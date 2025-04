Croația la Marea Roșie a fost abandonată după ce a lovit reciful

Croaia pentru scufundări la Marea Roșie Firebird, operat de Into The Blue, cu sediul în Hurghada, a trebuit să fie evacuat după ce a lovit un recif la nord de Sharm el Sheikh, deși nu se crede că încă s-a scufundat. Barca se îndrepta spre nord, în sus, în Golful Aqaba, spre Dahab.

Coliziunea, raportată de Camera Egiptului de Scufundări și Sporturi Acvatice (CDWS) să fi cauzat „avarii semnificative” navei, a avut loc în jurul orei 1 dimineața pe 20 aprilie. Toți cei șapte oaspeți și cei șapte membri ai echipajului au fost raportați a fi în siguranță și bine.

CDWS a primit un apel de urgență în jurul orei 1.30, moment în care barca fusese deja evacuată, potrivit In The Blue. Camera a anunțat serviciile regionale de urgență navale și terestre să vină la fața locului.

„Datorită răspunsului rapid și profesionist al echipajului și al ghidului nostru de scufundări, toți oaspeții au fost evacuați în siguranță în 16 minute, împreună cu pașapoartele și bunurile esențiale”, a raportat Into The Blue. „Oaspeții au fost transferați imediat pe uscat și însoțiți de ghidul lor.

„În urma evacuării cu succes a oaspeților, membrii echipajului nostru au fost, de asemenea, evacuați în siguranță, după ce au asigurat articole și echipamente personale suplimentare.”

Serviciile de urgență s-au prezentat între orele 2.30 și 3 pentru a sprijini operațiunea și „a asigura un transfer fără probleme a tuturor la un hotel din apropiere pentru odihnă și siguranță”.

Capacitate 16

„Construit de scafandri pentru scafandri” în 2003 și revizuit în 2019, 32m Firebird avea o capacitate de până la 16 oaspeți în opt cabine. Acesta transporta două zodii, precum și două plute de salvare pentru 25 de persoane.

Funcționează și Into The Blue, rebrandat abia în februarie de la Deep Blue Cruises Firebirdvasul-sora lui Thunderbird iar cei 50m Katana.

Firebird oaspeții erau transferați la cazare la hotel din Hurghada pentru a aștepta plecarea în țările lor de origine. Potrivit CDWS, patru dintre invitați erau germani, unul elvețian și ceilalți doi scafandri egipteni.

Into The Blue a declarat că a lucrat cu autoritățile pentru a salva tot ceea ce mai putea fi recuperat Firebird. „Mulțumim autorităților și echipei noastre dedicate pentru gestionarea excepțională a situației și rămânem angajați pentru siguranța și bunăstarea tuturor celor care navighează cu noi”, se arată în comunicat.

The incident is the latest in a string of Red Sea dive-boat disasters that have prompted calls for the regional autoritățile de reglementare to tighten up on their enforcement of tourist-boat safety measures – including from the UK's own Filiala de Investigare a Accidentelor Maritime. Și-a emis propriul buletin de siguranță pentru turiştii din Marea Britanie care folosesc navele din Marea Roşie.

CDWS spune că cauza Firebird Incidentul este acum investigat de Ministerul Turismului și de alte autorități, deși constatările și concluziile multor astfel de investigații anunțate în zona Mării Roșii sunt rareori făcute publice.

