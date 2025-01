Motivat prin lumină albastră: Faceți cunoștință cu coralul plimbător

Scafandrii tind să se gândească la corali ca fiind „sesili” – rămân pe loc, așa că știi exact unde să-i găsești. Cu toate acestea, un nou studiu a evidențiat capacitatea unui coral de ciuperci de a rătăci pe fundul mării în căutarea habitatului său ideal – deși într-un ritm relaxat.

Se știa despre coralii mobili, dar modul în care aceștia se mișcă și navighează a rămas „în mare parte obscur”, potrivit unei echipe științifice australiane conduse de Brett Lewis de la Universitatea de Tehnologie din Queensland. Cercetătorii i-au investigat pe cei mici, cu spirit liber Ciclolite de Cycloseris pentru a afla cum și de ce ar merge pe jos.

Experimentele au indicat un răspuns fototactic pozitiv puternic la lumina albastră, felul pe care coralul s-ar aștepta să îl găsească în paturile de nisip de apă mai adâncă. A arătat mult mai puțin entuziasm pentru tipul de lumină albă găsită în apele de suprafață mai puțin adânci, ceea ce ar putea indica o amenințare de albire.

Covârșitoare 86.7% dintre coralii ciuperci s-au îndreptat către lumina albastră atunci când aceasta a iluminat un capăt al acvariului de laborator, în timp ce doar 20% au arătat o dorință pentru lumina albă.

Coral ciuperci în mișcare (QUT)

Coralii s-ar mișca între una și două ore pentru a acoperi distanțe de până la 22 cm în încercările cu lumină albastră, dar ar putea fi deranjați să acopere nu mai mult de 8 mm spre lumina albă. Dacă luminile albastre și albe ar străluci simultan la fiecare capăt al rezervorului, coralii ar fi întotdeauna atrași spre albastru.

Fotografia time-lapse de înaltă rezoluție a dezvăluit combinația de mecanisme folosite de coral pentru a-și gestiona mișcarea. Prin umflarea țesuturilor, ar putea reduce frecarea, crește flotabilitatea pentru a-și ridica miezul de pe fundul mării și ar putea crește suprafața pentru a prinde curenții, precum vela unei nave.

Atunci când țesuturile au fost la rândul lor contractate, pernițele ventrale sau „picioarele” ar contribui prin ajustarea interacțiunii sau frecării cu substratul, permițând coralului să se deplaseze în centimetri înainte.

În cele din urmă, a reușit să-și contracteze și să răsucească țesuturile periferice laterale, propulsându-se înainte într-un stil legat de mișcarea de înot pulsatorie a meduzei.

Ciclolite de Cycloseris pare să valorifice această abilitate atunci când factori precum gravitația, curenții sau valurile l-au lăsat într-o locație nefavorabilă, probabil periculos de puțin adâncă, și dorește să-și îmbunătățească perspectiva, ceea ce a determinat cercetătorii să concluzioneze că coralii sunt mai „sofisticați din punct de vedere neurologic” decât se credea anterior. . The studiul tocmai a fost publicat in PLoS ONE.

Coralii răriți se luptă să se reproducă

Corali care depun icre pe un recif Palau (Peter Mumby)

Între timp, într-un Universitatea din QueenslandStudiu condus, o echipă internațională a măsurat succesul unui eveniment natural de reproducere a coralilor din 2024 și a fost îngrijorată să constate că coralii individuali trebuie să fie localizați la aproape pentru a se reproduce cu succes.

„În ceea ce a fost o surpriză, am văzut că coralii trebuie să fie la 10 m unul de celălalt și, de preferință, mai aproape de aceasta pentru ca fertilizarea să aibă loc”, a spus Prof. Peter Mumby, liderul echipei. „Știam că coralii nu pot fi prea îndepărtați unul de celălalt, dar am constatat că trebuie să fie mai aproape decât ne așteptam.

„Efectele schimbărilor climatice, cum ar fi albirea, ucid și reduc densitatea coralilor, așa că suntem îngrijorați că indivizii ar putea ajunge prea departe unul de celălalt pentru a se reproduce cu succes.”

Lucrând în Palau din Micronezia, cercetătorii au plasat containere peste 26 de colonii de corali pe un recif, în timp ce coralii majoritar hermafrodiți și-au eliberat ouăle și sperma.

Unul dintre deținătorii de ouă (Peter Mumby)

„Containerele au capturat câteva dintre ouăle fiecărui coral și au plutit la suprafață, unde au urmat valul”, a spus profesorul Mumby. „Deși ovulele nu au putut scăpa, spermatozoizii ar putea intra în recipient și fertiliza ouăle.

„După o oră de plutire, proporția de ouă fertilizate a fost notă pentru fiecare tip de coral, împreună cu distanța până la corali stabiliți similari.”

Fertilizarea a fost în medie de 30% când coralii erau foarte aproape, dar a scăzut la mai puțin de 10% la o separare de 10m. La 20 de metri era practic zero.

„În viitor, ar putea fi nevoie să ajutăm coralii să continue această parte cheie a vieții lor”, a comentat coautorul studiului, dr. Christopher Doropoulos, de la agenția științifică națională CSIRO din Australia.

Locul de studiu – corali de masă pe recife de mică adâncime din Palau (Peter Mumby)

„Înțelegerea importanței cartierelor locale oferă ținte tangibile pentru intervenții precum restaurarea coralilor. În mod ideal, densitatea coralilor ar fi monitorizată în locații importante și restaurarea ar fi efectuată pentru a readuce densitatea înapoi la nivelurile necesare pentru reproducerea cu succes.”

cercetare este publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).

