Margo Peyton de la Kids Sea Camp a fost numită Pionierul anului de către Under the Sea

Margo Peyton, puterea din spate Tabăra pentru copii la mare, nu este străină de premii, iar acum va avea un alt „gong” de adăugat la colecția ei în creștere, odată cu anunțul că a fost numită Pionierul anului 2025 de către Beneath the Sea.

După ce a fost inclus în Internațional Scuba Diving Hall of Fame în 2024, acest ultim premiu vine pe spatele mai multor alte premii, în special un premiu PADI Lifetime Achievement Award în 2020, Reaching Out Award de la DEMA și Diver of the Year from Beneath the Sea în 2018 și a fost introdus în Sala 2009 în The Women.

Margo a fost în fruntea promovării scufundărilor pentru următoarea generație în ultimii 25 de ani, inspirând peste 8,000 de tineri scafandri și familiile lor și aducând contribuții remarcabile la explorarea și educația subacvatică.