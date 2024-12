Steve Backshall ia Ocean Down Under

Prezentatorul TV, autorul, aventurierul și tipul de top Steve Backshall își va duce spectacolul live pe scenă Ocean în Australia în 2025.

După locul său principal pe scena principală de la GO Diving Show ANZ din Sydney în septembrie, Steve se întoarce în Down Under pentru a merge în turneu în șapte locații diferite cu aclamatul său spectacol de inspirație Ocean, care are exact subtitlul „aducerea”. visele marine la viaţă'.

Oceanul lui Steve Backshall este o scrisoare de dragoste către cel mai interesant mediu de pe planeta noastră – și o modalitate excelentă de a afla mai multe despre ce trebuie să facem pentru a ne salva mările.

În calitate de vedetă al show-ului de succes Deadly 60, Steve își dă viață energia caracteristică prin cascadorii, experimente, recuzită, știință de ultimă oră și filmări pe ecranul mare din cele două decenii petrecute la televizor. De la marele albi la marile balene, de la foci la bancuri de sardine, de la orca la ciudățeniile adâncului, el surprinde icoanele Marelui Albastru cu detalii uimitoare.

Aceasta este o oportunitate fantastică pentru fanii de toate vârstele de a se scufunda adânc în lumea minunată de sub valuri. Un must de văzut pentru toată familia!

Turneul său prin Australia include:

9 ianuarie – Perth, Riverside Theatre

11 ianuarie – Adelaide, Teatrul AEC

13 ianuarie – Brisbane, QPAC

15 ianuarie – Newcastle, Teatrul Civic

16 ianuarie – Sydney, Teatrul Enmore

17 ianuarie – Teatrul Canberra

18 ianuarie – Melbourne, Hamer Hall

Biletele sunt acum în vânzare aici.

Înapoi în Blighty

Nu vă faceți griji dacă ați ratat turneul lui Steve în Marea Britanie al Oceanului în octombrie și noiembrie, el se întoarce pe scena principală a GO Diving Show la NAEC Stoneleigh în perioada 1-2 martie în calitate de vorbitor principal.

Bilete două pentru unu sunt acum în vânzare pentru acest eveniment important din calendarul de scufundări din Regatul Unit.