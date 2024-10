Ho, ho ho! Vobster Santas se întoarce în decembrie

Scoate-ți ținuta de Moș Crăciun sau îmbracă-te ca un elf, unul dintre reni sau chiar un om de zăpadă vesel – cel Moș Crăciun Vobster evenimentul s-a întors și promite să fie mai mare ca niciodată!

Alăturați-vă echipei Vobster Quay pe 15 decembrie și altor zeci de scafandri îmbrăcați în costume – recordul este de 185 de scafandri de Moș Crăciun care lovesc apa deodată – pentru a strânge bani pentru două cauze demne, Instituția Națională Regală pentru Bărci de Salvare și Help for Heroes. De la începuturile sale în 2007, scafandrii lui Moș Crăciun de la Vobster au strâns peste 52,000 de lire sterline.

„Au trecut peste 17 ani de când a avut loc prima scufundare caritabilă a Moș Crăciun la Vobster Quay și în fiecare an evenimentul continuă să devină din ce în ce mai mare și mai bun”, s-a entuziasmat proprietarul Vobster Quay, Amy Stanton. „Vobster Santas este o modalitate grozavă pentru scafandri de a-i mulțumi enorm atât RNLI, cât și Help For Heroes – două organizații caritabile foarte merituoase, aproape de inimile noastre.

„Suntem extrem de mândri de tot ce a realizat Vobster Santas și sperăm că și mai mulți scafandri se vor alătura evenimentului din acest an, duminică, 15 decembrie. Sunt încrezător că putem face din Vobster Santas 2024 cel mai mare de până acum!”.

Porțile se vor deschide la ora 7.30, va fi un scurt de scufundare la ora 9.30, iar apoi scafandrii vor ajunge cu toții în apă la ora 10.