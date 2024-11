Shaff se pregătește să scufunde Maldive de la nord la sud

Scufundarea instructor Shafraz ‘Shaff’ Naeem has set himself record-setting challenges in the past, and this February he plans to embark on an ambitious if enjoyable underwater undertaking – diving clear across the Maldivian archipelago.

Evenimentul de scufundări Across Maldives 2025 este organizat de Ocean 6/50, o organizație caritabilă co-fondată de Naeem. Pornind din punctul cel mai nordic, Haa Alif Thuraakunu, expediția pe croaia se va îndrepta spre sud pentru a ajunge pe atolul Addu într-un interval de 26 de zile planificat.

Traseul spre sud de la Haa Alif Thuraakunu la Atolul Addu

Cu cel puțin câteva scufundări zilnice de 1-2 ore care urmează să fie efectuate în locații cheie din fiecare atol de-a lungul drumului și folosind DPV-uri pentru propulsie rapidă, Naeem se așteaptă ca cele peste 50 de scufundări ale sale să implice fiecare distanțe tipice de 8-10 km, deci acoperind o cantitate considerabilă de teren în total.

Intenția, spune el, este de a colecta date științifice utilizabile privind oceanele despre scufundări, care să fie analizate și diseminate în colaborare cu parteneri internaționali și locali.

Ocean 6/50 is a foundation set up to provide Maldivian recreational and professional divers with resources and support, including pregătire programmes and workshops. It also aims to protect the Maldives' underwater ecosystems.

Echipa se va opri la insule de-a lungul drumului pentru sesiuni de informare, care vizează „inspirarea maldivienilor și promovarea unei conexiuni mai profunde cu ecosistemul nostru natural, motivând tinerii să-l protejeze și să-l păstreze pentru generațiile viitoare”.

Shaff Naeem

Naeem, a former military diving instructor who has TDI/SDI, PADI and SSI certifications, has spent 27 years working in the diving industry, most recently focusing on fotografia subacvatică.

A stabilit un record asiatic pentru cea mai lungă scufundări cu a Imersiune transmisă în direct de 50 de ore în 2022, pentru a marca jumătatea de secol a Maldivelor în industria scufundărilor.

Pentru noua expediție, el a adunat o echipă de 26 de scafandri de asistență tehnică cu o serie de roluri suplimentare, de la asistență medicală la lucrări de cameră, inclusiv nume cunoscute precum Ben Reymenants, Michael Menduno și Saeed Rashid.

Echipa de scufundări va vizita cele mai bune locuri de la atoli din Maldive

Călătoria se va face pe Împăratul Fecioară croaia, cu echipament de scufundări, inclusiv rebreather-ul lateral Divesoft CCR Liberty, Seacraft Ghost 2000 DPV și XDeep Stealth 2.0 Tech BC. Aflați mai multe despre În Maldive 2025 la locul expediției.

