weymouth și a Muzeului Portland și a voluntarilor acestora. Eforturile lor ne vor ajuta cu toții să învățăm mai multe despre această navă și locul ei în trecutul nostru comun.”

Sigilii din pânză de plumb (Portland Museum Trust)

„Sunt încântat de Contele de Abergavenny i s-a acordat protecție – a jucat un rol important în istoria Marii Britanii”, spune administratorul muzeului David Carter, membru al Contele de Abergavenny echipa de proiect de arheologie subacvatică de amatori.

„Fiind implicat în săpăturile subacvatice din anii 1980 și văzând artefactele conservate și găsirea unei case la Muzeul Portland a fost o realizare majoră. Sunt mândru de echipa noastră de voluntari, care fac sute de descoperiri de pe site-ul epavei disponibile digital și accesibile tuturor.”

Doar alte două nave ale Companiei Indiei de Est au fost protejate prin Legea privind protecția epavelor din 1973: amiralul Gardner, construit în 1797, și epava Loe Bar (se crede a fi Președinte), construită în 1671.

