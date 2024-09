Familie + prieteni vizați în unitatea de recomandare PADI

„Scufandările îmi permit să explorez frumusețea oceanului și mi-ar plăcea să împărtășesc asta cu partenerul meu, Brady”, spune PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey from the UK, talking about the pregătire agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

„A crescut fără ieșire la mare, fără mare în viața lui și nu a fost întotdeauna pasionat de apele mai reci. Dar după ce s-a mutat în Cornwall, și-a găsit dragostea pentru ocean prin surfing și snorkelling.

„Acum, obținerea certificării este următorul pas, deoarece ne deschide o nouă lume subacvatică pe care o putem explora împreună. Abia aștept ca Brady să experimenteze magia de sub suprafață ca scafandru PADI.”

Marea Britanie PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: „Obținerea certificării Brady este următorul pas”.

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Deschideți apa eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a abonament la digital version of PADI’s Scuba Diving revistă.

„PADI investește mult în această campanie și încurajăm comunitatea noastră de scafandri, profesioniști în scufundări și centre de scufundări și stațiuni să facă același lucru”, spune Valette Wirth, șef de brand și membru al PADI Worldwide.

„Scuză glorificată”

pregătire agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Programul oferă profesioniștilor PADI un stimulent suplimentar pentru a vinde mai multe cursuri prin introducerea în PADI Provocarea Master Scuba Diver și oferind studenților MSD oportunitatea de a câștiga o excursie de scufundare în Maldive.

India Black: „Mi-ar plăcea să recomand pe oricine îi este puțin frică de ocean”

„Există atât de multe motive diferite pentru care îmi place să fac scufundări”, spune un alt AmbassaDiver PADI din Marea Britanie, India Negru. „Găsesc că este o modalitate de a mă împământa, de a mă conecta mai strâns cu natura, de a înțelege mai bine lumea subacvatică și este un exercițiu fabulos de mindfulness... dar într-adevăr, este o scuză glorificată pentru mine să pot petrece ziua pe ocean urmărind. viata mea marina preferata si pretind a fi o sirena.

„Mi-ar plăcea să recomand pe oricine îi este puțin frică de ocean. Am vorbit cu atât de mulți oameni care au spus că scufundările le-au schimbat complet viziunea asupra apei și cred că este un loc atât de vindecator la care toată lumea merită acces.

„Totuși, o voi recomanda pe mama mea Katie! E puțin ezită, dar cred că ar fi atât de tare pentru ea să încerce!” Aflați mai multe despre PADI Recomandă-Un-Prieten campanie.

