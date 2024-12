Familia fetei vrea răspunsuri despre moartea snorkelingului din Maldive

Familia unei școlari britanice-singaporeane care a murit într-un incident care a implicat o elice de barcă în timp ce se afla într-o excursie de snorkeling la școală în urmă cu aproape două luni așteaptă încă o explicație cu privire la ceea ce s-a întâmplat din partea autorităților din Maldive.

Moartea Jenna Chan, în vârstă de 15 ani, a fost raportată pe 8 noiembrie Diverse. Ea a luat parte la un proiect de snorkelling cu o organizație caritabilă înregistrată în Marea Britanie Programul de cercetare a rechinilor balene din Maldive, însoțiți de alți elevi de la școala din Singapore St Joseph's Institution (SJI) International într-o excursie condusă de directorul școlii.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience Curs” that formed part of the school’s compulsory Premiul Național pentru Realizarea Tineretului pregătire, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

„Tăcerea din Maldive”

Incidentul fatal a avut loc între Lux Maldives Resort și Dhidoo din atolul Ari de Sud. Jenna a fost declarată moartă la sosirea la Centrul de Sănătate Dhigura din apropiere, poliția promițând că va efectua o anchetă.

„A fost tăcere din partea guvernului maldivian și toate știrile despre ea au încetat”, scrie Alice Chan, 17 ani, pe un GoFundMe a început pagina pentru sora ei mai mică. „Circumstanțele care au dus la moartea ei subită și neglijența companiei sunt cu adevărat șocante pentru familia noastră și prietenii ei adolescenți, care au asistat la moartea ei.

„Vă rugăm să ne ajutați să ne susțineți în această perioadă grea pentru familia noastră și cei dragi și să răspândiți vestea despre cazul ei. Toate donațiile vor merge către lupta noastră pentru Jenna și protecția tuturor viitorilor copii și turiști, oferind avocaților noștri din Maldivie onorariile legale și sprijinul financiar pentru a lua mai multe cazuri ca acesta. Dreptate pentru Jenna.” Site-ul a strâns până acum 5,160 de lire sterline dintr-o țintă de 10,000 de lire sterline.

Politica fără telefoane

Potrivit grupului, Jenna și prietenii ei li s-a spus să intre în mare chiar înainte ca motorul bărcii să fie pornit și nava să se întoarcă în ei, târându-o sub suprafață.

Părinții Jennei, Alan Chan și Jennifer Liauw, au declarat presei că nu au putut să-și contacteze fiica în timpul călătoriei, deoarece școala a impus o politică de interzicere a telefonului.

Aceștia susțin că autoritățile din Maldive nu au oferit oportunitatea de a post-mortem examinarea cadavrului fiicei lor în urma incidentului și că declarațiile martorilor altor elevi și profesori nu le-au fost împărtășite, făcându-i să creadă că „nu se întreprinde nicio investigație reală”.

Ei s-au referit, de asemenea, la un „lanț de erori” despre care susțin că a avut loc pe parcursul călătoriei. „Este aproape Crăciunul și încă nu avem răspunsuri”, a spus Alan Chan. „Vrem să știm ce s-a întâmplat.”

