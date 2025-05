Peste 100 de medici scafandri s-au întâlnit la Bali pentru conferința SPUMS privind sănătatea scafandrilor

Candidasa, Bali, IndoneziaSăptămâna aceasta, a 53-a reuniune științifică anuală a Societății de Medicină Subacvatică din Pacificul de Sud (SPUMS) a avut loc la Candidasa, pe coasta de est a insulei Bali. Conferința, care a avut loc la Ramayana Candidasa, a atras 150 de delegați și invitați, aproximativ 80 de delegați s-au scufundat în fiecare dimineață înainte de sesiunile științifice de după-amiază.

În fiecare an, la conferința științifică SPUMS, vorbitorii prezintă aspecte importante de sănătate și siguranță pentru practicanții de snorkeling și scafandri, precum și noi tratamente emergente pentru bolile legate de scufundări. Programul operațional și științific din acest an, „Oxigen – Prea puțin, prea mult sau exact ce trebuie”, a fost organizat de Dr. Xavier Vrijdag și Dr. Hanna van Waart. Potrivit organizatorilor;

„Conferința din acest an se concentrează pe oxigen în scufundări și medicina hiperbarică. Vom discuta despre beneficiile și riscurile oxigenului în funcție de cantitatea insuficientă (hipoxie), cantitatea excesivă (toxicitatea oxigenului) sau cantitatea potrivită (în timpul scufundărilor sau pentru tratamentul scafandrilor și al bolilor).”

Comunitatea medicală de scufundări din Bali este, de asemenea, reprezentată la conferință, Andrea Wiljaya, practician local în medicina scufundărilor, prezentând delegaților de la Unitatea Hiperbarică din estul Baliului.

Vorbitorii principali la conferință sunt Dr. Bruce Derrick și Dr. Pieter-Jan Ooij.

Dr. Derrick este în prezent profesor asistent de medicină de urgență și profesor asistent de anesteziologie la Centrul de Medicină Hiperbarică și Fiziologie a Mediului de la Universitatea Duke. Cercetările sale se concentrează pe utilizarea cetozei nutriționale pentru atenuarea toxicității oxigenului la nivelul sistemului nervos central.

Pieter-Jan van Ooij este un medic de scufundări desăvârșit, cu peste 30 de ani de experiență, în principal în cadrul Marinei Regale Olandeze. În prezent, este șeful Departamentului de Cercetare, Inovație și Educație din cadrul Centrului Medical de Scafandri al Marinei. Cercetările sale au dus la cunoștințe avansate în domenii precum funcția pulmonară la scafandri, toxicitatea oxigenului și procedurile de decompresie.

Acesta nu este debutul SPUMS în Bali. Puține locuri din Pacificul de Sud au facilități de conferințe suficient de mari pentru acest număr de delegați, precum și un centru de scufundări cu o capacitate de 80 de scafandri. si scufundări spectaculoase în fiecare zi, dintr-o singură locație către o varietate de site-uri de scufundări.

Bali a fost ales de mai multe ori ca loc de desfășurare a unei conferințe, deoarece poate oferi aceste trei ingrediente, precum și peisaje uimitoare, o cultură colorată și fascinantă, mâncare delicioasă și balinezii călduroși și prietenoși. Pentru numeroșii delegați și oaspeți australieni și internaționali, este, de asemenea, foarte ușor de accesat și are prețuri rezonabile.

Toți acești factori au contribuit la numărul mare de participanți din acest an și la o creștere generală a numărului de membri SPUMS – societatea se mândrește acum cu peste 430 de membri.

Sarcina uriașă de a duce peste 80 de persoane care se scufundă în fiecare zi, timp de cinci zile, în cinci dintre locațiile emblematice de scufundări din Bali: Golful Tulamben, Amed, Candidasa, Nusa Penida și Padang Bai, este gestionată de Academia de Scufundări din Bali.

Cazarea, facilitățile de conferințe, serviciile de catering și operațiunile de scufundări au fost organizate de agenția de turism specializată în scufundări, Diveplanit Travel.

Simon Mallender de la Diveplanit a declarat: „A fost minunat să putem oferi o experiență de scufundări în Bali acestui grup numeros de medici scafandri influenți. Gestionarea unui eveniment de această amploare aduce provocări pentru o afacere mică precum a noastră, dar sunt mândru să spun că echipa a făcut față acestei provocări, aducând inovații care îmbunătățesc și operațiunile noastre zilnice.”

Deborah Dickson-Smith adaugă: „Este minunat să fiu din nou în Bali și să văd acest proiect, la care am lucrat timp de un an, ducându-se la bun sfârșit. Mulțumiri imense și personalului și conducerii de la Ramayana și Bali Diving Academy, nu am fi putut realiza acest lucru fără atenția lor la detalii și sprijinul constant. Sper doar să pot ieși și eu pe furiș pentru câteva scufundări!”

Delegații au primit în dar un suvenir al evenimentului; saronguri cu un design cu tematică marină, realizate de artista Simone Tomazela de la Sea Connection Art, stabilită în Bali. seaconnectionart.com

Despre Societatea de Medicină Subacvatică din Pacificul de Sud:

Societatea de Medicină Subacvatică din Pacificul de Sud (SPUMS) a apărut în urma unor discuții informale între doi medici din cadrul Școlii de Medicină Subacvatică a Marinei Regale Australiene. Aceștia au decis să creeze o societate medicală axată pe aspecte importante pentru scafandrii recreaționali. Au ales să o numească Societatea de Medicină Subacvatică din Pacificul de Sud. SPUMS a fost fondată în cabina navei HMAS Penguin, Sydney, New South Wales, Australia, luni, 03 martie 1971, și are peste 430 de membri.

Scopurile Societății nu s-au schimbat de la înființarea ei. Acestea sunt:

să promoveze și să faciliteze studiul tuturor aspectelor medicinei subacvatice și hiperbare.

să ofere informații despre medicina subacvatică și hiperbară.

să promoveze comunicarea între membri și să publice un jurnal.

să convoace membrii anual la o conferință științifică și să organizeze întâlniri și alte activități pentru a informa și pentru a dezvolta părtășia și prietenia între membri.

Despre Diveplanit Travel:

Diveplanit Travel este o agenție de turism specializată în scufundări și angroFondatorii săi, Deborah Dickson-Smith și Simon Mallender, sunt scafandri și susținători pasionați ai oceanului, a căror misiune principală în viață este de a încuraja mai mulți oameni să vadă direct cât de incredibilă este cu adevărat lumea subacvatică și, sperăm, să le pese mai mult de îngrijirea ei.

Specializată în vacanțe de scufundări personalizate – echipa Diveplanit Travel se mândrește cu găsirea celei mai bune combinații de călătorie pentru fiecare client, ocupându-se de tot pe parcurs, de la biletele de avion și cazare până la echipamentul de scufundări și transferuri.