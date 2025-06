Seafari Diving lansează o croazieră de lux în Bahamas, Blue Marlin

Seafari Diving, care operează nave de scufundări de lux în Egipt și Maldive, a anunțat că va lansa anul viitor o ambarcațiune de lux de ultimă generație, Blue Marlin, care va redefini experiența scufundărilor în Bahamas.

Construită special de la chilă în sus de către scafandri pentru scafandri, această magnifică navă cu cocă de oțel va oferi combinația supremă de confort, siguranță și aventuri de scufundări de talie mondială.

Cu o lungime de 42 de metri și o lățime de opt metri, Blue Marlin a fost proiectată meticulos pentru a oferi o experiență de scufundări de neegalat. Cu patru punți spațioase și 14 cabine elegant amenajate, nava poate găzdui până la 26 de oaspeți în confort suprem. Opțiunile de cazare includ două cabine single, două cabine king-size și zece cabine twin, toate dotate cu băi proprii, vedere la ocean și unități de aer condiționat cu control individual.

Cabină twin luxos amenajată la bordul Blue Marlin

Accesul la internet WiFi de mare viteză va fi disponibil pe toată nava, precum și un intranet și un sistem de divertisment la bord.

Blue Marlin va opera itinerarii de cinci, șapte, zece și paisprezece nopți, navigând prin cele mai spectaculoase locuri de scufundări din Bahamas, cu accent deosebit pe scufundări de talie mondială cu rechini. Oaspeții vor avea ocazia să se scufunde alături de rechini ciocan, rechini tigru și rechini cu înot albe oceanice, explorând recife de corali vibrante, prăpastii dramatice, găuri albastre mistice, epave istorice și multe altele în ecosistemele marine înfloritoare din Bahamas.

Blue Marlin va avea o punte de scufundări spațioasă

Proiectată având în vedere siguranța și confortul scafandrilor, Blue Marlin se mândrește cu o punte de scufundări spațioasă, oferind suficient spațiu pentru depozitarea și pregătirea echipamentului. Facilitățile de la bord includ o sală de mese dedicată, cu vederi panoramice asupra oceanului, și un lounge care oferă priveliști uluitoare asupra mării deschise, oferind spațiile perfecte pentru relaxare între scufundări.

În plus, vasul dispune de o punte la soare cu șezlonguri și o zonă de bar în aer liber cu scaune confortabile, creând o atmosferă primitoare pentru ca oaspeții să se relaxeze după o zi de scufundări.

Terasă la soare pe Blue Marlin

Nava este echipată cu sisteme de siguranță și navigație de ultimă generație și este clasificată drept iaht de pasageri, asigurând respectarea celor mai înalte standarde internaționale de siguranță.

Cufundă-te în excepțional

Pentru a îmbunătăți experiența de scufundări, Blue Marlin va beneficia de două ambarcațiuni RIB, va oferi nitrox și cursuri de scufundări. Nava este potrivită pentru scufundări cu rebreather și tehnice și, printr-un parteneriat cu KISS Rebreathers US și Dive Talk, va oferi instruire și închiriere a noului sistem de rebreather DiveTalk GO!. În plus, oaspeții vor avea acces la echipamente de închiriat de înaltă calitate de la Bare Sports și Atomic Aquatics.

Blue Marlin este construită și având în vedere sustenabilitatea. Nava va fi echipată cu o stație de epurare a apelor uzate și dispozitive de reducere a emisiilor pentru a asigura un impact minim asupra mediului, în conformitate cu angajamentul Seafari Diving față de operațiunile eco-responsabile.

Salonul primitor de pe Blue Marlin

„Am construit Blue Marlin pentru a fi experiența supremă de liveaboard pentru scafandrii care caută confort, aventură și scufundări de talie mondială”, a declarat Jean Henon, fondatorul Seafari. „Cu facilitățile sale luxoase, echipajul expert și itinerariile atent selectate, așteptăm cu nerăbdare să-i primim la bord pentru aventuri de neuitat în Bahamas.”

Rezervările pentru Blue Marlin sunt acum deschise, plecările începând din octombrie 2026. Prețurile croazierelor încep de la 2,350 USD. Pentru mai multe informații și pentru a vă rezerva aventura de scufundări, faceți clic pe aici.