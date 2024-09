Un scafandru britanic numește primul cal pigmeu din Africa

Nu este prima dată când doctorul Richard Smith descoperă o nouă specie marine – inclusiv primul cal de mare pigmeu de pe continentul african – dar el descrie pigmeul. ţeavăcalul pe care l-a fotografiat în populara destinație de scufundări din Africa de Sud Sodwana Bay ca „o minune minusculă”.

Peștele mic „pune un nou punct de vedere asupra biodiversității marine minuscule a Africii bogate, dar adesea trecute cu vederea”, spune scafandrul din Marea Britanie, care, împreună cu biologul marin sud-african, Dr. Louw Claassens, și alți oameni de știință de la Grupul de Specialiști IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon (SPS SG), a descris și a numit acum creatura rară.

Peștelei i s-a dat numele Cylix nkosi, cu nkosi însemnând „rege” sau „șef” în limba locală Nguni. Structura osoasa asemanatoare unei coroane de deasupra ochilor sai a fost simtita ca ii da un aspect regal.

Calul pigmeu în habitatul său natural (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Calul pigmeu Sodwana nu crește mai mult de 5 cm și face parte din Syngnathidae familie care include căluți de mare, peștișori și dragoni de mare, dar locația sa neobișnuită și caracteristicile distinctive îl fac un „căluț de mare în miniatură cu o întorsătură”, spune dr. Smith. Ruda sa cea mai apropiată, Cylix tupareomanaia, se găsește la peste 12,000 km distanță, în Noua Zeelandă.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and California Academy of Sciences, and studiul echipei tocmai a fost publicat în Ihtiologie și herpetologie.

Schelete scanate CT ale femeilor conservate (A) și bărbat (B) exemplare de Cylix nkosi și (C) ruda lor cea mai apropiată, un bărbat Cylix tupareomanaia din Noua Zeelandă (SPS SG)

„Găsirea unei specii ca aceasta ne-a provocat să privim mai adânc în biodiversitatea Oceanului Indian”, spune dr. Smith. „Sentimentul este că acesta este un teritoriu de frontieră interesant pentru comunitatea naturii macroscopice – cu siguranță sunt multe alte descoperiri minunate de făcut aici.”

În 2020, membrii SPS SG au identificat sud-africanul Hipocampus nalu, primul cal de mare pigmeu găsit vreodată în apele africane. Dar ambele specii și întregul Syngnathidae grup sunt considerate din ce în ce mai vulnerabile la activitățile umane, în special din cauza efectelor schimbărilor climatice și a traulelor de fund distructive.

Cylix nkosi cu structura sa „regala” a capului (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr. Smith este un fotograf subacvatic profesionist, autorul Lumea de dedesubt: Viața și vremurile creaturilor marine necunoscute și recifelor de corali, și punctul focal de căluți de mare pigmei pentru SPS SG.

Această autoritate globală, care include 43 de experți internaționali care oferă îndrumări științifice și tehnice guvernelor și organismelor de conservare, este administrată de Proiectul Seahorse.

„Pe măsură ce sărbătorim această descoperire remarcabilă, ea servește ca un alt memento pentru a proteja echilibrul delicat al oceanelor noastre înainte ca aceste specii fragile și necunoscute anterior să dispară fără urmă”, spune dr. Smith.

