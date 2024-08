Grant lărgește domeniul de pregătire al clubului de scufundări Manx

Cel mai vechi club de scufundări din Insula Man a primit un grant de loterie pentru a-i permite să antreneze mai mulți scafandri noi – și, speră, să reducă intervalul de vârstă al aportului său.

„Ar fi grozav să vedem mai mulți tineri care doresc să învețe să scufunde”, spune președintele clubului Leigh Morris, care a scris cererea de finanțare care tocmai a fost aprobată de Manx Lottery Trust.

Clubul subacvatic Isle of Man (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool pregătire to eight young people over the next two winters.

„Ne propunem să pregătim tineri pentru a obține calificarea Ocean Diver și avem doi cursanți care tocmai au început”, a spus Morris. Diverse. Numerarul suplimentar va acoperi costurile de furnizare a echipamentului de scufundare într-o gamă adecvată de dimensiuni, precum și pentru închirierea de facilități de piscină pentru sesiunile suplimentare.

IOMSAC este, de asemenea, una dintre cele mai vechi filiale britanice Sub-Aqua Club (BSAC 76), fiind începută în 1959 de către personalul de la stația de cercetare pe câmp marin Port Erin, acum închisă. Insula Man este o Dependență a Coroanei Marii Britanii și „singura națiune din lume care este o Biosferă UNESCO”, spune Morris.

Clubul are aproximativ 50 de membri, inclusiv aproximativ o duzină de stagiari în prezent. Se scufundă în majoritatea săptămânilor, în funcție de vreme, și are două RIB-uri, ținute în diferite părți ale insulei pentru flexibilitate, deși membrii pot folosi și barca dura condusă de singurul magazin de scufundări Discover Diving din Insula Man.

Piscină pregătire is carried out at King William’s College and open-water pregătire mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografie opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris lucrează pentru Manx Wildlife Trust, la fel ca secretarul clubului, Dr. Lara Howe, ofițerul maritim al trustului și IoM Căutare pe mare co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National instructor.

În afară de felul de atracții ale vieții marine indicate de cele ale insulei Biosfera UNESCO statut, clubul are acces la epave la o serie de adâncimi și deține ceea ce descrie drept „una dintre cele mai istorice epave din Insulele Britanice” – HM Cal de curse Sloop, care s-a scufundat în 1822 și a fost redescoperită de club exact 200 de ani mai târziu.

Pe epavă au fost descoperite trei tunuri anul trecut. „Ne scufundăm în mod regulat pe site și găsim noi artefacte la fiecare scufundare”, spune Morris. Următorul proiect pentru acest club proactiv, ca răspuns la o solicitare din exterior, este de a concentra scufundările în jurul farului Douglas în căutarea echipamentului său istoric pierdut.

