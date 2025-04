Anchetă din Dorset: scafandri separați prin vortex

Emily Sherwin, în vârstă de douăzeci de ani, a dispărut în largul coastei Dorsetului în iulie anul trecut și nu a fost găsită niciodată. Ea nu a reușit să iasă la suprafață dintr-o scufundare în Old Harry Rocks la Handfast Point pe 23 iulie și o 24 de ore la scară largă. operatiune de cautare si salvare s-a dovedit inutil.

Acum, o anchetă a concluzionat că, deși cauza presupusei morții a lui Sherwin rămâne necunoscută, aceasta s-a întâmplat deoarece ea și prietenul ei fuseseră prinși de curenți învolburați. Procedura a avut loc la Curtea legiștilor din Dorset astăzi (17 aprilie) și au fost raportate de către Bournemouth Echo și alte mijloace media.

Ape agitate

Sherwin făcuse parte dintr-un grup pentru o scufundare în derivă la începutul serii. Prietena și prietena ei, Bethany Pryor, a spus că excursia cu barca de la Poole a fost agitată, dar că scafandrii erau bine dispusi.

Old Harry's Rocks (Malc McDonald)

La aproape 6, perechea fusese ultima care a pătruns în mare și se aflau la o adâncime de aproximativ 7 m când au întâlnit ceea ce Pryor a descris drept un „vortex”, sugerând un vârtej cu un curent descendent.

„Eram orizontal unul față în față și ne țineam de brațe”, a spus ea. „I-am făcut semn lui Emily că ceva nu este în regulă și mi-am arătat urechile și i-am dat semnalul să meargă înapoi. Am făcut asta de două sau trei ori.

"În acest moment, am fost prinși într-un vortex și am început să ne învârtim. Nu am putut să-mi verific computerul de scufundare din cauza învârtirii. M-am simțit dezorientat."

Pryor făcuse semn să urce, dar nu văzu niciun semnal reciproc. Vizibilitatea a fost mai mică de 1 m, a estimat ea și a explicat că în acest moment succesiunea evenimentelor a devenit neclară.

„Era verticală și regulatorul ei ieșea din gură”, a spus Pryor despre Sherwin. „Ea se scufunda în acel moment și am încercat să mă întind în jos, dar asta nu a fost posibil. În acest moment am simțit niște apă curgându-mi în mască.

„Ne-am lovit puternic de fundul mării și nu am putut să o văd pe Emily”, a continuat Pryor. „Am urcat repede la suprafață și am vorbit cu comandantul, care mi-a semnalat Mayday.”

„Locul ei sigur”

Asistentul legist al județului Richard Middleton a declarat instanței că Sherwin a venit din Poole și tocmai își terminase primul an de studii în conservarea marinei la Universitatea Plymouth. Ea se calificase ca scafandru la PADI vara precedentă.

Sherwin și-a sărbătorit cea de-a 20-a aniversare cu familia ei în ziua precedentă, iar mama ei Ellen a spus instanței că fiica ei a fost „pasionată de lumea naturală” și, de obicei, a simțit un „sentiment profund de calm sub mare”, la care a numit „locul ei sigur”.

Familia a găsit mângâiere în faptul că „făcuse ceva ce îi plăcea”.

Middleton a concluzionat că, în lipsa unui corp care să examineze cauza morții lui Sherwin, trebuie să rămână necunoscută, dar concluzia sa narativă a fost că rezultatul a fost prins într-un curent subacvatic. Nu au existat circumstanțe suspecte.

Familia lui Emily Sherwin a mulțumit tuturor celor implicați în operațiunea de căutare: „The RNLI și echipele Pazei de Coastă, scafandrii poliției și toți la Parkstone Yacht Club care au luat peste 30 de bărci pentru a se alătura căutării”.

