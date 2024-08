Proces Titan: Rush se considera „geniul inconformist” al scufundărilor adânci

Scafandru francez Paul-Henri Nargeolet făcuse mai multe scufundări la Titanic decât orice alt om, atât de mulți încât a fost cunoscut drept „Domnul Titanic”.

Deci, când el și alte patru echipaje au murit la bordul experimentului Titan submersibil anul trecut, a existat o oarecare surpriză că, cu nivelul său de experiență, el se angajase să acționeze ca navigator în călătoria turistică a OceanGate către epava adâncă.

Acum, familia Nargeolet susține că OceanGate și regretatul său fondator și CEO Richard Stockton Rush, care pilota nava din fibră de carbon când a dispărut pe 18 iunie 2023, l-au indus în mod deliberat în eroare pe fostul comandant naval să creadă că Titan era mai sigur decât era.

Ei mai spun că, spre deosebire de rapoartele anterioare, ocupanții nu ar fi știut nimic când Titan au explodat, de fapt, ei ar fi fost avertizați în prealabil cu privire la pericolul iminent și ar fi suferit „chirii mentale” în ultimele lor momente.

Familia a lansat acum un proces în valoare de 50 de milioane de dolari împotriva lui Rush, OceanGate și a altor entități implicate în dezvoltarea Titan, solicitând ca circumstanțele incidentului fatal să fie luate în considerare în fața unui juriu.

Titan a pierdut contactul cu nava sa de sprijin la două ore după ce a părăsit suprafața și o mare adâncime foarte mediatizată misiune de căutare și salvare a continuat timp de patru zile înainte ca epava să fie găsită la mai puțin de 300 m de Titanicprova lui, la o adâncime de 3.8 km.

În proces, familia susține că Rush părea mândru că a încălcat standardele industriei, cultivând în mod activ o imagine despre el însuși „ca un „geniu inconformist” al lumii scufundărilor de adâncime”.

În trecut, el a criticat legislația SUA privind siguranța navelor de pasageri pentru că „a prioritizat în mod inutil siguranța pasagerilor față de inovația comercială”.

Titan submersibil – cupolă din titan, cocă din fibră de carbon (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot Titan. „Sistemele electronice moderne, fără fir”, folosite, spre deosebire de cele ale oricărui submersibil anterior, se bazau pe sursa de alimentare care rămâne neîntreruptă, spun familia.

Procesul a fost intentat pe 13 august la Curtea Superioară din Washington pentru King County. OceanGate avea sediul în stat înainte de a-și suspenda toate operațiunile în urma dezastrului.

„Nepăsare persistentă”

„Implozia catastrofală care a pretins viața lui Nargeolet s-a datorat în mod direct nepăsării, imprudenței și neglijenței persistente a OceanGate, Rush și a altor acuzați în proiectarea, construcția și operarea lor. Titan”, precizează reclamanţii.

„Nargeolet poate să fi murit făcând ceea ce îi plăcea să facă, în afară de moartea lui – și moartea celuilalt Titan membri ai echipajului – a fost nedrept.” The Titanic expertul a făcut 37 de coborâri la Titanic din 1987, majoritatea lucrând pentru salvare RMS Titanic Inc pentru a recupera artefacte pentru expozițiile sale.

A murit alături de Rush și de pasagerii plătitori, miliardarul britanic Hamish Harding, omul de afaceri pakistanez-britanic Shahzada Dawood și fiul său Sulaiman. OceanGate le cerea să semneze derogări de răspundere care recunosc riscurile expediției înainte de a începe.

„Am susținut în proces că Stockton Rush a fost transparent cu privire la toate necazurile care au fost experimentate cu Titan, precum și modelele anterioare, similare, nu ar fi participat cineva la fel de experimentat și de informat ca PH Nargeolet”, spune Matt Shaffer, avocat care reprezintă familia.

Inginerii de siguranță maritimă a Gărzii de Coastă cercetează capacul de capăt din titan din pupa recuperat de la Titan (Consiliul național de siguranță al transporturilor din SUA)

Un alt membru al echipei juridice, Tony Buzbee, a declarat: „Cred că este grăitor că, deși Universitatea din Washington și Boeing au avut roluri cheie în proiectarea versiunilor anterioare, dar similare ale Titan, amândoi au declinat recent orice implicare în modelul submersibil care a explodat.”

Record de siguranță

Submersibilele de adâncime s-au bucurat, în general, de un record de siguranță bun, dar sunt de obicei fabricate din titan solid mai degrabă decât din titan atașat la un corp ușor din fibră de carbon, așa cum este folosit pentru Titan.

Unii experți și potențiali pasageri au avut a criticat public proiectarea submersibilului cu mult înainte de călătorie, așa cum sa raportat în poveștile anterioare despre Diverse, dar obiecțiile lor au fost respinse de Rush, deoarece a încercat să-i convingă pe turiștii de adâncime să plătească până la 250,000 USD pentru a vizita Titanic site-ul.

Se spune că el a susținut că a montat un sistem avansat de siguranță acustică care ar avertiza Titanocupanții lui ar trebui să se crape carena sub presiune, dar un mecanism conceput să arunce balast și să aducă Titan se spune că a reușit să se efectueze o rezervă în caz de urgență.

„După socoteala experților, ei ar fi continuat să coboare, în deplină cunoștință de eșecurile ireversibile ale navei, experimentând teroare și angoasă mentală înainte de Titan în cele din urmă implodând”, susține procesul.

Citați alături de OceanGate și Rush ca inculpați sunt fostul director de inginerie al companiei Tony Nissen și Hydrospace Group, Janicki Industries și Electroimpact, companii despre care se spune că ar fi fost implicate în proiectare și producție. Titan.

