Scafandrii Marinei Filipineze au murit în timp ce luau o pauză

Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Doi membri ai Marinei Filipineze au murit în timpul unei scufundări recreative în Marea Celebes, la aproximativ 2 km în largul coastei Mindupok, Sarangani, pe 4 august, ceea ce a determinat serviciul să lanseze o anchetă.

Scafandrii experimentați, bărbați în vârstă de 48 și 50 de ani, se pare că au ieșit la scufundări în timp ce nu erau în serviciu împreună cu alte două persoane, dar au dispărut timp de mai bine de o oră înainte ca ambii să fie găsiți plutind inconștienți la suprafață.

Ulterior, au fost declarați decedați la sosirea la Spitalul Provincial Sarangani din Maitum, potrivit unui comunicat al Marinei. Autoritățile nu au oferit încă detalii despre ce s-ar fi putut întâmpla.

Sarangani este o provincie din sudul extrem al Filipinelor, pe insula Mindanao, care este rar vizitată de scafandrii de peste hotare.

Purtătorul de cuvânt al Marinei, căpitanul John Percie Alcos, a confirmat că unul dintre scafandri se afla într-o pauză de „odihnă și recreere” pentru bunăstare mintală, iar celălalt în absență autorizată. 

El a spus că numele lor nu vor fi dezvăluite pe durata anchetei. „Oferim asistență deplină familiilor îndoliate... Mai presus de toate, recunoaștem și onorăm serviciul și dăruirea marinarilor noștri căzuți”, a spus el.

Marina filipineză a declarat că, pe lângă investigarea incidentului, revizuiește protocoalele de scufundări pentru a identifica orice îmbunătățiri necesare ale procedurilor de scufundări recreative, precum și operaționale.

Doi scafandri ruși a murit în Filipine după ce a fost luată de curenți puternici la începutul acestui an.

Cele mai recente Episodul podcast de la Scuba Diver Mag

