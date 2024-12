Maldives Master se lansează în 2025

Master Liveaboards a anunțat sosirea la începutul anului 2025 a noii sale nave în Maldive, Maldives Master - un înlocuitor pentru îndrăgitul Blue Voyager care a ars din păcate în timpul docului de întreținere.

Maestru din Maldive este o navă de croazieră de 42 de metri, care are două cabine spațioase cu pat dublu fix, opt cabine twin/duble convertibile și două cabine simple, pentru 26 de oaspeți. Are o zonă de luat masa interioară, un bar, un sky lounge și un jacuzzi în aer liber. O zonă de lounge în aer liber umbrită poate fi găsită pe puntea mijlocie, plus patru punți de soare diferite - o punte de vizionare situată atât în ​​partea din față a punții de mijloc, cât și a punții superioare, o punte în aer liber pe puntea superioară și un ocean. puntea la pupa ambarcațiunii, toate oferind scaune și șezlonguri confortabile.

Cabine spațioase pe Maldive Master

Puntea oceanică este o caracteristică unică, care permite oaspeților să se relaxeze în aer liber în timp ce sunt aproape de apă. În multe seri, proiectoarele vor ilumina apa chiar lângă puntea oceanului pentru a atrage planctonul care atrage razele manta și rechinii-balenă. Au fost multe observări apropiate de mante hrănite și rechini-balenă.

Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale Maldives Master este dhoni (nava de sprijin pentru scufundări) Blue Shadow construită la comandă. Acest dhoni de 19 metri este spațios, rapid și dotat cu toate facilitățile moderne pe care le doresc scafandrii. Fiecare scafandru are propria sa stație cu mult spațiu pentru a-și depozita echipamentul și echipamentul, iar echipajul dhoni este gata să asiste. În timpul călătoriilor către și dinspre locurile de scufundări, puteți urca micile scări până pe puntea superioară pentru a vă bucura de soare și de priveliști uimitoare. Există o toaletă cu duș situată în interiorul punții principale plus două dușuri de mână pe puntea din spate și rezervoare separate pentru clătirea echipamentelor și a camerelor. Un motor rapid, două generatoare și două compresoare cu sistem de membrană nitrox înseamnă că vă veți bucura de o experiență de scufundări de primă clasă în Maldive.