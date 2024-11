Ultima șansă de a câștiga mare cu Bite-Back

Mâine este ultima șansă pentru tine de a avea ocazia de a câștiga o serie de premii, inclusiv un croia în Marea Roșie, un ceas de scufundări, un sejur la un hotel din Londra sau chiar șansa de a petrece timp cu vorbitorul de la scena principală a GO Diving Show, Steve Backshall, la extragerea cu premii pentru strângerea de fonduri a 20 de ani de la Bite-Back.

Gama remarcabilă de parteneri premiați include Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving și Blue Shark Snorkel, plus celebrul fotograf Alex Mustard și artiștii Scott Gleed și Olivier Leger. În plus, Fourth Element și Nodus urmăresc fiecare produs dotat, iar Bankside Hotel și Longleat Safari Park au adăugat experiențe terestre la premiul.

Graham Buckingham, director de campanie pentru Bite-Back, a declarat: „Am reunit o gamă genială de premii pentru a sărbători și a strânge fonduri pentru cei 20 de ani.th aniversare și sperăm că scafandrii vor recunoaște aceasta ca o șansă fabuloasă de a ne susține campaniile din 2025. Încurajăm fiecare scafandru care a întâlnit un rechin și fiecare scafandru care dorește să întâlnească un rechin, să cumpere un bilet de 5 GBP și să investească în inițiativele noastre de conservare a rechinilor.”

Sunt disponibile bilete aici până mâine la miezul nopții (vineri, 28 noiembrie). Câștigătorul fiecărei categorii va fi anunțat pe 1 decembrie 2024.