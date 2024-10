Monty Halls colaborează cu HX pentru The Big Blue Bag Project

HX (cunoscut anterior ca Hurtigruten Expeditions) a anunțat un nou parteneriat interesant cu renumitul biolog marin, radiodifuzor, editorialist Scuba Diver și GO Diving Show a sunat Monty Halls favorit Proiectul Big Blue Bag.

Marele Albastru sac Proiectul (care se va desfășura pe uscat în Marea Britanie) va fi susținut de o donație din partea Fundației HX – organizația de caritate care sprijină, susține și conduce schimbările de mediu și pozitive ale comunității în destinațiile către care navighează HX. Donația va finanța pilotul acestei inițiative inovatoare de știință cetățenească, care se speră să revoluționeze implicarea publicului în conservarea marinei.

Marele Albastru sac Proiectul este conceput pentru a da putere persoanelor de toate vârstele și din toate categoriile sociale să contribuie direct la protecția căilor navigabile și a oceanelor. Participanții/comunitățile de pe uscat vor primi un „Big Blue” special conceput saccare conține protocoale ușor de urmat, permițându-le să colecteze date vitale despre sănătatea marinei, inclusiv poluarea cu microplastice, biodiversitatea speciilor, temperatura apei și resturile de coastă. Datele colectate vor fi încărcate într-o bază de date globală, cu acces deschis, contribuind la cercetări vitale care informează eforturile de conservare din întreaga lume.

Unul din The Big Blue sac Proiectul „Big Blue”. Genți'

Acest parteneriat – anunțat la conferința inaugurală Expedition Cruise Network (ECN) în care Monty și președintele Fundației HX, Tudor Morgan, au fost „vorbitori inspiratori” – se aliniază perfect cu misiunea HX de a proteja viața marine și de a crește gradul de conștientizare cu privire la provocările de mediu, care se aliniază și la HX. Misiunea fundației "Să finanțăm și să colaborăm cu proiecte, cercetători și entuziaști din întreaga lume care contribuie la aducerea de cunoștințe, conștientizare și acțiune ecosistemelor noastre vulnerabile”. Proiectul demonstrează o abordare condusă de comunitate pentru conservarea și sănătatea oceanelor.

Monty Halls, fondatorul The Big Blue sac Project, și-a exprimat entuziasmul: „Suntem încântați să ne unim forțele cu HX și Fundația HX. Oferind instrumentele și cunoștințele necesare pentru a ne proteja mările, creăm o mișcare globală a administratorilor oceanelor. Acest parteneriat nu numai că va crește gradul de conștientizare, ci va da putere comunităților locale de coastă din Marea Britanie să preia proprietatea asupra mediului lor marin.

„Abia așteptăm să începem și donația de la Fundația HX, care se va construi pe conceptul inițial pe care l-am început în Isle of Man (Insula Man este o biosferă UNESCO – desemnată în cadrul programului Man and the Biosphere), unde saci sunt testate după o donație inițială la începutul acestui an.”

Monty Halls este alături de Chloe Couchman, EVP Comms pentru HX și membru al consiliului de administrație al Fundației HX, pentru a lansa proiectul pilot The Big Blue Bag la conferința ECN

Proiectul Big Blue Bag își propune să se extindă într-o inițiativă la nivel național în Marea Britanie, cu un obiectiv pe termen lung de sensibilizare globală, aducând știința cetățenească în comunitățile de coastă. Finanțarea Fundației HX va sprijini dezvoltarea digital platformă și producția de peste 50 de Big Blue co-branded Genți, care va fi distribuit în peste 50 de comunități diferite din Marea Britanie.

Activitățile Proiectului Big Blue Bag reflectă activități similare pe care HX o face deja pe nave pentru oaspeți, care include centrele lor științifice de ultimă generație, activități practice de știință cetățenească în toate călătoriile lor și care îi vede donand peste 1,800. nopți de cabină gratuite pentru oamenii de știință invitați în fiecare an.

Directorul general al Fundației HX, Henrik A Lund, a adăugat: „Suntem incredibil de încântați să colaborăm cu Monty Halls la Proiectul Big Blue Bag. Această inițiativă se aliniază cu obiectivul nostru ca bază de implicare a publicului în eforturile de conservare, în timp ce ne promovează angajamentul de a proteja viața marine. Proiectul este un instrument puternic atât pentru educație, cât și pentru acțiune, inspirând indivizii să aibă un impact semnificativ.”

Această colaborare întărește conducerea Fundației HX în conservarea marinei și reprezintă un pas îndrăzneț înainte în eforturile de conservare conduse de comunitate. Cu sprijinul Fundației HX și expertiza Monty Halls, Proiectul Big Blue Bag este gata să devină una dintre cele mai interesante mișcări de știință cetățenească din Marea Britanie pentru 2025, oferind rezultate tangibile pentru sănătatea oceanelor și biodiversitatea.

