Părțile corpului unei femei scafandru găsite la rechin

Rămășițele unui scafandru american care a dispărut în timpul unei scufundări cu barca într-o parte îndepărtată a Indoneziei par să fi fost găsite în stomacul unui rechin – dar soțul și prietenii ei contestă că animalul i-a cauzat moartea și spun că ea ar fi fost îngrozit ca un rechin să primească vina.

Colleen Monfore, în vârstă de 68 de ani, a fost separată de restul unui grup de șapte scafandri de curenți puternici în timp ce se afla la o adâncime de aproximativ 7 m în largul Pulau Reong, o mică insulă de lângă Wetar din Arhipelagul Alor, pe 26 septembrie.

Grupul se întorsese ca răspuns la o schimbare a direcției curentului și la prezența unui curent descendent, moment în care se credea că mai avea o jumătate de rezervor de aer rămas.

Ghidul de scufundări nu a putut ajunge la Monfore pentru a o ajuta să se întoarcă la barca lor, iar dispariția ei a determinat o căutare de opt zile a zonei.

On 6 October a fisherman in Timor-Leste, some 120km south of Reong and outside Indonesian territory, reported killing a shark that he claimed appeared to have been in distress, and finding parts of a woman’s body in its stomach, along with remnants of a wetsuit and swimsuit.

Autoritățile din Timor-Est au colaborat cu Garda de Coastă și Marea Indonezienă, dar deși indicii de la familie și prieteni sunt că cadavrul a fost identificat ca fiind al lui Monfore, acest lucru nu a fost încă confirmat oficial.

Să clarifice dosarul

Monfore, a mother of two, had been on a seven-week vacanţă dive-tour with her husband Mike. Old friends from Michigan Rick & Kim Sass, who for many years before their retirement had owned a dive-centre, say that Mike Monfore had contacted them following his wife’s death in an effort to put the record straight about her fate.

They have described her as a very experienced diver, and say that the currents on the dive had been considered manageable and that she had most probably died as the result of an unspecified medical problema. While It was possible that a shark had consumed her body after death, it was highly unlikely to have attacked her or caused her to die. Shark attacks are rare in the area.

„Rechinii au un stomac care este adaptat pentru o digestie rapidă”, a declarat Kim Sass pe rețelele de socializare. „Stomacul conține acizi puternici și enzime care descompun rapid alimentele în particule mai mici.

„Corpul lui Colleen a fost identificabil. Amprentele ei (din nou identificabile) sunt folosite de ambasada noastră SUA și de guvernul local pentru dovada decesului. Acest lucru nu ar fi posibil dacă rechinul ar fi atacat-o cu săptămâni în urmă.”

Sass says that she had carried out at least a thousand dives with Monfore and that she was an excellent diver. Mike Monfore’s dive-calculator data, photos taken on the dive and statements from the other divers and dive-guide together suggested that her friend had died as the result of a medical problema.

„Nu cred că mediul înconjurător și cu siguranță nu un rechin i-a pus capăt vieții”, spune ea. „Soțul lui Colleen a spus că i-ar fi suferit inima să știe că un rechin a murit din cauza ei – și că moartea ei le dă rechinilor, încă o dată, un nume prost.”

