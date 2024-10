HMS OCToPUS înarmează scafandrii pentru a semăna repede iarbă de mare

An innovative device called HMS OCToPUS being trialled by conservation scuba divers has shown “promising signs of success”, following years of searching for effective techniques to restore seagrass meadows, says UK charity the Ocean Conservation Trust (OCT).

TTPM se concentrează pe conservarea ierbilor marine prin intermediul său Programul Blue Meadows, cu scopul de a proteja paturile existente și, pe termen lung, de a reface cele multe care s-au pierdut în ultimele decenii.

It says it took inspiration for HMS OCToPUS from hydroseeding, a terrestrial planting process designed to spread seeds rapidly. Its own Hydro Marine Seeding (HMS) is a technique whereby seagrass seeds are injected directly into the seabed.

The OCT commissioned Plymouth company Absolute Product Design to engineer a spring-loaded handheld device based on a caulking gun, the latter part of the OCToPUS name deriving from “pressurised underwater seeder”. The gun's 1.5-litre chamber is filled with Zostera marina seeds suspended in a carrying media.

Înarmat și gata de semănat (OCT)

In the course of one 20-minute dive a single diver can use an OCToPUS unit to inject 2,000 seagrass seeds, says the OCT. Its Ocean Habitat Restoration team have now used the guns to seed 1.5 hectares of seabed in the Solent Maritime and two hectares in Plymouth Sound National Marine Park.

În timp ce continuă să monitorizeze locurile de restaurare, ei raportează că semnele preliminare de regenerare a straturilor de iarbă marine au fost pozitive.

„Ne concentrăm în întregime pe iarba subtidală și, cu aceasta, există o varietate de provocări suplimentare care vin cu lucrul sub valuri”, a spus Amelia Newman, tehnician în acvacultură în OCT. „Așa că suntem foarte încântați să fim în această etapă cu noul nostru dispozitiv și să începem să vedem cum ar putea revoluționa modul în care OCT procedează la refacerea acestui habitat de o importanță vitală.

3.5 hectare de fundul mării au fost deja însămânțate (OCT)

„Suntem atât de recunoscători pentru sprijinul unuia dintre partenerii noștri cheie, Ørsted, și inginerilor de la Absolute Product Design, care au fost esențiali în dezvoltarea acestui dispozitiv inovator.”

„Luncile cu iarbă marine sunt absorbante de carbon extrem de eficiente, care îmbunătățesc calitatea apei și oferă hrană și adăpost pentru numeroase specii importante, cum ar fi anghila de nisip și heringul”, a declarat Samir Whitaker, specialist principal în biodiversitate pentru Ørsted, o companie de energie verde. „Marea Britanie a pierdut până la 90% din iarba marine, dar grupuri precum Ocean Conservation Trust au demonstrat că o putem aduce înapoi.”

În parteneriat cu Sonardyne, MarineSee, Voyis și Blue Robotics, OCT spune că a dezvoltat și un ROV specializat pentru a-și extinde eforturile de conservare. Vehiculul îi permite să cartografieze iarba de mare în ceea ce spune că este un detaliu fără precedent, producând fotogrammetrie de înaltă rezoluție pentru a urmări eforturile de restaurare și pentru a monitoriza paturile stabilite.

Noul ROV (OCT)

Precizia ROV-ului va permite, de asemenea, PTOM să înțeleagă mai bine schimbările sezoniere și anuale din pajiștile cu iarbă de mare, se spune.

„Suntem foarte norocoși să petrecem mult timp în și pe apă, dar această tehnologie promite un mod mult mai precis, detaliat și eficient prin care putem monitoriza unele dintre principalele valori ale sănătății ierburilor marine”, a spus Octombrie managerul proiectelor de conservare Andy Cameron. „Ceea ce înseamnă, de asemenea, că putem folosi scafandri în mod diferit pentru lucruri pe care ROV-ul nu le poate face.”

